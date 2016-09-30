Современный стиль и немецкое качество

Современный, стильный, роскошный, функциональный, уютный и гостеприимный — этот проект способен удовлетворить вкус даже самого требовательного заказчика. 174 квадратных метра жилой площади обеспечит проживающей в доме семье комфорт, пространство для работы и отдыха, много света и воздуха. Одним словом, архитекторы из Берлина знают, как создать хорошее и действительно качественное жилье. Мы надеемся, что нашим читателям также приглянется этот проект. Давайте посмотрим на него со всех сторон.