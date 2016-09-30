Современный стиль и немецкое качество

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Modern und gemütlich in einem - perfekt! Unser Entwurf LK&1131, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
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Современный, стильный, роскошный, функциональный, уютный и гостеприимный — этот проект способен удовлетворить вкус даже самого требовательного заказчика. 174 квадратных метра жилой площади обеспечит проживающей в доме семье комфорт, пространство для работы и отдыха, много света и воздуха. Одним словом, архитекторы из Берлина знают, как создать хорошее и действительно качественное жилье. Мы надеемся, что нашим читателям также приглянется этот проект. Давайте посмотрим на него со всех сторон.

Идеальная геометрия

Modern und gemütlich in einem - perfekt! Unser Entwurf LK&1131, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Представленное изображение открывает перед нами вид на дом со стороны сада. Классическая шатровая крыша дополнена плоской секцией, что придает общему силуэту современный вид. Фасад имеет мягкие цвета, идеально гармонирующие с экстерьером. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание материалов — вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. 

Цвет и свет в действии

Modern und gemütlich in einem - perfekt! Unser Entwurf LK&1131, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Фасад здания представляет собой своеобразную «головоломку», в то же время очень функциональную и понятную. Панорамные окна и раздвижные двери на первом и втором этажах позволяют круглый год наслаждаться видом природы не выходя из дома. Для обладателей собственных вилл такое решение является позволительной роскошью. 

Варианты облицовки

Modern und gemütlich in einem - perfekt! Unser Entwurf LK&1131, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Если посмотреть все варианты облицовки фасада, можно заметить, что авторы предлагают достойную альтернативу обычной облицовочной краске. Например, гараж можно оформить иными материалами, в том числе и камнем. Такая гибкость обусловлена личными предпочтениями заказчиков, бюджетом и экстерьером. 

Центр притяжения

Modern und gemütlich in einem - perfekt! Unser Entwurf LK&1131, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Гостиная в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Согласно плану проекта, центром дома служит просторная гостиная, объединенная со столовой и имеющая отдельный выход на террасу. Немаловажно, что представленный проект предусматривает достаточно свободное отношение к разнообразным планировочным решениям и предоставляет дополнительные возможности при работе с интерьером. 

Семейные посиделки

Modern und gemütlich in einem - perfekt! Unser Entwurf LK&1131, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Столовая комната в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Пространство столовой имеет уютную домашнюю атмосферу. Современный декор сочетает в себе модные веяния и визуальный комфорт. Грифельный серый, белый и черный дополняются элементами цвета натурального дерева, а также стеклом. Свет играет главную роль: его здесь достаточно для того, чтобы и зимой, и летом радоваться солнцу.

Белоснежная кухня

Modern und gemütlich in einem - perfekt! Unser Entwurf LK&1131, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Кухня в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Супер-современная кухня полностью выполнена в белом цвете. Мебельный гарнитур имеет идеальные гладкие поверхности, глянец добавляет модный привкус. Это невероятно светлое пространство во всей своей гармонии способно стать настоящей кулинарной меккой.

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