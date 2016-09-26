Необычный дом в форме L для уютной жизни

Хочется жить поближе к природе, отдыхая после забот дня в тишине и покое, но не знаете как создать стильное и уютное пространство? У нас есть идея специально для вас. Архитекторы японской фирмы ATELIER N представляют проект дома светлого и современного, открытого природе и подходящего для жизни с высоким уровнем комфорта. На площади всего около 140 квадратных метров им удалось создать настоящий семейный дом, просторный и продуманный до мелочей.