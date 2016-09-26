Необычный дом в форме L для уютной жизни

Хочется жить поближе к природе, отдыхая после забот дня в тишине и покое, но не знаете как создать стильное и уютное пространство? У нас есть идея специально для вас. Архитекторы японской фирмы ATELIER N представляют проект дома светлого и современного, открытого природе и подходящего для жизни с высоким уровнем комфорта. На площади всего около 140 квадратных метров им удалось создать настоящий семейный дом, просторный и продуманный до мелочей.
Стены дома защищают вход и открытые летние террасы от лишних взглядов и ветров, создавая уютный уголок для отдыха вокруг крыльца. Зеленая лужайка, подрастающие деревца и широкая веранда под навесом – словно приглашают всех домочадцев и гостей к пикнику на природе. Нижняя часть фасада декорирована деревянными панелями, отлично сочетающимися и с белым фасадом, и с окружающей зеленью.
Интерьер дома можно назвать минималистичным, но благодаря выбору теплых оттенков древесины для отделки пространства, все помещения получились и светлыми, и очень уютными. Особое значение в планировке дома играет соединение двух этажей в единое целое. Высокие своды потолков под самой крышей дают возможность не чувствовать себя скованным даже в таком небольшом домике.
Дизайнеры в этом проекте удачно соединили все лучшее, что можно взять от природных материалов и от современных технологий. Новинки hi-tech гармонично встроены в свежий и легкий интерьер, оформленный исключительно натуральными материалами.
В вечернее время интерьер дома выглядит удивительно умиротворенно. Можно открыть широкие двери навстречу вечерней тишине и свежести, отдохнуть на диванчике в гостиной. Свет из панорамных окон освещает всю площадку перед домом.
Тихий дворик перед домом, освещенный теплым светом из окон, в вечернее время смотрится особенно уютно. Большая деревянная терраса соединяет гостиную с улицей, приглашая насладится семейным отдыхом на природе.