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Необычный дом в форме L для уютной жизни

Перла Вереника Перла Вереника
奈良町の家, ATELIER N ATELIER N Гостиные в эклектичном стиле
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Хочется жить поближе к природе, отдыхая после забот дня в тишине и покое, но не знаете как создать стильное и уютное пространство? У нас есть идея специально для вас. Архитекторы японской фирмы ATELIER N представляют проект дома светлого и современного, открытого природе и подходящего для жизни с высоким уровнем комфорта. На площади всего около 140 квадратных метров им удалось создать настоящий семейный дом, просторный и продуманный до мелочей.

Начнем с главного входа

奈良町の家, ATELIER N ATELIER N Сад в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Стены дома защищают вход и открытые летние террасы от лишних взглядов и ветров, создавая уютный уголок для отдыха вокруг крыльца. Зеленая лужайка, подрастающие деревца и широкая веранда под навесом – словно приглашают всех домочадцев и гостей к пикнику на природе. Нижняя часть фасада декорирована деревянными панелями, отлично сочетающимися и с белым фасадом, и с окружающей зеленью. 

Сразу у входа

奈良町の家, ATELIER N ATELIER N Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Интерьер дома можно назвать минималистичным, но благодаря выбору теплых оттенков древесины для отделки пространства, все помещения получились и светлыми, и очень уютными. Особое значение в планировке дома играет соединение двух этажей в единое целое. Высокие своды потолков под самой крышей дают возможность не чувствовать себя скованным даже в таком небольшом домике.

Hi-tech и природа

奈良町の家, ATELIER N ATELIER N Кухни в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Дизайнеры в этом проекте удачно соединили все лучшее, что можно взять от природных материалов и от современных технологий. Новинки hi-tech гармонично встроены в свежий и легкий интерьер, оформленный исключительно натуральными материалами. 

Уютный вечер в доме

奈良町の家, ATELIER N ATELIER N Гостиные в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

В вечернее время интерьер дома выглядит удивительно умиротворенно. Можно открыть широкие двери  навстречу вечерней тишине и свежести, отдохнуть на диванчике в гостиной. Свет из панорамных окон освещает всю площадку перед домом. 

Вечерний дворик для романтиков

奈良町の家, ATELIER N ATELIER N Балконы и веранды в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Тихий дворик перед домом, освещенный теплым светом из окон, в вечернее время смотрится особенно уютно. Большая деревянная терраса соединяет гостиную с улицей, приглашая насладится семейным отдыхом на природе.

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
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