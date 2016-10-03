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До и После: Супер квартира для молодой семьи

Перла Вереника Перла Вереника
Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
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Традиционно, задумываясь о собственном доме, нам представляется массивное строение из кирпича и камня, строительство которого – процесс долгий и дорогостоящий. Но, к счастью, на современном рынке технологий и строительных материалов есть масса возможностей получить свой собственный дом и под личный вкус, и под бюджет. Проект от бразильских архитекторов выполнен с использованием легких стальных конструкций.

Технология Light Steel Frame: прочный дом за доступную цену

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

Так выглядел этот дом снаружи во время строительства. Как видите, в основе стен использованы плиты из специального гипсокартона – легкого и надежного. Еще одним преимуществом такой технологии является скорость строительства. Этот дом был полностью построен за пять месяцев и потребовал достаточно экономичного бюджета. 

Оцинкованная сталь: быстрота и легкость в монтаже

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

Строительство это дома было осуществлено с системой Light Steel Framing , сборка каркаса здания осуществляется из легкой оцинкованной стали без цемента, кирпича и прочих традиционных материалов. Весь дом состоит из стальной основы и облицовывается внутренними и внешними панелями с термо- и звукоизоляцией. Нужно сказать, что материалы эти, несмотря не их легкий вес,  удачно сочетают прочность и экологичность.

Прекрасный дом с террасой

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

И вот, меньше чем за полгода, молодая семья стала обладателем своего собственного, современного и уютного дома в стиле лофт. Большое панорамное окно,  высокие потолки и открытые пространства придают интерьеру дома стильный вид и ощущение легкости. А снаружи дома есть небольшая терраса с газоном и боковой вход в зону кухни.

Модный интерьер в стиле лофт

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

Площадь этого дома всего 70 квадратных метров, но благодаря продуманной планировке уже на первом этаже разместились удобная гостиная с кухней. Изюминкой этого пространства стал двухярусный потолок в 6 метров, панорамный вид на город и зона террасы у входа. 

Компактная планировка

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

Размеры этого дома весьма компактны, 13 метров на 3,5 метра. При этом здесь нашлось место для 9 помещений, которые удобно расположены: офис, ванная комната, кладовая, детская, кухня и гостиная на первом этаже и две спальни на втором. Длинный коридор, который выходит в гостиную и кухню соединяет все комнаты дома.

Просто и стильно

Loft Bertanha, AP Arquitetura Ecoeficiente AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente
AP Arquitetura Ecoeficiente

Небольшой дом наполнен светом и свежестью благодаря панорамной стеклянной стене на входе и высокому окну напротив лестницы. Интерьер по-молодежному яркий, легкий, но вмещает в себя все необходимое для уюта.

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