До и После: Супер квартира для молодой семьи

Традиционно, задумываясь о собственном доме, нам представляется массивное строение из кирпича и камня, строительство которого – процесс долгий и дорогостоящий. Но, к счастью, на современном рынке технологий и строительных материалов есть масса возможностей получить свой собственный дом и под личный вкус, и под бюджет. Проект от бразильских архитекторов выполнен с использованием легких стальных конструкций.
Так выглядел этот дом снаружи во время строительства. Как видите, в основе стен использованы плиты из специального гипсокартона – легкого и надежного. Еще одним преимуществом такой технологии является скорость строительства. Этот дом был полностью построен за пять месяцев и потребовал достаточно экономичного бюджета.
Строительство это дома было осуществлено с системой Light Steel Framing , сборка каркаса здания осуществляется из легкой оцинкованной стали без цемента, кирпича и прочих традиционных материалов. Весь дом состоит из стальной основы и облицовывается внутренними и внешними панелями с термо- и звукоизоляцией. Нужно сказать, что материалы эти, несмотря не их легкий вес, удачно сочетают прочность и экологичность.
И вот, меньше чем за полгода, молодая семья стала обладателем своего собственного, современного и уютного дома в стиле лофт. Большое панорамное окно, высокие потолки и открытые пространства придают интерьеру дома стильный вид и ощущение легкости. А снаружи дома есть небольшая терраса с газоном и боковой вход в зону кухни.
Площадь этого дома всего 70 квадратных метров, но благодаря продуманной планировке уже на первом этаже разместились удобная гостиная с кухней. Изюминкой этого пространства стал двухярусный потолок в 6 метров, панорамный вид на город и зона террасы у входа.
Размеры этого дома весьма компактны, 13 метров на 3,5 метра. При этом здесь нашлось место для 9 помещений, которые удобно расположены: офис, ванная комната, кладовая, детская, кухня и гостиная на первом этаже и две спальни на втором. Длинный коридор, который выходит в гостиную и кухню соединяет все комнаты дома.
Небольшой дом наполнен светом и свежестью благодаря панорамной стеклянной стене на входе и высокому окну напротив лестницы. Интерьер по-молодежному яркий, легкий, но вмещает в себя все необходимое для уюта.