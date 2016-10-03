До и После: Супер квартира для молодой семьи

Строительство это дома было осуществлено с системой Light Steel Framing , сборка каркаса здания осуществляется из легкой оцинкованной стали без цемента, кирпича и прочих традиционных материалов. Весь дом состоит из стальной основы и облицовывается внутренними и внешними панелями с термо- и звукоизоляцией. Нужно сказать, что материалы эти, несмотря не их легкий вес, удачно сочетают прочность и экологичность.