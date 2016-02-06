До и После: бюджетный способ облагородить жилое пространство

Сколько мрачных интерьеров прячутся за дверями домов всех городов мира… Время, увы, неумолимо и по отношению к нашему жилью. Вне всякого сомнения, пространство, в котором мы живем, напрямую влияет на наше самочувствие, здоровье и настроение. Многие дизайнеры говорят, что абсолютно все дома нуждаются в «макияже», который необходимо снимать, освежать и обновлять. Архитекторы MHOMESTUDIO наверняка знают несколько трюков, способных преобразить любое помещение и сделать даже из самого мрачного дома совершенно неузнаваемую светлую обитель счастья. Специалисты homify уверены, что некоторые воплощенные ими решения вдохновят многих на достойные перемены!
Так выглядела кухня в этой квартире до вмешательства специалистов. К счастью, она, как и гостиная, не требовала масштабных преобразования и трансформаций. Главная проблема этого помещения – мрачность. Кухня – это то место, где раскрываются наши таланты и где хочется творить кулинарные шедевры с большим вдохновением! Соотвествтенно, само помещение должно быть для этого приспособлено…
Новая кухня. Есть ли отличия? Сильно ли они заметны? Да, специалисты изящно подошли к вопросу, позволив остаться прежней мебели и некоторым аксессуарам на своих местах. Однако появление ярких акцентов пошло лишь на пользу: большое блюдо с фруктами, новые шторки, вытяжка, некоторая посуда для хранения, горшки с цветами – вот и весь секрет, которым воспользовались специалисты, чтобы придать комнате новый характер. Маленькие детали творят чудеса!
Интерьер гостиной был весьма дискомфортным и далеко не романтичным… Главный предмет мебели – диван. Он явно нуждается в замене. Увы, но даже покрывало не спасает от желания сесть на что-то другое. Отсутствие освещения вряд ли способствует приятному и комфортному общению. К счастью, наши специалисты смогли привнести в эту комнату положительную энергетику.
Что же произошло с гостиной после легких изменений? Согласитесь, теперь она выглядит свежее, уютнее и ярче. Эффект достигнут несложными манипуляциями: был заменен чехол дивана, повешены абстрактные картины, на полу появился ковер. Акценты сделаны при помощи ярких подушек и пледа. В центре комнаты появился журнальный столик, выполняющий также функцию ящика для хранения разных диковин. И, главное, появилось достойное освещение!
Вернемся на мгновение к пространству гостиной перед её преображением. Все цвета в этом интерьере были тусклыми и мрачными. Серый цвет в буквальном смысле заполнил всю комнату. Все это усилило ощущение присутствия большого количества пыли и откровенной небрежности. Как бы то ни было, сушилка для белья не является объектом, пригодным для демонстрации.
Тот же ракурс, но уже обновленного помещения. Теперь, эта комната выглядит опрятно и гармонично. Вне всяких сомнений – в этой гостиной хочется задержаться и отдохнуть. Все случайные элементы были заменены на продуманные аксессуары, идеально сочетающихся друг с другом. Даже специально приобретенный старинный стул подчеркивает новый характер комнаты.
Комната выглядит очень неопрятно. И дело даже не только в сером цвете постельного комплекта белья. Кажется, что просто все здесь находится не на своих местах. На кровать, толком, и присесть нельзя. Торшер подсвечивает только потолок. Странная тележка у стены выполняет функцию прикроватного столика. Одним словом, все здесь не так и будто бы оказалось случайно.
Узнали бы вы эту комнату снова? Спальня претерпела больше изменений по сравнению с гостиной и кухней. Страдающий под тяжестью комнатного растения журнальный столик стал использоваться по назначению. Появился новый и оригинальный светильник. Появились занавески и рамка с фотографиями. Орнамент нового ковра идеально выписывается общую стилистику помещения.
Вернемся к цвету, так как он – больная мозоль, головная боль или рана на сердце этой квартиры. Именно правильно подобранный цвет творит с пространством чудеса. Увы, но нежный оливковый оттенок в данном случае лишь усугубляет и без того сложную с точки зрения уюта ситуацию. Дополните комнату старомодными занавесками, и вы получите рецепт того, что не стоит делать у себя дома.
И эту часть экзамена специалисты выполнили на «отлично». Судите сами, как мало необходимо для того, чтобы придать сияние любой комнате. Изменение цвета стен с тусклого зеленого на белоснежный, приобретение новых постельных аксессуаров, мягкий ковер.. – хозяева квартиры могут наслаждаться в полной мере новым уютным пространством!