До и После: бюджетный способ облагородить жилое пространство

Комната выглядит очень неопрятно. И дело даже не только в сером цвете постельного комплекта белья. Кажется, что просто все здесь находится не на своих местах. На кровать, толком, и присесть нельзя. Торшер подсвечивает только потолок. Странная тележка у стены выполняет функцию прикроватного столика. Одним словом, все здесь не так и будто бы оказалось случайно.