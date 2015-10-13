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Сделай сам – 5 простых идей, которые изменят вашу жизнь

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
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Do It Yourself или Сделай сам – это не только модный тренд, но и замечательное хобби, с помощью которого можно освоить множество полезных навыков и существенно упростить жизнь себе и близким. 

Если вам кажется, что чтобы присоединиться к клубу умелые ручки, необходимо обладать какими-то сверхталантами, вы ошибаетесь. Иногда достаточно лишь посмотреть на привычные вещи под другим углом и проявить смекалку. Именно так и поступили редакторы homify. Результатами DIY эксперимента они с удовольствием поделились в коротком, но очень познавательном видео.

Что такое DIY

homify
homify

homify
homify
homify

Тренд DIY появился в самый разгар индустриальной эпохи. Некоторых людей просто перестали устраивать однотипный дизайн и ограниченный функционал сходивших с заводских конвейеров предметов мебели и бытовых электроприборов. Поэтому они решили изготавливать их самостоятельно. 

Впрочем, в этом проекте перед нами не стояла задача создать нечто масштабное. Нам просто хотелось поделиться с вами пятью простыми и гениальными идеями, воплощение которых не потребует никаких финансовых затрат, но значительно облегчит быт.

Прилагаем список вещей, необходимых для того, чтобы реализовать эти несложные DIY проекты в собственной квартире:

1. Различать ключи

- Лак для ногтей (желательно ярких цветов)

2. Готовить по рецептам

- Поваренная книга

- Вешалка для брюк

3. Чтобы провода никогда не путались

- Биндер клипы (cкрепки нового поколения)

4. Зажечь свечи

- Спагетти

- Зажигалка

5. Экономно расходовать место в тесном шкафу

- Вешалки

- Жестяные банки с ключами

Удачи! 

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