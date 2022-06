Сделай сам – 5 простых идей, которые изменят вашу жизнь

Do It Yourself или Сделай сам – это не только модный тренд, но и замечательное хобби, с помощью которого можно освоить множество полезных навыков и существенно упростить жизнь себе и близким.

Если вам кажется, что чтобы присоединиться к клубу умелые ручки , необходимо обладать какими-то сверхталантами, вы ошибаетесь. Иногда достаточно лишь посмотреть на привычные вещи под другим углом и проявить смекалку. Именно так и поступили редакторы homify. Результатами DIY эксперимента они с удовольствием поделились в коротком, но очень познавательном видео.