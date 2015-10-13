Сделай сам – 5 простых идей, которые изменят вашу жизнь

Do It Yourself или Сделай сам – это не только модный тренд, но и замечательное хобби, с помощью которого можно освоить множество полезных навыков и существенно упростить жизнь себе и близким.
Если вам кажется, что чтобы присоединиться к клубу
умелые ручки, необходимо обладать какими-то сверхталантами, вы ошибаетесь. Иногда достаточно лишь посмотреть на привычные вещи под другим углом и проявить смекалку. Именно так и поступили редакторы homify. Результатами DIY эксперимента они с удовольствием поделились в коротком, но очень познавательном видео.
Тренд
DIY появился в самый разгар индустриальной эпохи. Некоторых людей просто перестали устраивать однотипный дизайн и ограниченный функционал сходивших с заводских конвейеров предметов мебели и бытовых электроприборов. Поэтому они решили изготавливать их самостоятельно.
Впрочем, в этом проекте перед нами не стояла задача создать нечто масштабное. Нам просто хотелось поделиться с вами пятью простыми и гениальными идеями, воплощение которых не потребует никаких финансовых затрат, но значительно облегчит быт.
Прилагаем список вещей, необходимых для того, чтобы реализовать эти несложные DIY проекты в собственной квартире:
1. Различать ключи
- Лак для ногтей (желательно ярких цветов)
2. Готовить по рецептам
- Поваренная книга
- Вешалка для брюк
3. Чтобы провода никогда не путались
- Биндер клипы (cкрепки нового поколения)
4. Зажечь свечи
- Спагетти
- Зажигалка
5. Экономно расходовать место в тесном шкафу
- Вешалки
- Жестяные банки с ключами
Удачи!