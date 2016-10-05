Современная спальня: 10 идей

Этот интерьер, лаконичный и динамичный, соединил в себе две зоны: гостиную и спальню. Такое решение не снижает уровень комфорта, хотя никаких четких разделителей в пространстве нет. Кровать, расположенная в угловой части комнаты, ненавязчиво вписывается в общий интерьер. Спокойная цветовая гамма настраивает на размеренный отдых, равнозначный как для зоны с широким диваном, так и для спальни.