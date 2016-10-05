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Современная спальня: 10 идей

Перла Вереника Перла Вереника
Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Спальня в стиле модерн
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Индивидуальное пространство спальни столь же важно для человека, как и сам сон. Мы меняемся, ускоряется движение нашей жизни, и интерьеры спален должны соответствовать современным представлениям о комфорте. Новые дизайны  спален становятся более открытыми и более разноплановыми по стилю, цветовому оформлению. 

Современная планировка пространства

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS Спальня в стиле минимализм
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

Баланс уединенности и открытости этого интерьера достигнут с помощью возвышенного деревянного подиума в спальной зоне и небольшой перегородки, отделяющей ее от светлого коридора. В удаленной части помещения, за спальней – оборудована ванная. Секрет этого тихого уголка в том, что все нужное для отдыха собрано в одном месте. 

Два в одном

Departamento Coronado 1005, San Diego (California), Weber Arquitectos Weber Arquitectos Спальня в стиле модерн
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Этот интерьер, лаконичный и динамичный, соединил в себе две зоны: гостиную и спальню. Такое решение не снижает уровень комфорта, хотя никаких четких разделителей в пространстве нет. Кровать, расположенная в угловой части комнаты, ненавязчиво вписывается в общий интерьер. Спокойная цветовая гамма настраивает на размеренный отдых, равнозначный как для зоны с широким диваном, так и для спальни.

Светлый сон

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Спальня в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Такой светлый и воздушный интерьер разрушает стереотипы о спальне, как о месте закрытом и спрятанном за стенами дома. Прозрачный куб из стекла вокруг белой кровати создает совершенно новые ощущения свежести, а зелень сада за окнами наполняет интерьер природной чистотой.

Радуга красок

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Спальня в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Пора уже сказать нет однообразию цветовой палитры в оформлении спальни. Кованный металл конструкции кровати словно напоминает нам о дворцовых традициях роскоши, но вместо пыльных балдахинов эту спальню украшает буйство красок и узоров. Яркие стены, сочный восточный орнамент плитки на полу – свежее решение для декора

Тропический колорит

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Спальня в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Даже если вы живете в средней полосы России, интерьер спальни может превратить ваш обычный ежедневный отдых в маленький отпуск в теплые страны. Терракотовые оттенки древесины, черное дерево изголовья и глянец кожаного диванчика, этнические узоры… Даже без пальм за окном такой интерьер наполнен ощущением расслабленного пляжного отдыха на зеленом тропическом острове.

На уровень выше

Remodelaciones, Arquitectura Libre Arquitectura Libre Спальня в стиле модерн
Arquitectura Libre

Arquitectura Libre
Arquitectura Libre
Arquitectura Libre

Бескомпромиссность традиционных спален не слишком вписывается в быстротечность современной жизни. В течение дня нам приходится решать параллельно сразу несколько задач, так почему же не применить этот подход и к планировке пространства? Не стоит жертвовать своим комфортом в угоду стереотипам - кровать на втором ярусе, подвешенная над диваном и гостиной – действительно революционное, но весьма удобное решение.

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Ближе к небу

Renovation and interior design attic, F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso Спальня в стиле модерн
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso

Renovation and interior design attic

F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso

Великолепная идея – использовать маленькую мансарду и обустроить здесь светлую спальню с окнами в небо. Засыпать, глядя на звезды, и просыпаться под бескрайним синим небом, слушать тихий дождь и смотреть за капельками воды, стекающими под стеклам. 

Минимум деталей и панорамная стена

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Максимальная простота этого интерьера с лихвой перекрывается буйством зелени за стеклянной стеной. Белый подиум и панорамного окна и мягких матрас – такова идея сна на природе.

Личное пространство

casa Jalapa, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Спальня в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Оригинальная идея кровати, состоящей из двух отдельных половинок, позволяет партнерам быть друг к другу настолько близко, как им этого хочется и сохранять при желании собственную зону отдыха. Почему бы и нет, это лучше, чем просыпаться без одеяла.

Никаких границ

Condominio frente al mar, arqflores / architect arqflores / architect Спальня в стиле модерн
arqflores / architect

arqflores / architect
arqflores / architect
arqflores / architect

Еще один эксперимент с открытым помещением, где свобода возведена в абсолют. Полное остекление всех стен, просторное светлое пространство и каждый предмет словно парит в воздухе и растворен в невесомости. 

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