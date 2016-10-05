Современная спальня: 10 идей

Индивидуальное пространство спальни столь же важно для человека, как и сам сон. Мы меняемся, ускоряется движение нашей жизни, и интерьеры спален должны соответствовать современным представлениям о комфорте. Новые дизайны спален становятся более открытыми и более разноплановыми по стилю, цветовому оформлению.
Баланс уединенности и открытости этого интерьера достигнут с помощью возвышенного деревянного подиума в спальной зоне и небольшой перегородки, отделяющей ее от светлого коридора. В удаленной части помещения, за спальней – оборудована ванная. Секрет этого тихого уголка в том, что все нужное для отдыха собрано в одном месте.
Этот интерьер, лаконичный и динамичный, соединил в себе две зоны: гостиную и спальню. Такое решение не снижает уровень комфорта, хотя никаких четких разделителей в пространстве нет. Кровать, расположенная в угловой части комнаты, ненавязчиво вписывается в общий интерьер. Спокойная цветовая гамма настраивает на размеренный отдых, равнозначный как для зоны с широким диваном, так и для спальни.
Такой светлый и воздушный интерьер разрушает стереотипы о спальне, как о месте закрытом и спрятанном за стенами дома. Прозрачный куб из стекла вокруг белой кровати создает совершенно новые ощущения свежести, а зелень сада за окнами наполняет интерьер природной чистотой.
Пора уже сказать
нет однообразию цветовой палитры в оформлении спальни. Кованный металл конструкции кровати словно напоминает нам о дворцовых традициях роскоши, но вместо пыльных балдахинов эту спальню украшает буйство красок и узоров. Яркие стены, сочный восточный орнамент плитки на полу – свежее решение для декора.
Даже если вы живете в средней полосы России, интерьер спальни может превратить ваш обычный ежедневный отдых в маленький отпуск в теплые страны. Терракотовые оттенки древесины, черное дерево изголовья и глянец кожаного диванчика, этнические узоры… Даже без пальм за окном такой интерьер наполнен ощущением расслабленного пляжного отдыха на зеленом тропическом острове.
Бескомпромиссность традиционных спален не слишком вписывается в быстротечность современной жизни. В течение дня нам приходится решать параллельно сразу несколько задач, так почему же не применить этот подход и к планировке пространства? Не стоит жертвовать своим комфортом в угоду стереотипам - кровать на втором ярусе, подвешенная над диваном и гостиной – действительно революционное, но весьма удобное решение.
Великолепная идея – использовать маленькую мансарду и обустроить здесь светлую спальню с окнами в небо. Засыпать, глядя на звезды, и просыпаться под бескрайним синим небом, слушать тихий дождь и смотреть за капельками воды, стекающими под стеклам.
Максимальная простота этого интерьера с лихвой перекрывается буйством зелени за стеклянной стеной. Белый подиум и панорамного окна и мягких матрас – такова идея сна на природе.
Оригинальная идея кровати, состоящей из двух отдельных половинок, позволяет партнерам быть друг к другу настолько близко, как им этого хочется и сохранять при желании собственную зону отдыха. Почему бы и нет, это лучше, чем просыпаться без одеяла.
Еще один эксперимент с открытым помещением, где свобода возведена в абсолют. Полное остекление всех стен, просторное светлое пространство и каждый предмет словно парит в воздухе и растворен в невесомости.