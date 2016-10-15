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7 идей входов в дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Дома в стиле кантри
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Вход в дом очень важен для положительного впечатления о доме. Здесь важна не только дверь, но и крыльцо, фасад, крыша и т.д. В этой статье представлены 7 идей входов в дом, вы сможете перенять идеи для себя или просто вдохновиться такой красотой.

Дом, как сказка

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Этому дому присущи черты классического стиля и стиля кантри. Вход дома обладает сказочной красотой. Лестница сделана из кованого железа. Ее подчеркивает деревянная крыша. Цветущие растения и небольшие деревья в саду перед домом придают эстетичность.

Традиционный стиль

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Этот дом имеет современный образ, есть также традиционная структура, напоминающая небольшой дом с фермы. Самыми яркими элементами дизайна по мнению специалистов являются дерево и камень. Деревянная входная дверь с садом находится в окружении деревянных заборов и кустарников. Это элегантный и очень естественный дизайн.

Поразительная архитектура

Stable Cottage Adam Coupe Photography Limited Окна и двери в стиле кантри
Adam Coupe Photography Limited

Stable Cottage

Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited
Adam Coupe Photography Limited

Треугольный фронтон на крыше придает дому красоту. Для формирования геометрических узоров на деревянной конструкции у входа использовано также напольное покрытие и деревянная дверь. Материалы и цветовой баланс применены успешно.

Очаровательный вход

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Дома в стиле кантри
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Красная дверь дает вход в очаровательный каменный дом, прямо как в деревенских домах в сказках. Здесь практически не используются другие материалы, кроме камня и дерева. Этого достаточно, чтобы получить естественный вид дома. Кроме того, каждый уголок дома оживляется красочными растениями.

Сочетание современных и традиционных элементов

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Дома в стиле модерн
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Вы можете увидеть, как современный дизайн воплотился в этом впечатляющем доме. Но он похож на традиционные дома американского типа. Мы видим темные цвета фасада и просторный элегантный вход.

Привлекательный вход

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильная и гладкая структура мрамора на пешеходных дорожках придает элегантный вид дому. Серый и белый цвета используются в соответствии с блестящим белым входом. Также мы в восторге от современного освещения.

Элегантный вход

Dom jednorodzinny w Irlandii , Heliolux Design Heliolux Design Окна и двери в классическом стиле
Heliolux Design

Heliolux Design
Heliolux Design
Heliolux Design

Если вы не знаете, как создать элегантный вход, то просто посмотрите на этот пример, несущий на себе черты самых красивых и ярких элементов классической архитектуры. Это стильное произведение искусства. Черная дверь хорошо смотрится среди великолепных белых стеклянных украшений.

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