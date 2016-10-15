Вход в дом очень важен для положительного впечатления о доме. Здесь важна не только дверь, но и крыльцо, фасад, крыша и т.д. В этой статье представлены 7 идей входов в дом, вы сможете перенять идеи для себя или просто вдохновиться такой красотой.
Этому дому присущи черты классического стиля и стиля кантри. Вход дома обладает сказочной красотой. Лестница сделана из кованого железа. Ее подчеркивает деревянная крыша. Цветущие растения и небольшие деревья в саду перед домом придают эстетичность.
Этот дом имеет современный образ, есть также традиционная структура, напоминающая небольшой дом с фермы. Самыми яркими элементами дизайна по мнению специалистов являются дерево и камень. Деревянная входная дверь с садом находится в окружении деревянных заборов и кустарников. Это элегантный и очень естественный дизайн.
Треугольный фронтон на крыше придает дому красоту. Для формирования геометрических узоров на деревянной конструкции у входа использовано также напольное покрытие и деревянная дверь. Материалы и цветовой баланс применены успешно.
Красная дверь дает вход в очаровательный каменный дом, прямо как в деревенских домах в сказках. Здесь практически не используются другие материалы, кроме камня и дерева. Этого достаточно, чтобы получить естественный вид дома. Кроме того, каждый уголок дома оживляется красочными растениями.
Вы можете увидеть, как современный дизайн воплотился в этом впечатляющем доме. Но он похож на традиционные дома американского типа. Мы видим темные цвета фасада и просторный элегантный вход.
Стильная и гладкая структура мрамора на пешеходных дорожках придает элегантный вид дому. Серый и белый цвета используются в соответствии с блестящим белым входом. Также мы в восторге от современного освещения.
Если вы не знаете, как создать элегантный вход, то просто посмотрите на этот пример, несущий на себе черты самых красивых и ярких элементов классической архитектуры. Это стильное произведение искусства. Черная дверь хорошо смотрится среди великолепных белых стеклянных украшений.