Современный дом из бруса

Так, открытая планировка на первом этаже вовсе не мешает быть камину декорированным натуральным камнем, а столовой — быть безусловно традиционной. Декоративные деревянные балки под потолком окрашены в белый цвет, что придает им большей легкости, шторы с изящными узорами делают атмосферу в доме более приватной, а свет приглушенным.

Безусловно, с первого взгляда видно, что дизайнер оформлял этот дом с любовью к данному стилю, учитывая мелочи, внося правильные декоративные узоры и орнаменты, красиво сочетая различные фактуры и оттенки. Именно благодаря такому подходу дом становится уютным и привлекательным, а вовсе не из-за выбора определенного стиля.

Образ деревянного дома с классической мебелью остается мечтой для многих, кто хочет жить в собственном коттедже в пригороде. Ее воплощение зависит от многих факторов, и положительный результат стоит любых затрат времени и средств.