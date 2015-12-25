Современный дом из бруса

Романтичный образ деревянного дома, который столь многие хотят воплотить для своей семьи, очень сильно зависит не просто от материала строительства вашего коттеджа, но и от дизайна интерьера.
Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой выполнила этот проект с особо трепетным вниманием к деталям в интерьере, когда каждая мелочь лишь увеличивает обворожительный эффект от традиций, столь умело вписанных в современный образ жизни.
Так, открытая планировка на первом этаже вовсе не мешает быть камину декорированным натуральным камнем, а столовой — быть безусловно традиционной. Декоративные деревянные балки под потолком окрашены в белый цвет, что придает им большей легкости, шторы с изящными узорами делают атмосферу в доме более приватной, а свет приглушенным.
Безусловно, с первого взгляда видно, что дизайнер оформлял этот дом с любовью к данному стилю, учитывая мелочи, внося правильные декоративные узоры и орнаменты, красиво сочетая различные фактуры и оттенки. Именно благодаря такому подходу дом становится уютным и привлекательным, а вовсе не из-за выбора определенного стиля.
Образ деревянного дома с классической мебелью остается мечтой для многих, кто хочет жить в собственном коттедже в пригороде. Ее воплощение зависит от многих факторов, и положительный результат стоит любых затрат времени и средств.
Очень привлекательные кухня и столовая, оформленные в средиземноморском стиле, выглядят здесь очень органично. Неожиданно стильный эффект создает покраска бруса в светло-голубой оттенок, который отлично сочетается с белой мебелью в комнате, напоминая о греческих виллах на островах.
Остальные классические элементы современного средиземноморского стиля являются эталонными. Изящное оформление вытяжки в виде настоящего дымохода, столешница под мрамор, узорная мозаика на кухонном фартуке, кованые люстры и деревянный буфет отлично ладят между собой благодаря только им понятному волшебству.
Изысканная столовая, оформленная визуализатором в осенней цветовой гамме с тематическим застольем по случаю Хэллоуина, выглядит просто идеально! Именно такой эффект, такую атмосферу мы желаем получить от столовой в собственном загородном доме, где приятно будет собраться всей семьей по малейшему поводу, радоваться жизни и праздновать ее красоту.
Очень изысканно выглядит и спальня родителей, оформленная в нежно-лиловых цветах. Белый и натуральные оттенки древесины являются дополняющими цветами, а блестяще реализованные маленькие идеи в декоре делают комнату по-настоящему уютной.
Среди них — венок из цветов над туалетным столиком, изысканный орнамент на стене из натурального бруса, симметричное расположение светильников на прикроватных столиках и над ними.
Очень важную роль сыграли в этой мансардной комнате и шторы, которые позволили даже маленькое окно сделать изысканным и красивым, напоминающим сказку о Рапунцель или любую волшебную крепость.
Заканчиваем мы нашу прогулку в лестничном холле первого этажа, который дизайнер оформил в нежно-ванильной цветовой гамме, с использование керамической плитки сразу трех тонов и европейской классической мебели. Консольный столик отлично вписывается в местечко под лестницей вместе с круглым и эффектным зеркалом, а высокое растение в золотом горшке заметно еще при спуске со второго этажа.
Специально для вас на homify:
— Уникальный проект дома из дерева;