Украсьте ванную как профессионал – 7 советов

Ванная комната является одним из самых важных помещений в доме – не только чисто с практической точки зрения, но и визуальной. В этой комнате все должно располагать к приятному отдыху и общая обстановка этого помещения должна благоприятно влиять на настроение всех жильцов. Отсюда все мы начинаем свой день, и от того, какой заряд бодрости каждый из нас получит, в таком расположении духа и настроении, возможно, и пройдет весь день.
Сделать свою ванную комнату великолепной могут себе позволить не только богатые и знаменитые люди. Любой человек может превратить ее в шикарное место, украсив различными способами, используя оригинальные и совершенно не очень сложные в реализации идеи. Тем самым вы создадите для себя оазис собственного отличного самочувствия.
Тому из вас, кто все еще скептически настроен на новые преобразования, нужно вернуть себя снова в стрессовую рабочую неделю, которую нужно стряхнуть с себя, чтобы набраться сил и здоровья. Нет ничего приятнее, чем воспользоваться для этого прекрасной ванной комнатой, в которой можно получить огромное удовольствие от теплого душа, нежась в ароматной ванной и расслабляясь в окружении соответствующего декора.
В этой статье мы дадим вам семь простых советов по декорированию ванной комнаты, которые превратят ее даже без большого бюджета в восхитительную комнату для релакса, отдыха и удовольствия.
Наделить интерьер ванной комнаты частичкой средиземноморского настроения помогут не растения, больше всего для этой цели подойдет дерево. Натуральные материалы приближают нас к природе и естественной среде. Интегрировать эти материалы в существующую ванную довольно просто. В данном примере дизайнер интерьеров использовал для размещения полотенец в ванной стойку из дерева – то, что можно сделать из старой лестницы. Интересно дополнит интерьер ванной простой коврик из рогожки. Различные деревянные кронштейны, крючки для банных принадлежностей, полки из дерева, подставка или стульчик в виде пенька – все это приемлемо, это позволит сделать комнату более естественной и приятной.
Растения помогают смягчить обстановку и сделать ее более теплой и уютной. Они украсят ванную комнату за очень небольшие деньги. Вокруг раковины можно установить аксессуары из бамбука, они особенно хорошо подходят для этих целей. Если есть свободные углы, в них так же можно установить горшки с растениями. Если площадь ванной не позволяет обставлять ее зеленью, во время строительства этой комнаты можно предусмотреть использование зеленой плитки. Если же плитка уже уложена, можно воспользоваться клейкой пленкой с нанесенным на ней рисунком растительного характера. Такой вариант дизайна ванной комнаты поможет сделать ее более живой и интересной.
Зеленый цвет, навеянный желанием видеть в своей ванной комнате растения, особенно выигрышно будет смотреться в интерьере, отделка которого сделана в белом и бежевом цвете.
Эта современная ванная комната имеет название Мелисса Вилар. Что бы разместить интересные декоративные моменты в ванной комнате, вам не нужно обязательно иметь много денег в кармане и тратить их на эти цели. С простыми подручными средствами можно собственными силами задекорировать ванную так, как если бы ее украшал профессионал.
Одним из простых и не затратных способов декорирования ванной комнаты может быть использование простых плетеных корзин для хранения полотенец. Есть и другие возможность украсить свою ванную комнату, например, при помощи цветочной композиции с оттенками, сочетающимися между собой или нет, не важно. Просто установите над своей раковиной цветы в самой простой стеклянной вазе: мало усилий, большой успех.
Полки также могут служить декоративным элементом в ванной комнате. Особенно, если они сделаны из элегантной древесины. Когда на такие полки падает естественный свет, он придает им особенно красивый оттенок, наполняет комнату хорошей энергетикой и создает приятную, уютную обстановку. Это может запрограммировать вас на хорошее самочувствие!
Совет, в фоторамку, сделанную из дерева, не обязательно вставлять фотографию. Вставьте в рамку смешное высказывание или изречение. Это способно очень эффективно повышать настроение. В такой ванной с большим количеством декоративной красоты очень легко отдыхать, и в то же время, философствовать.
Чтобы понять, насколько приятным может быть отдых в ванной комнате, нужно сделать всего один единственный шаг и переступить через порог этого полезного помещения. Тем, кто хочет пойти еще дальше, нужно дойти до ванной, свободно расположенной и не привязанной к стене. Эта комната декорирована натуральным материалом – деревом. В потолке – окно, сквозь которое можно нежась в теплой воде в ванной наблюдать звездное небо или проплывающие над головой тучи. Декорирование комнаты сделано в своеобразном стиле, типа дзен сада. Такая обстановка навевает мечты о карибском отдыхе. Уникальное оформление!
Тем, кто имеет большое окно в ванной комнате, можно позавидовать, это шикарно! О такой планировке многим приходится только мечтать. Так что использовать это преимущество нужно в полной мере и именно так, чтобы превратить эту комнату в идеальное помещение для отдыха и расслабления.
Большие, яркие шторы защитят частную жизнь от внешнего доступа и при этом они, как и раньше, смогут и дальше доставлять в это помещение достаточно солнечного света.
Если же еще и ванна может стоять отдельно, это прекрасно! Великолепное сочетание с мелко узорчатой керамической раковиной для рук и такой ванны сделает комнату величественной и прекрасной, а кроме того, еще и романтичной.
У кого таких условий в ванной комнате нет, не нужно печалиться. Можно повесить здесь красивый занавес на окне и яркий светильник, который будет освещать ванную, которая расположена у стены. В любом случае изменения в интерьере будут не менее интересными и очаровательными.
Современная ванная комната может превратиться в романтическую спа комнату, если пойти самым простым путем ее декорирования – купить свечи и разместить их в качестве украшения так, как сделано на этой фотографии. Эти милые живые огоньки наполняют комнату естественным светом и создают в ней теплую, романтическую атмосферу. Для создания романтики в интерьере ванной комнаты не обязательно тратить много денег, свечи – это не дорогое украшение. Но они очень влияют на настроение комнаты, которой не хватает романтики, тепла и уюта.
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