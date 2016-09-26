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Украсьте ванную как профессионал – 7 советов

Shunny_Star Shunny_Star
APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza Ванная комната в эклектичном стиле
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Ванная комната является одним из самых важных помещений в доме – не только чисто с практической точки зрения, но и визуальной. В этой комнате все должно располагать к приятному отдыху и общая обстановка этого помещения должна благоприятно влиять на настроение всех жильцов. Отсюда все мы начинаем свой день, и от того, какой заряд бодрости каждый из нас получит, в таком расположении духа и настроении, возможно, и пройдет весь день.

Сделать свою ванную комнату великолепной могут себе позволить не только богатые и знаменитые люди. Любой человек может превратить ее в шикарное место, украсив различными способами, используя оригинальные и совершенно не очень сложные в реализации идеи. Тем самым вы создадите для себя оазис собственного отличного самочувствия.

Тому из вас, кто все еще скептически настроен на новые преобразования, нужно вернуть себя снова в стрессовую рабочую неделю, которую нужно стряхнуть с себя, чтобы набраться сил и здоровья. Нет ничего приятнее, чем воспользоваться для этого прекрасной ванной комнатой, в которой можно получить огромное удовольствие от теплого душа, нежась в ароматной ванной и расслабляясь в окружении соответствующего декора.

В этой статье мы дадим вам семь простых советов по декорированию ванной комнаты, которые превратят ее даже без большого бюджета в восхитительную комнату для релакса, отдыха и удовольствия.

1. Дерево в ванной комнате

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

Наделить интерьер ванной комнаты частичкой средиземноморского настроения помогут не растения, больше всего для этой цели подойдет дерево. Натуральные материалы приближают нас к природе и естественной среде. Интегрировать эти материалы в существующую ванную довольно просто. В данном примере дизайнер интерьеров использовал для размещения полотенец в ванной стойку из дерева – то, что можно сделать из старой лестницы. Интересно дополнит интерьер ванной простой коврик из рогожки. Различные деревянные кронштейны, крючки для банных принадлежностей, полки из дерева, подставка или стульчик в виде пенька – все это приемлемо, это позволит сделать комнату более естественной и приятной.

2. Ванная с оттенком зеленого

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design Ванная комната в стиле модерн
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

Растения помогают смягчить обстановку и сделать ее более теплой и уютной. Они украсят ванную комнату за очень небольшие деньги. Вокруг раковины можно установить аксессуары из бамбука, они особенно хорошо подходят для этих целей. Если есть свободные углы, в них так же можно установить горшки с растениями. Если площадь ванной не позволяет обставлять ее зеленью, во время строительства этой комнаты можно предусмотреть использование зеленой плитки. Если же плитка уже уложена, можно воспользоваться клейкой пленкой с нанесенным на ней рисунком растительного характера. Такой вариант дизайна ванной комнаты поможет сделать ее более живой и интересной.

Зеленый цвет, навеянный желанием видеть в своей ванной комнате растения, особенно выигрышно будет смотреться в интерьере, отделка которого сделана в белом и бежевом цвете.

3. Мелкие детали, большие идеи

SANIBOLD - série sanitária, Melissa vilar Melissa vilar Ванная комнатаРаковины Керамика Белый
Melissa vilar

Melissa vilar
Melissa vilar
Melissa vilar

Эта современная ванная комната имеет название Мелисса Вилар. Что бы разместить интересные декоративные моменты в ванной комнате, вам не нужно обязательно иметь много денег в кармане и тратить их на эти цели. С простыми подручными средствами можно собственными силами задекорировать ванную так, как если бы ее украшал профессионал.

Одним из простых и не затратных способов декорирования ванной комнаты может быть использование простых плетеных корзин для хранения полотенец. Есть и другие возможность украсить свою ванную комнату, например, при помощи цветочной композиции с оттенками, сочетающимися между собой или нет, не важно. Просто установите над своей раковиной цветы в самой простой стеклянной вазе: мало усилий, большой успех.

4. Все, что прекрасно вписывается в интерьер

projecte virreina, degoma degoma Столовая комната в стиле модерн
degoma

degoma
degoma
degoma

Полки также могут служить декоративным элементом в ванной комнате. Особенно, если они сделаны из элегантной древесины. Когда на такие полки падает естественный свет, он придает им особенно красивый оттенок, наполняет комнату хорошей энергетикой и создает приятную, уютную обстановку. Это может запрограммировать вас на хорошее самочувствие!

Совет, в фоторамку, сделанную из дерева, не обязательно вставлять фотографию. Вставьте в рамку смешное высказывание или изречение. Это способно очень эффективно повышать настроение. В такой ванной с большим количеством декоративной красоты очень легко отдыхать, и в то же время, философствовать.

5. Чистая релаксация – современная ванная комната

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Ванная комната в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Чтобы понять, насколько приятным может быть отдых в ванной комнате, нужно сделать всего один единственный шаг и переступить через порог этого полезного помещения. Тем, кто хочет пойти еще дальше, нужно дойти до ванной, свободно расположенной и не привязанной к стене. Эта комната декорирована натуральным материалом – деревом. В потолке – окно, сквозь которое можно нежась в теплой воде в ванной наблюдать звездное небо или проплывающие над головой тучи. Декорирование комнаты сделано в своеобразном стиле, типа дзен сада. Такая обстановка навевает мечты о карибском отдыхе. Уникальное оформление!

6. Необычная ванная комната

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza Ванная комната в эклектичном стиле
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

Тем, кто имеет большое окно в ванной комнате, можно позавидовать, это шикарно! О такой планировке многим приходится только мечтать. Так что использовать это преимущество нужно в полной мере и именно так, чтобы превратить эту комнату в идеальное помещение для отдыха и расслабления.

Большие, яркие шторы защитят частную жизнь от внешнего доступа и при этом они, как и раньше, смогут и дальше доставлять в это помещение достаточно солнечного света.

Если же еще и ванна может стоять отдельно, это прекрасно! Великолепное сочетание с мелко узорчатой керамической раковиной для рук и такой ванны сделает комнату величественной и прекрасной, а кроме того, еще и романтичной.

У кого таких условий в ванной комнате нет, не нужно печалиться. Можно повесить здесь красивый занавес на окне и яркий светильник, который будет освещать ванную, которая расположена у стены. В любом случае изменения в интерьере будут не менее интересными и очаровательными.

7. Романтический вариант ванной комнаты

Graccioza Collection: 2016 products, Sorema Sorema Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
Sorema

Sorema
Sorema
Sorema

Современная ванная комната может превратиться в романтическую спа комнату, если пойти самым простым путем ее декорирования – купить свечи и разместить их в качестве украшения так, как сделано на этой фотографии. Эти милые живые огоньки наполняют комнату естественным светом и создают в ней теплую, романтическую атмосферу. Для создания романтики в интерьере ванной комнаты не обязательно тратить много денег, свечи – это не дорогое украшение. Но они очень влияют на настроение комнаты, которой не хватает романтики, тепла и уюта.

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