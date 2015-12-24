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Веселая квартира для семьи с двумя детьми

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Гостиная в стиле модерн
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Дизайн интерьера с яркими акцентами может быть идеальным вариантом для семейной квартиры, которая будет искать золотую середину между тем, что любят родители и тем, что хотят дети.

Дизайн-студия GP-ARCH из Днепропетровска, Украина решила использовать именно эту стратегию в своем проекте, где кроме родителей есть двое детей — студент и ребенок среднего школьного возраста. Посмотрим, как дизайнерам удалось сделать все и сразу, совместив модные тренды, традиционный комфорт и пожелания всех членов семьи

Модная кухня с барной стойкой

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Кухня в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

В дизайне кухни главным оригинальным решением был выбор эксклюзивного кухонного гарнитура по эскизам дизайнера, где образовались три различные зоны. Первая — самая приватная, состоит из раковины, мелкой и встроенной бытовой техники и множеств. И третья состоит из барной стойки и двух высоких стульев. Таким образом, даже столь нестандартное помещение стало очень эргономичным.

Гостиная открытого плана

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Гостиная в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

В гостиной комнате расположилась зона отдыха возле TV и небольшая столовая со стороны кухни. Здесь политика перепланировки квартиры удачно совместила экономию квадратных метров и функциональность пространства. Кроме того, дизайнер создал особенно ощущение гармонии между кухней и гостиной, спроектировав две сочетающиеся, но разные по настроению зоны.

Столовая зона

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Гостиная в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Столовая является прекрасным местом для приема гостей вне кухни, и даже столь небольшая квадратура, не превышающая трех метров, добавляет этому уголку большей приватности. Расположение возле окна, наличие крупных тропических растений и изысканного модного светильника делает столовую зоной отдыха, а не просто принятия пищи.

Спальня студентки

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Спальня в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Очень часто спальня взрослого ребенка — большой компромисс, ведь вкусы взрослых членов семьи могут быть абсолютно различными. Дизайнеру удалось найти идеальное решение, которое бы учитывало все потребности молодой девушки и сочеталось с остальными декоративными приемами в проекте.

Главным визуальным фокусом в комнате стала кирпичная акцентная стена с подсветкой и декоративной гитарой над изголовьем, у окна слева расположилось электронное пианино, напротив кровати — рабочее место и TV, а справа вдоль косой стены мы можем найти шкаф-купе.

Спальня родителей

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Спальня в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Оформление спальни родителей в нежных персиковых тонах создает очень позитивную и яркую атмосферу. Здесь мы найдем кровать с текстильным изголовьем, встроенные ниши для книг и предметов декора, а также картины в оттенках заката в стиле «Алые паруса».

Спальня младшего ребенка

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Детская комната в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Приятное цветовое решение интерьера этой комнаты содержит в себе основу из нескольких светлых оттенков древесины, а также розовый и оранжевый.

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Удачная расстановка

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Детская комната в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Образовавшаяся после перепланировки ниша досталась спальному месту, которое теперь ощущается очень уютно и слегка отстраненно от рабочей и игровой зоны комнаты. Рабочее место расположилось у одного из окон, тогда как гардероб занимает место вдоль длиной стены.

Ванная комната с эксклюзивной мебелью

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH Ванная комната в стиле модерн
GP-ARCH

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

Шикарным решением для мебели в ванной комнате стал модуль хранения, который в своей комплектации имеет стиральную машинку и раковину. Нестандартные изгибы стены повторяются и в геометрии мебели, но смягчаются с помощью оригинальной столешницы, будто скользящей вниз в сторону ванной чаши.

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