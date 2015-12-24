Веселая квартира для семьи с двумя детьми

Дизайн интерьера с яркими акцентами может быть идеальным вариантом для семейной квартиры, которая будет искать золотую середину между тем, что любят родители и тем, что хотят дети.

Дизайн-студия GP-ARCH из Днепропетровска, Украина решила использовать именно эту стратегию в своем проекте, где кроме родителей есть двое детей — студент и ребенок среднего школьного возраста. Посмотрим, как дизайнерам удалось сделать все и сразу, совместив модные тренды, традиционный комфорт и пожелания всех членов семьи