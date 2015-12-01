Одухотворенная классика

Дизайнер интерьера Валерия Ганина предлагает нам окунуться в очарование классического стиля в дизайне интерьера и полюбоваться изумительной позолотой, хрустальными люстрами и роскошью в ее традиционном понимании.

Смотреть на этот интерьер — одно удовольствие, ведь взгляд всегда найдет что-то новое в сложных сочетаниях отделки, предметов мебели и декора. Так, изысканный паркет идеально сочетается с классической мягкой мебелью, а роскошный кухонный гарнитур — с камином в золоченом обрамлении.