Одухотворенная классика

Дизайнер интерьера Валерия Ганина предлагает нам окунуться в очарование классического стиля в дизайне интерьера и полюбоваться изумительной позолотой, хрустальными люстрами и роскошью в ее традиционном понимании.
Смотреть на этот интерьер — одно удовольствие, ведь взгляд всегда найдет что-то новое в сложных сочетаниях отделки, предметов мебели и декора. Так, изысканный паркет идеально сочетается с классической мягкой мебелью, а роскошный кухонный гарнитур — с камином в золоченом обрамлении.
Попадая в главную парадную комнату дома, которая использует открытую планировку для создания большего простора, мы видим, что блеск золота украшает все вокруг. Он — на традиционной вазе, декоре кухни, на люстре и даже посуде. Здесь все говорит о том, что красота должна войти в нашу жизнь как данность, а не быть спрятанной за буфетными дверцами.
Современная классика именно такая — более практичная и близкая к человеку. Здесь есть ощущение изысканного стиля жизни, полного обаяния и хороших манер. Мелодии хрустальной люстры, мягкая бахрома, звон серебряной посуды и переливы мятно-зеленого цвета создают здесь поистине очаровательное настроение.
В дизайне интерьера большое внимание было уделено текстилю, ведь он является основой декоративного искусства в классическом стиле. Цветочные и узоры пейсли подчеркивают богатые позолоченные орнаменты и качественную мебель и отделку, добавляя нежности всему интерьеру.
Очень традиционная и привлекательная кухня выглядит, как интерьер французского особняка. Встроенный буфет моментально создает нужную атмосферу, добавляя ей оригинального звучания. Столешница из натурального камня и кухонный фартук в тон создают ощущение основательности, а современные рейлинги и техника позволяют пользоваться всей это красотой с нужным комфортом.
Еще одни рейлинги на специальной подвесной конструкции для посуды позволят в будущем хранить здесь стильные медные сковородки и кастрюли, ведь посуда для готовки тоже может быть частью декора!
В холле, соединяющем все комнаты в единое целое, стены окрашены в нежно-мятный оттенок, а на полу мы видим декоративную плитку с орнаментом прямо по центру. Изысканный консольный столик и полочки для декоративных скульптур позволяют сделать и эту комнату дома богато-привлекательной. Отдельного внимания заслуживает точечная подсветка произведений искусства, делающей экспозицию более эффектной.
Возвращаясь в гостиную, мы видим, как на совсем небольшой площади дизайнеру удалось поддержать общее настроение старинного особняка, а не городской квартиры.
В небольшой спальне царит мечтательная атмосфера — легкие оттенки позволяют использовать массивную мебель с резными и позолоченными элементами даже на данной площади.
На присоединенной лоджии расположилась зона гардеробной и будуара, изысканно оформленная росписью на потолке и мягко спадающими шторами.
Флористические орнаменты на керамической плитке, роскошь латуни, мягкий табурет на изогнутых ножках… Каждый уголок здесь оформлен с вниманием и заботой о красоте.
Другая ванная комната оформлена в ванильных оттенках. Здесь — та же любимая всеми классическая роскошь.
В еще одной комнате квартиры расположилась гардеробная — обе стены здесь используются для хранения одежды, обуви и аксессуаров. Нежные оттенки фасадов мебели повторяются в дизайне двери и книжных полок в коридоре. Это визуально делает переход в остальные помещения более плавным, после крупногабаритных элементов хранения.
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