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Одухотворенная классика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Ванная в классическом стиле
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Дизайнер интерьера Валерия Ганина предлагает нам окунуться в очарование классического стиля в дизайне интерьера и полюбоваться изумительной позолотой, хрустальными люстрами и роскошью в ее традиционном понимании.

Смотреть на этот интерьер — одно удовольствие, ведь взгляд всегда найдет что-то новое в сложных сочетаниях отделки, предметов мебели и декора. Так, изысканный паркет идеально сочетается с классической мягкой мебелью, а роскошный кухонный гарнитур — с камином в золоченом обрамлении.

Блеск золота

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Гостиная в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Попадая в главную парадную комнату дома, которая использует открытую планировку для создания большего простора, мы видим, что блеск золота украшает все вокруг. Он — на традиционной вазе, декоре кухни, на люстре и даже посуде. Здесь все говорит о том, что красота должна войти в нашу жизнь как данность, а не быть спрятанной за буфетными дверцами.

Современная классика именно такая — более практичная и близкая к человеку. Здесь есть ощущение изысканного стиля жизни, полного обаяния и хороших манер. Мелодии хрустальной люстры, мягкая бахрома, звон серебряной посуды и переливы мятно-зеленого цвета создают здесь поистине очаровательное настроение.

Традиционный текстиль

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Гостиная в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

В дизайне интерьера большое внимание было уделено текстилю, ведь он является основой декоративного искусства в классическом стиле. Цветочные и узоры пейсли подчеркивают богатые позолоченные орнаменты и качественную мебель и отделку, добавляя нежности всему интерьеру.

Классическая кухня

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Кухня в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Очень традиционная и привлекательная кухня выглядит, как интерьер французского особняка. Встроенный буфет моментально создает нужную атмосферу, добавляя ей оригинального звучания. Столешница из натурального камня и кухонный фартук в тон создают ощущение основательности, а современные рейлинги и техника позволяют пользоваться всей это красотой с нужным комфортом.

Остров с конструкцией для посуды

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Кухня в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Еще одни рейлинги на специальной подвесной конструкции для посуды позволят в будущем хранить здесь стильные медные сковородки и кастрюли, ведь посуда для готовки тоже может быть частью декора!

Парадный холл

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

В холле, соединяющем все комнаты в единое целое, стены окрашены в нежно-мятный оттенок, а на полу мы видим декоративную плитку с орнаментом прямо по центру. Изысканный консольный столик и полочки для декоративных скульптур позволяют сделать и эту комнату дома богато-привлекательной. Отдельного внимания заслуживает точечная подсветка произведений искусства, делающей экспозицию более эффектной.

Гостиная комната

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Гостиная в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Возвращаясь в гостиную, мы видим, как на совсем небольшой площади дизайнеру удалось поддержать общее настроение старинного особняка, а не городской квартиры.

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Изысканная спальня

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Спальня в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

В небольшой спальне царит мечтательная атмосфера — легкие оттенки позволяют использовать массивную мебель с резными и позолоченными элементами даже на данной площади.

Гардеробная на лоджии

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Рабочий кабинет в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

На присоединенной лоджии расположилась зона гардеробной и будуара, изысканно оформленная росписью на потолке и мягко спадающими шторами.

Душевая комната

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Ванная в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Флористические орнаменты на керамической плитке, роскошь латуни, мягкий табурет на изогнутых ножках… Каждый уголок здесь оформлен с вниманием и заботой о красоте.

Ванная комната

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Ванная в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Другая ванная комната оформлена в ванильных оттенках. Здесь — та же любимая всеми классическая роскошь.

Гардеробная

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

В еще одной комнате квартиры расположилась гардеробная — обе стены здесь используются для хранения одежды, обуви и аксессуаров. Нежные оттенки фасадов мебели повторяются в дизайне двери и книжных полок в коридоре. Это визуально делает переход в остальные помещения более плавным, после крупногабаритных элементов хранения.

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