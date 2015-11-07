Как проект Ieva стал реальным домом мечты

Часто рассматривая проекты и визуализации частных домов, нам очень хочется узнать, а как бы они выглядели в реальности? Сегодня мы дадим ответ на этот вопрос вместе с архитектурным бюро House Projects Ltd. , которая реализовала свой проект Ieva не так давно.
Главное, на что стоит обратить внимание, это то, как сильно окружение дома, солнечный свет и высота потолков влияют на его восприятие. Часто из-за ракурса съемки визуализации маленькие дома кажутся больше, а большие — наоборот, меньше. Поэтому очень важно перед стройкой сопоставить проект, например, с растущим на участке деревом, чтобы увидеть его реальные параметры. Также в проекте уклон кровли может отличаться от реально необходимого. Если вы живете в холодном климате со снежными зимами, он будет больше и крыша будет выше.
Маленький и очень уютный коттедж с двумя спальнями площадью 115 квадратных метров имеет очень удобную планировку, большие комнаты, коридоры, отдельный тамбур и прихожую. Площадь гостиной открытой планировки — 26 квадратных метров, к которым также прибавляется 17 квадратных метров от кухни-столовой, которая находится в этом же помещении. Спальня родителей — 19 квадратных метров, а детская — 15. Ванная комната одна, но очень просторная — в 10 квадратных метров.
Длина дома составляет 14,4 метра, а ширина 10,8 метров, и на эти цифры также стоит обращать особое внимание при выборе проекта. В идеале на участке еще до покупки проекта дома (если, вы его покупаете, а не заказываете) стоить вбить колышки по периметру будущего строения, чтобы оценить масштаб, и лишь потом покупать. Архитекторы же смогут создать эксклюзивный проект или квалифицированно выбрать типовой, идеально подходящий под размеры вашего участка, местоположение, рельеф и другие нюансы.
Дом получился очень светлым, с просторными комнатами и готов к приезду дизайнера интерьера или декоратора. Если вы хотите растянуть во времени затраты на строительство и дизайн интерьера, вы можете выбрать проект с простой отделкой и минимальной стоимостью, чтобы пожить в нем год-два и лишь затем заниматься масштабным обустройством и дизайн-проектом.
За это время вы сами изучите все плюсы вашего дома и даже сможете скрыть то, что в процессе вам показалось неудачным решением. Например, по-другому зонировать кухню, поменять детскую и хозяйскую спальню местами.
Покупая или заказывая проект, вам также следует знать, что при жизни в загородном доме в принципе не бывает слишком много кладовок и, особенно, встроенных шкафов и гардеробных, а на лестничных пролетах и коридорах площадь экономить и вовсе опасно, особенно семьям с детьми.
Расставляя приоритеты и выбирая между разно-бюджетными проектами, смотрите на такие, как Ieva — простые, традиционные и при этом способные принять в свои объятия в будущем любой стиль в дизайне интерьера или экстерьера, который вы захотите. Очень важно, чтобы основа была легкая и простая, если вы еще не определились со всеми элементами дизайна и планируете заняться этим в будущем, после покупки проекта и строительства.
На примере коттеджа Ieva мы хотим дать еще пару советов тем, кто как раз сейчас выбирает проект коттеджа и не знает на чем остановиться:
— в гостиной и на кухне не может быть слишком много окон;
— не экономьте на площади ванной, иначе вы не получите настоящий комфорт собственного дома (10 квадратных метров, как в этом проекте, в самый раз для семьи с 1-2 детьми);
— подумайте о дополнительной кладовке возле кухни и маленькой отдельной прачечной при ней — так вы сможете выбрать легкий и изысканный гарнитур, который будет смотреться более парадно, а ванная станет просторней;
— если вам нравятся такие коттеджи, как Ieva, подумайте о традиционных английских и американских коттеджах на одну семью;
— всегда отдавайте предпочтение натуральным материалам, это вложение окупится.
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