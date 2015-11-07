Как проект Ieva стал реальным домом мечты

На примере коттеджа Ieva мы хотим дать еще пару советов тем, кто как раз сейчас выбирает проект коттеджа и не знает на чем остановиться:

— в гостиной и на кухне не может быть слишком много окон;

— не экономьте на площади ванной, иначе вы не получите настоящий комфорт собственного дома (10 квадратных метров, как в этом проекте, в самый раз для семьи с 1-2 детьми);

— подумайте о дополнительной кладовке возле кухни и маленькой отдельной прачечной при ней — так вы сможете выбрать легкий и изысканный гарнитур, который будет смотреться более парадно, а ванная станет просторней;

— если вам нравятся такие коттеджи, как Ieva, подумайте о традиционных английских и американских коттеджах на одну семью;

— всегда отдавайте предпочтение натуральным материалам, это вложение окупится.

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