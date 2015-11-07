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Как проект Ieva стал реальным домом мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
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Часто рассматривая проекты и визуализации частных домов, нам очень хочется узнать, а как бы они выглядели в реальности? Сегодня мы дадим ответ на этот вопрос вместе с архитектурным бюро House Projects Ltd. , которая реализовала свой проект Ieva не так давно.

Главное, на что стоит обратить внимание, это то, как сильно окружение дома, солнечный свет и высота потолков влияют на его восприятие. Часто из-за ракурса съемки визуализации маленькие дома кажутся больше, а большие — наоборот, меньше. Поэтому очень важно перед стройкой сопоставить проект, например, с растущим на участке деревом, чтобы увидеть его реальные параметры. Также в проекте уклон кровли может отличаться от реально необходимого. Если вы живете в холодном климате со снежными зимами, он будет больше и крыша будет выше.

Проект Ieva

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Маленький и очень уютный коттедж с двумя спальнями площадью 115 квадратных метров имеет очень удобную планировку, большие комнаты, коридоры, отдельный тамбур и прихожую. Площадь гостиной открытой планировки — 26 квадратных метров, к которым также прибавляется 17 квадратных метров от кухни-столовой, которая находится в этом же помещении. Спальня родителей — 19 квадратных метров, а детская — 15. Ванная комната одна, но очень просторная — в 10 квадратных метров.

Фасад с подъезда

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Длина дома составляет 14,4 метра, а ширина 10,8 метров, и на эти цифры также стоит обращать особое внимание при выборе проекта. В идеале на участке еще до покупки проекта дома (если, вы его покупаете, а не заказываете) стоить вбить колышки по периметру будущего строения, чтобы оценить масштаб, и лишь потом покупать. Архитекторы же смогут создать эксклюзивный проект или квалифицированно выбрать типовой, идеально подходящий под размеры вашего участка, местоположение, рельеф и другие нюансы.

Реальный коттедж по проекту Ieva

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Дом получился очень светлым, с просторными комнатами и готов к приезду дизайнера интерьера или декоратора. Если вы хотите растянуть во времени затраты на строительство и дизайн интерьера, вы можете выбрать проект с простой отделкой и минимальной стоимостью, чтобы пожить в нем год-два и лишь затем заниматься масштабным обустройством и дизайн-проектом.

За это время вы сами изучите все плюсы вашего дома и даже сможете скрыть то, что в процессе вам показалось неудачным решением. Например, по-другому зонировать кухню, поменять детскую и хозяйскую спальню местами.

Кухня-столовая

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Кухня в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Покупая или заказывая проект, вам также следует знать, что при жизни в загородном доме в принципе не бывает слишком много кладовок и, особенно, встроенных шкафов и гардеробных, а на лестничных пролетах и коридорах площадь экономить и вовсе опасно, особенно семьям с детьми.

Гостиная

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Расставляя приоритеты и выбирая между разно-бюджетными проектами, смотрите на такие, как Ieva — простые, традиционные и при этом способные принять в свои объятия в будущем любой стиль в дизайне интерьера или экстерьера, который вы захотите. Очень важно, чтобы основа была легкая и простая, если вы еще не определились со всеми элементами дизайна и планируете заняться этим в будущем, после покупки проекта и строительства.

Ванная комната

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Ванная в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

На примере коттеджа Ieva мы хотим дать еще пару советов тем, кто как раз сейчас выбирает проект коттеджа и не знает на чем остановиться:

— в гостиной и на кухне не может быть слишком много окон;

— не экономьте на площади ванной, иначе вы не получите настоящий комфорт собственного дома (10 квадратных метров, как в этом проекте, в самый раз для семьи с 1-2 детьми);

— подумайте о дополнительной кладовке возле кухни и маленькой отдельной прачечной при ней — так вы сможете выбрать легкий и изысканный гарнитур, который будет смотреться более парадно, а ванная станет просторней;

— если вам нравятся такие коттеджи, как Ieva, подумайте о традиционных английских и американских коттеджах на одну семью;

— всегда отдавайте предпочтение натуральным материалам, это вложение окупится.

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