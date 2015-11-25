Магия эклектики в загородном доме

Для тех, кто не готов мириться с унифицированными решениями как в загородной архитектуре, так и в дизайне интерьера, мы представляем вам эксклюзивный проект от архитектора Натальи Анахиной, выполненный в эклектичном стиле.
Микс различных стилей в дизайне интерьера — не редкость, но гармоничное сочетание дается далеко не каждому. На большом пространстве стиль эклектика может просто выйти из-под контроля, тогда как в этом особняке — только разворачивается во всех своих достоинствах.
Гостиная с явным намеком на урбанистический дизайн похожа на студию современного искусства или фешенебельный лофт на Манхэттене. Здесь есть все для ощущение свободы и парения, как в пентхаусе над Зеленым Яблоком, только за панорамными окнами виднеется лесной массив.
В основе любого индивидуального подхода кроется не только креатив и талант конкретного дизайнера, но и умение смотреть на жизнь под другим углом. Так, книжные полки, расположенные на потолочных балках, и стеклянные стеллажи по всей гостиной позволяют сделать дизайн и составляющие его элементы не просто красивой картинкой, но и образом жизни хозяина.
Оригинальный подход к планировке столовой зоны создает эффектную диагональ, пересекающую все помещение. Зона готовка осталась в углу, рядом с кирпичной стеной, а от гостиной столовую отделяет спинка бежевого дивана.
Нестандартная спальня с отдельно стоящей кроватью, камином и ванной в том же помещении выглядит очень необычно. Здесь нет ощущения стандартной «комнаты для сна», а любовь к свободе празднуется в любом проявлении.
Удобные и широкие подоконники вдоль панорамного окна, подсветка любимых картин и эффектная отделка ванной комнаты декоративным кирпичом позволяет сделать весь интерьер достойным дизайнерского кресла и кровати.
Стеклянные перила лестницы издалека выглядят, как магический ящик фокусника. Лестничный холл на втором этаже завораживает любого гостя. Эта комната используется хозяевами и как галерея.
Отдельный кабинет с видом на парадный подъезд и гостиную создан для приватных встреч и бесед о делах. Несмотря на игривую обстановку ретро 60-х с его кислотными оттенками и почти детской мебелью, здесь могут проходить действительно важные переговоры в непринужденной обстановке.
В этом же здании находится и большой бассейн с изумрудной водой, который эффектно виден из гостиной. Интересный стеллаж темно-грифельного цвета и пышные тропические растения делают это помещение более «жилым». В комнате много места для отдыха и расположения шезлонгов, а панорамное освещение спланировано так, чтобы была видна дикая роща.
Очень эффектным решением в данном проекте интерьера стала и деревянная отделка потолка, которая визуально уравновешивает бассейн, находящийся на уровне пола.
Напоследок мы видим сказочную карету — гордость хозяина, которая хранится в одном из гаражей комплекса. Отсюда хорошо виден парадный подъезд с мощением по кругу и приватная обстановка внутреннего дворика, со всех сторон окруженного стенами, как в любой крепости.
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