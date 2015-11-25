Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Магия эклектики в загородном доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Для тех, кто не готов мириться с унифицированными решениями как в загородной архитектуре, так и в дизайне интерьера, мы представляем вам эксклюзивный проект от архитектора Натальи Анахиной, выполненный в эклектичном стиле.

Микс различных стилей в дизайне интерьера — не редкость, но гармоничное сочетание дается далеко не каждому. На большом пространстве стиль эклектика может просто выйти из-под контроля, тогда как в этом особняке — только разворачивается во всех своих достоинствах.

Гостиная в стиле урбан

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Гостиные в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

Гостиная с явным намеком на урбанистический дизайн похожа на студию современного искусства или фешенебельный лофт на Манхэттене. Здесь есть все для ощущение свободы и парения, как в пентхаусе над Зеленым Яблоком, только за панорамными окнами виднеется лесной массив.

Нестандартные решения

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Гостиные в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

В основе любого индивидуального подхода кроется не только креатив и талант конкретного дизайнера, но и умение смотреть на жизнь под другим углом. Так, книжные полки, расположенные на потолочных балках, и стеклянные стеллажи по всей гостиной позволяют сделать дизайн и составляющие его элементы не просто красивой картинкой, но и образом жизни хозяина.

Столовая

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Столовая комната в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

Оригинальный подход к планировке столовой зоны создает эффектную диагональ, пересекающую все помещение. Зона готовка осталась в углу, рядом с кирпичной стеной, а от гостиной столовую отделяет спинка бежевого дивана.

Спальня

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Спальня в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

Нестандартная спальня с отдельно стоящей кроватью, камином и ванной в том же помещении выглядит очень необычно. Здесь нет ощущения стандартной «комнаты для сна», а любовь к свободе празднуется в любом проявлении.

Удобные и широкие подоконники вдоль панорамного окна, подсветка любимых картин и эффектная отделка ванной комнаты декоративным кирпичом позволяет сделать весь интерьер достойным дизайнерского кресла и кровати.

Лестничный холл

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

Стеклянные перила лестницы издалека выглядят, как магический ящик фокусника. Лестничный холл на втором этаже завораживает любого гостя. Эта комната используется хозяевами и как галерея.

Кабинет над гостиной

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Медиа комнаты в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

Отдельный кабинет с видом на парадный подъезд и гостиную создан для приватных встреч и бесед о делах. Несмотря на игривую обстановку ретро 60-х с его кислотными оттенками и почти детской мебелью, здесь могут проходить действительно важные переговоры в непринужденной обстановке.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Бассейн

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Бассейны в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

В этом же здании находится и большой бассейн с изумрудной водой, который эффектно виден из гостиной. Интересный стеллаж темно-грифельного цвета и пышные тропические растения делают это помещение более «жилым». В комнате много места для отдыха и расположения шезлонгов, а панорамное освещение спланировано так, чтобы была видна дикая роща.

Очень эффектным решением в данном проекте интерьера стала и деревянная отделка потолка, которая визуально уравновешивает бассейн, находящийся на уровне пола.

Экстерьер

Загородный дом Подмосковье, Анахина Анахина Дома в эклектичном стиле
Анахина

Загородный дом Подмосковье

Анахина
Анахина
Анахина

Напоследок мы видим сказочную карету — гордость хозяина, которая хранится в одном из гаражей комплекса. Отсюда хорошо виден парадный подъезд с мощением по кругу и приватная обстановка внутреннего дворика, со всех сторон окруженного стенами, как в любой крепости.

Специально для вас на homify:

Шикарные идеи для дизайна пола в ванной;

Нестандартные и эклектичные идеи для декора интерьера.

Эко-люкс в загородном доме
А вам нравится темный дизайн интерьера гостиной в этом проекте?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо