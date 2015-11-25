Магия эклектики в загородном доме

Для тех, кто не готов мириться с унифицированными решениями как в загородной архитектуре, так и в дизайне интерьера, мы представляем вам эксклюзивный проект от архитектора Натальи Анахиной, выполненный в эклектичном стиле.

Микс различных стилей в дизайне интерьера — не редкость, но гармоничное сочетание дается далеко не каждому. На большом пространстве стиль эклектика может просто выйти из-под контроля, тогда как в этом особняке — только разворачивается во всех своих достоинствах.