Загородный дом с классическим обаянием

Изысканный дизайн-проект по-европейски оформленного классического коттеджа выглядит как прелестное воплощение мечты о французском особняке. Необходимый в данном случае антураж с помощью мебели и декоративных приемов был привнесен дизайнером Ольгой Егуповой, которая с особым удовольствием отнеслась к данной своей работе.

Сбалансированный по цветовой гамме интерьер привлекателен не только великолепным внешним видом, но и консервативным стилем оформления, а также маленькими деталями, которые способны повысить настроение хозяевам даже в самую хмурую погоду.