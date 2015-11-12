Загородный дом с классическим обаянием

Изысканный дизайн-проект по-европейски оформленного классического коттеджа выглядит как прелестное воплощение мечты о французском особняке. Необходимый в данном случае антураж с помощью мебели и декоративных приемов был привнесен дизайнером Ольгой Егуповой, которая с особым удовольствием отнеслась к данной своей работе.
Сбалансированный по цветовой гамме интерьер привлекателен не только великолепным внешним видом, но и консервативным стилем оформления, а также маленькими деталями, которые способны повысить настроение хозяевам даже в самую хмурую погоду.
Распашные французские двери ведут нас в солнечную комнату с блестящими хрустальными люстрами и удивительно красивыми креслами с текстильной обивкой. Здесь буфетная зона оформлена в стиле кухонного гарнитура и идеально с ней сочетается, а интересный декор плитки в отделке пола вносит свежую струю в классический интерьер.
В соседней комнате находится гостиная, оформленная в пряных, песочно-апельсиновых тонах. Изящный изгиб стены с многочисленными окнами придает гостиной ощущение бальной комнаты, а классическая мебель, расставленная в богемном, нарочито французском беспорядке, выглядит очень уместно.
Отдельного внимания в гостиной заслуживает уголок для чаепитий в нише слева, а также каминная зона с двумя мягкими креслами. Сложные шторы, составленные из трех видов тканей, очень традиционны и позволяют сделать проект нового коттеджа более уютным на вид.
Традиционная планировка, основанная на центральном коридоре, из которого можно попасть в любую комнату дома и, в том числе, на лестничный холл на втором этаже выглядит очень изысканно в классическом оформлении.
Отделка стен деревом отлично дает возможность сделать комнату привлекательной, оставив ее светлой и просторной.
Над гостиной находится спальня с эркером, принадлежащая хозяевам дома. Интерьер, оформленный в золотых тонах, выглядит особенно удачно на фоне ванильных стен и темного паркетного пола. Традиционно большое количество источников света (два над кроватью, два на прикроватных тумбочках, один на комоде и люстра) позволяет добиться очаровательного эффекта.
Дополнительная гостевая спальня оформлена в стиле французского модерна, с использованием более современной мебели и приемов в отделке помещения. Шторы здесь более простые и легкие, люстра и лампы выполнены с использованием цветного стекла, а изголовье кровати идеально смотрелось бы в любой квартире на Монмартре.
Милая и провинциальная детская комната тоже оформлена в традиционном классическом стиле и выглядит особенно органично в этом доме, позволяя всему проекту заиграть яркими красками лета и зеленого луга.
Еще одна комната, расположенная рядом с другими спальнями, имеет эклектичный дизайн интерьера и может особенно поразить вас яркими и заметными обоями, изображающими очарование августовского сада.
Лаконичная ванная комната использует в декоре столь же традиционные дизайнерские приемы, взятые из французской культуры, что и весь дом. Изысканная черно-белая плитка на полу и белая мебель на тонких ножках располагают к изысканному отдыху.
Деревянная лестница, ведущая на второй этаж, очень эффектно встречает как хозяев дома, пришедших с работы, так и любого гостя. Брутальные деревянные потолочные балки прямо под крышей компенсируют уклон кровли и выглядят очень стильно.
Дополнительная комната отдыха на верхнем этаже предназначена для дружеских встреч и семейных праздников. Здесь достаточно места, чтобы дети пригласили друзей на свой День Рождения. Или для того, чтобы хозяину дома отпраздновать крупную сделку.
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— Французский гламур в старом каменном доме;