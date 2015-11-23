Шикарная беседка с мангалом

Студия дизайна интерьера Маши Марченко использовала средиземноморский шарм, речную гальку и таланты своих сотрудников для того, чтобы создать потрясающее место для отдыха и принятия гостей хозяевами частного дома.
Главной задачей дизайнеров было создать не просто дополнительное помещение, но целый комплекс зон, где можно комфортно приготовить пищу на огне или в печи и разместить 10 гостей за одним столом. Общая площадь внутренних помещений — открытого зала и санузла составляет — 70 квадратных метров, а сам проект находится в поселке Ропша Ленинградской области.
Изысканное сочетание натурального камня, кованой люстры и кресел из натуральной кожи, которые были привезены из США в эксклюзивном порядке, выдают в этом проекте стремление к стильным, шикарным застольям и домашнему уюту. Стол выполнен из массива по индивидуальному заказу, ведь в облицовке его опор дизайнер решила использовать ту же речную гальку, что и в отделке стен, очага и санузла.
Пол в беседке выложен красивой палубной доской, которая дарит всему помещению уют и тепло настоящего дома. Деревянные балки из массива служат не только превосходным декором интерьера, но и реальной опорой стеклянной крыше, которая создает ощущение легкости и аккуратный внешний вид.
Особенно удивительно проводить время в такой беседке летом, наслаждаясь зелеными окрестными пейзажами, золотой осенью и во время снегопада. Только представьте, как эпично здесь можно отпраздновать Новый Год всей семьей!
Панорамное остекление половины крыши и одной из стен беседки позволяет проникать большому количеству естественного света. Солнце сглаживает черты средиземноморского стиля и элементов в стиле рустик и впускает природу внутрь.
Помимо создания вместительного и уютного пространства для приема гостей, в беседке необходимо было обеспечить рабочую кухонную зону: мангал, которого не было на участке, и русскую печь, в которой хозяйка любит печь пироги. И для удобства использования беседки в любую погоду и сезон обязательно предусмотреть санузел.
В небольшом санузле мы видим прекрасный вариант остекления, который не мешает приватности помещения. Акцентная стена в комнате тоже оформлена крупной речной галькой, а дверь напоминает фильмы о старинных средневековых замках.
Объединяющим решением для интерьера и экстерьера беседки стало использование бетона, облицованного речным камнем, для ножек обеденного стола, фасада беседки и внутренних стен санузла. Расположение беседки возле водоема позволяет сделать атмосферу отдыха особенно расслабляющей, ведь здесь просто нет места суете, разве что, предпраздничной.
Продуманной простотой отличается и ландшафтное окружение — гостеприимно раскинувшиеся ковры газона, шезлонги и деревянные качели выглядят очень симпатично. На подходе к берегу продуман рокарий, который помогает оградить детскую площадку от водоема.
В пространстве доминируют натуральные и грубые фактуры речного камня, массива дерева, кожи и металла. Серо-коричневая цветовая гамма тоже играет важную роль в общем образе постройки.
Он похож на старинный каменный домик, затерянный на просторах Северной Великобритании, или на альпийское шале, горделиво приютившееся на одном из пологих склонов в швейцарской долине. В любом случае, самый стандартный участок архитекторам удалось преобразовать в необычное место, которое станет центром всех семейных праздников и дружеских встреч на долгие годы!
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