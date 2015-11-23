Шикарная беседка с мангалом

Изысканное сочетание натурального камня, кованой люстры и кресел из натуральной кожи, которые были привезены из США в эксклюзивном порядке, выдают в этом проекте стремление к стильным, шикарным застольям и домашнему уюту. Стол выполнен из массива по индивидуальному заказу, ведь в облицовке его опор дизайнер решила использовать ту же речную гальку, что и в отделке стен, очага и санузла.

Пол в беседке выложен красивой палубной доской, которая дарит всему помещению уют и тепло настоящего дома. Деревянные балки из массива служат не только превосходным декором интерьера, но и реальной опорой стеклянной крыше, которая создает ощущение легкости и аккуратный внешний вид.

Особенно удивительно проводить время в такой беседке летом, наслаждаясь зелеными окрестными пейзажами, золотой осенью и во время снегопада. Только представьте, как эпично здесь можно отпраздновать Новый Год всей семьей!