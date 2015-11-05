Самарский конструктивизм

На плане первого этажа больше всего внимания привлекает круглая терраса, соседствующая с бассейном, который можно узнать по прямоугольной структуре и многочисленным душевым и санузлам, и с гостиной, которую легко узнать по отметке камина. Главная терраса, соединяющая основной дом с летней кухней, выглядит очень просторной и отлично подходит для создания обеденной зоны на свежем воздухе и патио в азиатском стиле.

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— Дом на рельефном участке;

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