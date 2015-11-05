Самарский конструктивизм

Лучшие традиции конструктивизма, урбанистическая эстетика и просто очень оригинальный проект от
Санкт-Петербургского архитектурного бюро А-Лен предлагает нам полюбоваться стремительными и динамичными очертаниями здания и дизайна интерьера.
Неповторимый облик создан по эксклюзивному проекту и учитывает многие из пожеланий хозяев, включая просторные балконы на втором этаже, большую мощеную террасу во внутреннем дворике, а также наличие сауны и бассейна для круглогодичных занятий спортом.
Несмотря на активное использование стеклянных поверхностей, примечательной чертой проекта является ощущение защищенности и полная приватность. Забор, а также расположение окон вовнутрь участка, а не вовне помогают сохранить пригородный образ жизни максимально комфортным.
Облик жилого дома выстроен на контрасте брутальных форм и легкого прозрачного стекла и на «игре» открытых и остекленных террас, создающих многоуровневость постройки. В отделке дома использован финский силикатный белый кирпич со вставками полированной керамической плитки.
Коттедж состоит из двух самостоятельных построек – жилого дома и небольшой летней кухни. Кухня обращена «глухими» стенами к улице, а панорамным остеклением во всю высоту постройки — к жилому дому. Такая планировка напоминает камерность построения японского дома, обращенного «внутрь», и придает этому дому особенный облик и практичность.
Особого эффекта во внешнем облике здания архитекторы добились и с помощью нестандартной планировки, которая подразумевает многочисленные выступы, эркеры, колонны и столбы, а также очень сложную систему остекления.
Гнутые витражи для этого коттеджа изготовлены по эскизам специалистов компании «А.Лен». Они эффектно подчеркивают нестандартную форму гостиной и других комнат дома.
Столовая, находящаяся в соседнем с гостиной помещении, тоже может похвастаться полукруглой стеной, создающей ощущение уюта и динамики одновременно. Интересным дизайнерским ходом было и использование позолоченных экранов для украшения арочных проходов, ведущих в коридор.
В основе всего проекта лежало стремление к воссозданию лучших черт конструктивизма в современном коттедже. Украшенный позолотой, темным деревом и снабженный современным панорамным остеклением этот дом выглядит как интересная альтернатива традиционному европейскому коттеджу.
Рядом с гостиной расположена и особенная зона отдыха с бассейном, сауной и душевыми. Здесь царит аквамариновая цветовая гамма, полностью меняющая атмосферу помещения. В основе дизайна интерьера была взята мозаика, использованная как для отделки внутренних стен бассейна, так и для украшения с помощью панно главной акцентной стены и зоны душевой. Остальные стены оформлены мозаикой песочного цвета с золотыми вставками, что повторяет стремление к добавлению металлического блеска в других комнатах проекта.
На плане первого этажа больше всего внимания привлекает круглая терраса, соседствующая с бассейном, который можно узнать по прямоугольной структуре и многочисленным душевым и санузлам, и с гостиной, которую легко узнать по отметке камина. Главная терраса, соединяющая основной дом с летней кухней, выглядит очень просторной и отлично подходит для создания обеденной зоны на свежем воздухе и патио в азиатском стиле.
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