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Магическая сила фотографии в интерьере

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. Ванная комната в рустикальном стиле
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В стремлении создать неповторимый дизайн своей квартиры мы готовы на любые эксперименты. К счастью, сегодня есть доступ к разнообразным информационным ресурсам данной тематики. Но порой самые привычные вещи оказываются наиболее выигрышными, они находятся на поверхности и легко преображают любое пространство.

Речь идет об использовании фотографий в интерьере. Сегодня этот позабытый прием входит в моду и часто используется дизайнерами для создания оригинальных акцентов. Фотографии можно красиво оформить и необычно обыграть с помощью эффектных рамок. Сами же снимки поддаются желаемой модификации благодаря новейшим технологиям работы с кадрами, поэтому главное – найти удачное фото, а подогнать его под имеющийся интерьер – уже дело второе. 

Украшают фотографиями стены самых разнообразных комнат. И совсем не обязательно брать снимки из семейных архивов – можно найти что-нибудь интересное в интернете и просто распечатать в студии.

Предлагаем обратить внимание на интересные варианты использования фотографии в интерьере и выбрать тот, который по душе именно вам.

Фотографии в интерьере лофта

Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

Для стильного современного пространства, которое именуют лофт, как нельзя лучше подойдут лаконичные фотографии в интерьере. Приглушенная гамма этого декора должна полностью гармонировать с главными цветами в комнате. Кроме того, на грубой кирпичной кладке изящные фото смотрятся еще более выразительно и контрастно. Не стоит завешивать буквально всю стену – достаточно всего нескольких работ. Если они имеют разное пространственное решение – горизонтальную и вертикальную ориентацию – это еще лучше. Вед так каждое фото выглядит своеобразно, несмотря на общую палитру и стилистику. 

Черно-белые вариации

Гостиная homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

Гостиная

homify
homify
homify

Отличное украшение для светлых стен, характерных для гостиной в скандинавском стиле – черно-белые фотографии. Учитывая простоту и строгие линии, характерные для названной стилистики, такой прямоугольный декор как нельзя лучше подчеркнет характер помещения. Чтобы черные рамки не выглядели слишком мрачно, позаботьтесь о светлом фоне на фотографиях. Что касается выбора изображений – то здесь дело за вашей фантазией. Пусть это будут ваши родственники, друзья или любимые киноперсонажи. В любом случае, фотографии в интерьере станут его изюминкой. 

Фотографии на подставках

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Гостиная в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Очень необычно смотрятся фотографии в интерьере, если их не вешать на стену традиционным способом, а ставить на специальные подставки. Как раз на фото отображена удачная реализация такой идеи. Экоотделка одной из стен комнаты выполнена с использованием кубов из натурального дерева. Именно из них и сооружены своеобразные выступы, которые используются вместо полочек и подставок, в том числе и для фотоснимков. Обратите внимание, как оттенки данного декора гармонично вписались в дизайн гостиной комнаты. Фотографии, кроме эстетической функции, выполняют роль мощного художественного элемента, который оценят все творческие натуры. 

Семейные фото на кухне

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda Кухня в стиле модерн
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Если ваша кухня наполнена яркими красками и ультрасовременной техникой, добавьте в ее дизайн частичку чего-то простого и трогательного. Например, разместите фотографии в интерьере. Подойдут самые простые снимки, на которых запечатлены приятные моменты отдыха с близкими людьми, торжественные события или далекие родственники. Главное, это сделать атмосферу комнаты по-настоящему семейной и позитивной. И тогда, собираясь вечером за традиционным чаепитием, вы наверняка вспомните несколько веселых историй, связанных с теми, кто на фото. 

Фотографии в интерьере спальни

Rua Austria, Prado Zogbi Tobar Prado Zogbi Tobar Спальня в классическом стиле
Prado Zogbi Tobar

Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar

Фотографии в интерьере спальни должны в точности повторять стилистику комнаты. Пусть цвета их рамок и материал производства будут аналогичны остальным элементам, таким как мебель или отделка. На фото мы видим, как декор у изголовья кровати точно попадает в выбранный характер помещения. Это обеспечивается за счет схожей цветовой гаммы фотографий с окружающими предметами. Согласитесь, так комната выглядит очень стильной и умиротворенной. 

И еще один момент – четное количество фотографий выбрано не случайно. Считается, что для комнаты, где отдыхает супружеская пара, лучше подбирать элементы декора в парном количестве. Это вносит позитивную энергетику и налаживает семейную жизнь. 

Фото в ванной? Почему бы и нет!

1-Einfamilienhaus, vollmilch. Das Architekturbüro. vollmilch. Das Architekturbüro. Ванная комната в рустикальном стиле
vollmilch. Das Architekturbüro.

vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.
vollmilch. Das Architekturbüro.

Вот уж где не часто можно увидеть фотографии – так это в интерьере ванной комнаты. Считается, что повышенная влажность и частый перепад температур негативно воздействуют на подобные украшения на стене. Но, поверьте, что при правильном подходе нет ничего невозможного. 

Во-первых, позаботьтесь о качественной вентиляционной системе, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в ванной. Далее – выбирайте место, слегка удаленное от непосредственных источников воды, по крайней мере от брызг. И последнее – хорошенько продумайте материал и герметичность рамок со стеклом. Если все эти условия выполняются, то фотографии в интерьере ванной будут украшать стены долго и не изменят своих эстетических характеристик по прошествию времени. 

Отдавайте предпочтению небольшим снимкам одной стилистики и они станут интересными деталями данного помещения. 

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Фотографии во всю стену

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Детская комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Хотите сделать дизайн комнаты поистине восхитительным? Тогда не бойтесь использовать большие фотографии в интерьере. Данное фото отлично иллюстрирует этот постулат, ведь на нем мы видим изображение, размером на всю стену. Благодаря тому, что фото замечательно сочетается с отделкой остальных стен, появляется целостный характер и неповторимый стиль. Светлый фон снимка подчеркивает белую мебель и пастельное пространство комнаты. Хорошо в таких фото еще и то, что всегда есть возможность освежить интерьер, просто заменив снимок на другой. Таким образом, можно кардинально варьировать дизайн помещения, не прилагая значительных усилий, финансов и времени. 

Фотографии в детской комнате

wnętrza, PIANZU PIANZU Детская комнатa в скандинавском стиле
PIANZU

PIANZU
PIANZU
PIANZU

Чаще всего можно встретить фотографии в интерьере детской комнаты. Это связано, в первую очередь, с развитием и взрослением ребенка, что для каждой семьи является самым важным и значимым событием в жизни. Действительно, прослеживать изменения роста, внешности вашего чада и вспоминать этот радостный период в жизни удобнее всего по фотографиям на стене. Разместите их на видном месте, на уровне глаз. Пусть это будут совсем крошечные снимки в простых овальных рамках, ведь главный смысл заложен в том, что на них изображено. Детская комната с трогательными фотографиями – это очень стильно и умилительно. 

Много фотографий не бывает

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Ванная комната в стиле модерн
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Даже в небольшой туалетной комнате найдется место для любимых снимков. Фотографии в интерьере  могут стать центральным элементом дизайна, если фундаментально подойти к их выбору и оформлению. Постарайтесь найти разнообразные фото, но с единой концепцией изображения. Например, различные черно-белые снимки портретов, зданий, сооружений и просто абстрактных линий. Расставив их в рамки всевозможного размера, формы и фактуры, получите стильный ансамбль в современном исполнении. Такой прием уместен даже для комнаты небольшого размера, ведь он нисколько не отягощает пространство.

Больше дизайнерских идей для реализации в подобном помещении вы найдете в Книге идей Отделка туалетной комнаты – идеи и фото.

Разные рамки – единый стиль

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Гостиные в эклектичном стиле
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

 Хотите поразить гостей умопомрачительным дизайном? Тогда смело используйте множество фотографий в интерьере. Для создания эклектического характера помещения, выбирайте разные размеры снимков и кардинально противоположную стилистику рамок к ним. Это создаст эффект сочетания несочетаемого, но только на первый взгляд. На самом же деле, гостиная, где во всю стену развешаны семейные фотографии в оригинальном оформлении, станет излюбленным местом для дружеских посиделок и задушевных разговоров. 

Добавьте совсем немного ностальгических ноток в дизайн – и вы увидите, как преобразится пространство.  

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