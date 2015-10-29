Магическая сила фотографии в интерьере

В стремлении создать неповторимый дизайн своей квартиры мы готовы на любые эксперименты. К счастью, сегодня есть доступ к разнообразным информационным ресурсам данной тематики. Но порой самые привычные вещи оказываются наиболее выигрышными, они находятся на поверхности и легко преображают любое пространство.

Речь идет об использовании фотографий в интерьере. Сегодня этот позабытый прием входит в моду и часто используется дизайнерами для создания оригинальных акцентов. Фотографии можно красиво оформить и необычно обыграть с помощью эффектных рамок. Сами же снимки поддаются желаемой модификации благодаря новейшим технологиям работы с кадрами, поэтому главное – найти удачное фото, а подогнать его под имеющийся интерьер – уже дело второе.

Украшают фотографиями стены самых разнообразных комнат. И совсем не обязательно брать снимки из семейных архивов – можно найти что-нибудь интересное в интернете и просто распечатать в студии.

Предлагаем обратить внимание на интересные варианты использования фотографии в интерьере и выбрать тот, который по душе именно вам.