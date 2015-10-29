Магическая сила фотографии в интерьере

В стремлении создать неповторимый дизайн своей квартиры мы готовы на любые эксперименты. К счастью, сегодня есть доступ к разнообразным информационным ресурсам данной тематики. Но порой самые привычные вещи оказываются наиболее выигрышными, они находятся на поверхности и легко преображают любое пространство.
Речь идет об использовании фотографий в интерьере. Сегодня этот позабытый прием входит в моду и часто используется дизайнерами для создания оригинальных акцентов. Фотографии можно красиво оформить и необычно обыграть с помощью эффектных рамок. Сами же снимки поддаются желаемой модификации благодаря новейшим технологиям работы с кадрами, поэтому главное – найти удачное фото, а подогнать его под имеющийся интерьер – уже дело второе.
Украшают фотографиями стены самых разнообразных комнат. И совсем не обязательно брать снимки из семейных архивов – можно найти что-нибудь интересное в интернете и просто распечатать в студии.
Предлагаем обратить внимание на интересные варианты использования фотографии в интерьере и выбрать тот, который по душе именно вам.
Для стильного современного пространства, которое именуют лофт, как нельзя лучше подойдут лаконичные фотографии в интерьере. Приглушенная гамма этого декора должна полностью гармонировать с главными цветами в комнате. Кроме того, на грубой кирпичной кладке изящные фото смотрятся еще более выразительно и контрастно. Не стоит завешивать буквально всю стену – достаточно всего нескольких работ. Если они имеют разное пространственное решение – горизонтальную и вертикальную ориентацию – это еще лучше. Вед так каждое фото выглядит своеобразно, несмотря на общую палитру и стилистику.
Отличное украшение для светлых стен, характерных для гостиной в скандинавском стиле – черно-белые фотографии. Учитывая простоту и строгие линии, характерные для названной стилистики, такой прямоугольный декор как нельзя лучше подчеркнет характер помещения. Чтобы черные рамки не выглядели слишком мрачно, позаботьтесь о светлом фоне на фотографиях. Что касается выбора изображений – то здесь дело за вашей фантазией. Пусть это будут ваши родственники, друзья или любимые киноперсонажи. В любом случае, фотографии в интерьере станут его изюминкой.
Очень необычно смотрятся фотографии в интерьере, если их не вешать на стену традиционным способом, а ставить на специальные подставки. Как раз на фото отображена удачная реализация такой идеи. Экоотделка одной из стен комнаты выполнена с использованием кубов из натурального дерева. Именно из них и сооружены своеобразные выступы, которые используются вместо полочек и подставок, в том числе и для фотоснимков. Обратите внимание, как оттенки данного декора гармонично вписались в дизайн гостиной комнаты. Фотографии, кроме эстетической функции, выполняют роль мощного художественного элемента, который оценят все творческие натуры.
Если ваша кухня наполнена яркими красками и ультрасовременной техникой, добавьте в ее дизайн частичку чего-то простого и трогательного. Например, разместите фотографии в интерьере. Подойдут самые простые снимки, на которых запечатлены приятные моменты отдыха с близкими людьми, торжественные события или далекие родственники. Главное, это сделать атмосферу комнаты по-настоящему семейной и позитивной. И тогда, собираясь вечером за традиционным чаепитием, вы наверняка вспомните несколько веселых историй, связанных с теми, кто на фото.
Фотографии в интерьере спальни должны в точности повторять стилистику комнаты. Пусть цвета их рамок и материал производства будут аналогичны остальным элементам, таким как мебель или отделка. На фото мы видим, как декор у изголовья кровати точно попадает в выбранный характер помещения. Это обеспечивается за счет схожей цветовой гаммы фотографий с окружающими предметами. Согласитесь, так комната выглядит очень стильной и умиротворенной.
И еще один момент – четное количество фотографий выбрано не случайно. Считается, что для комнаты, где отдыхает супружеская пара, лучше подбирать элементы декора в парном количестве. Это вносит позитивную энергетику и налаживает семейную жизнь.
Вот уж где не часто можно увидеть фотографии – так это в интерьере ванной комнаты. Считается, что повышенная влажность и частый перепад температур негативно воздействуют на подобные украшения на стене. Но, поверьте, что при правильном подходе нет ничего невозможного.
Во-первых, позаботьтесь о качественной вентиляционной системе, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в ванной. Далее – выбирайте место, слегка удаленное от непосредственных источников воды, по крайней мере от брызг. И последнее – хорошенько продумайте материал и герметичность рамок со стеклом. Если все эти условия выполняются, то фотографии в интерьере ванной будут украшать стены долго и не изменят своих эстетических характеристик по прошествию времени.
Отдавайте предпочтению небольшим снимкам одной стилистики и они станут интересными деталями данного помещения.
Хотите сделать дизайн комнаты поистине восхитительным? Тогда не бойтесь использовать большие фотографии в интерьере. Данное фото отлично иллюстрирует этот постулат, ведь на нем мы видим изображение, размером на всю стену. Благодаря тому, что фото замечательно сочетается с отделкой остальных стен, появляется целостный характер и неповторимый стиль. Светлый фон снимка подчеркивает белую мебель и пастельное пространство комнаты. Хорошо в таких фото еще и то, что всегда есть возможность освежить интерьер, просто заменив снимок на другой. Таким образом, можно кардинально варьировать дизайн помещения, не прилагая значительных усилий, финансов и времени.
Чаще всего можно встретить фотографии в интерьере детской комнаты. Это связано, в первую очередь, с развитием и взрослением ребенка, что для каждой семьи является самым важным и значимым событием в жизни. Действительно, прослеживать изменения роста, внешности вашего чада и вспоминать этот радостный период в жизни удобнее всего по фотографиям на стене. Разместите их на видном месте, на уровне глаз. Пусть это будут совсем крошечные снимки в простых овальных рамках, ведь главный смысл заложен в том, что на них изображено. Детская комната с трогательными фотографиями – это очень стильно и умилительно.
Даже в небольшой туалетной комнате найдется место для любимых снимков. Фотографии в интерьере могут стать центральным элементом дизайна, если фундаментально подойти к их выбору и оформлению. Постарайтесь найти разнообразные фото, но с единой концепцией изображения. Например, различные черно-белые снимки портретов, зданий, сооружений и просто абстрактных линий. Расставив их в рамки всевозможного размера, формы и фактуры, получите стильный ансамбль в современном исполнении. Такой прием уместен даже для комнаты небольшого размера, ведь он нисколько не отягощает пространство.
Больше дизайнерских идей для реализации в подобном помещении вы найдете в Книге идей
Отделка туалетной комнаты – идеи и фото.
Хотите поразить гостей умопомрачительным дизайном? Тогда смело используйте множество фотографий в интерьере. Для создания эклектического характера помещения, выбирайте разные размеры снимков и кардинально противоположную стилистику рамок к ним. Это создаст эффект сочетания несочетаемого, но только на первый взгляд. На самом же деле, гостиная, где во всю стену развешаны семейные фотографии в оригинальном оформлении, станет излюбленным местом для дружеских посиделок и задушевных разговоров.
Добавьте совсем немного ностальгических ноток в дизайн – и вы увидите, как преобразится пространство.