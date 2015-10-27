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Особняк с водопадом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в эклектичном стиле
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Построенный еще в 2001 году трехэтажный особняк преобразован в современный коттедж с нестандартными дизайнерскими эффектами. Сочетание натурального камня и сайдинга в отделке фасадов, вертикальное озеленение и собственный ручей, а еще водопад в парадном холле и сауна с зоной отдыха на мансарде — каждое из этих нововведений очень заманчиво!

Экстерьер с улицы

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Воронежский проект от Архитектурного бюро Александра Иванюшина отличается и особенной идеологией, ведь заказчик очень хотел, чтобы дом был отражением его образа жизни и характера. Так, каждая деталь была выбрана с учетом не только функционального назначения, но и твердой убежденности в том, что выбирать нужно самое лучшее.

Экстерьер с заднего дворика

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Так был рожден образ дома с плоской эксплуатируемой кровлей. Заказчик, человек общительный и спортивный с множеством увлечений, поэтому к дому добавилась спортивная площадка для тенниса и футбола, бассейн с баней и хамамом, бильярдный стол в беседке, гостевой дом с верандой и гаражом для трех машин, мотоциклов, байдарок и велосипедов.

Декоративный ручей прямо во дворе

homify Спа в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Также было спроектировано поле для мини-гольфа с одной лункой для развлечения гостей. Оставшийся участок был дополнен ландшафтными дизайнерскими приемами и оснащен системой полива и подсветкой. При прогулке по участку больше всего привлекает внимание декоративный ручей, изысканно декорированный натуральным камнем и водными растениями.

Гостиная

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Просторная гостиная рассчитана на прием гостей, но вместо традиционного дивана хозяин для большего удобства предпочел предложить друзьям приватные кресла.

Кухня и столовая

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Эксклюзивная кухня по проекту архитектора выполнена из натурального гранита. Для оживления интерьера и создания более праздничной атмосферы в зону столовой внесли классические нотки.

Водопад в парадном холле

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Самый настоящий водопад стал украшением парадно-лестничного холла, который является своеобразным центром дома, ведь отсюда можно попасть куда угодно. Особое внимание притягивают светильники с позолоченными изнутри абажурами и предмет современного искусства на фокусной стене, напоминающей о Золотой Эре Древнего Египта и раскаленной лаве, стекающей с вулкана. По обеим сторонам от водопада — блестящие вазы, визуально балансирующие всю конструкцию.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Комната отдыха при сауне

homify Спа в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Особенная атмосфера полумрака и шоколадного глянца царит в комнате отдыха при сауне. Здесь, на мансарде, есть даже отдельный камин, мини-кухня и домашний кинотеатр, позволяющий с большим комфортом провести выходные.

Гостиный холл

homify Медиа комнаты в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Отсюда, с высоты первого пролета лестницы, мы видим и вторую гостиную, находящуюся в проходной зоне и являющуюся основной в доме. Рядом — два кресла для коротких бесед с друзьями, зашедшими на чашечку чая.

Ванная комната

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Ванная комната с отделкой из натурального камня выглядит очень стильно и современно. Оригинальным моментом в дизайне является сдвоенная раковина для супругов, взамен двух симметричных.

Санузел для гостей

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

На первом этаже предусмотрен гостевой санузел, отличающийся особой эстетикой. Особенно привлекательно выглядит подсветка, позволяющая эффектно показать отражающуюся в ее свете позолоту отделочной плитки.

Зона джакузи на свежем воздухе

homify Спа в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Возле декоративного ручья мы находим зону джакузи, расположенную на мощеной натуральным камнем террасе. Рядом — стеклянные двери в бассейн, которым можно пользоваться круглый год.

Бассейн с зоной отдыха

homify Спа в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Внутри нас ожидает достаточно просторное помещение с двойным остеклением — с фасада и с помощью мансардных окон. А еще здесь есть ниша с мягкой мебелью и домашним кинотеатром.

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