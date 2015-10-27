Особняк с водопадом

Построенный еще в 2001 году трехэтажный особняк преобразован в современный коттедж с нестандартными дизайнерскими эффектами. Сочетание натурального камня и сайдинга в отделке фасадов, вертикальное озеленение и собственный ручей, а еще водопад в парадном холле и сауна с зоной отдыха на мансарде — каждое из этих нововведений очень заманчиво!
Воронежский проект от Архитектурного бюро Александра Иванюшина отличается и особенной идеологией, ведь заказчик очень хотел, чтобы дом был отражением его образа жизни и характера. Так, каждая деталь была выбрана с учетом не только функционального назначения, но и твердой убежденности в том, что выбирать нужно самое лучшее.
Так был рожден образ дома с плоской эксплуатируемой кровлей. Заказчик, человек общительный и спортивный с множеством увлечений, поэтому к дому добавилась спортивная площадка для тенниса и футбола, бассейн с баней и хамамом, бильярдный стол в беседке, гостевой дом с верандой и гаражом для трех машин, мотоциклов, байдарок и велосипедов.
Также было спроектировано поле для мини-гольфа с одной лункой для развлечения гостей. Оставшийся участок был дополнен ландшафтными дизайнерскими приемами и оснащен системой полива и подсветкой. При прогулке по участку больше всего привлекает внимание декоративный ручей, изысканно декорированный натуральным камнем и водными растениями.
Просторная гостиная рассчитана на прием гостей, но вместо традиционного дивана хозяин для большего удобства предпочел предложить друзьям приватные кресла.
Эксклюзивная кухня по проекту архитектора выполнена из натурального гранита. Для оживления интерьера и создания более праздничной атмосферы в зону столовой внесли классические нотки.
Самый настоящий водопад стал украшением парадно-лестничного холла, который является своеобразным центром дома, ведь отсюда можно попасть куда угодно. Особое внимание притягивают светильники с позолоченными изнутри абажурами и предмет современного искусства на фокусной стене, напоминающей о Золотой Эре Древнего Египта и раскаленной лаве, стекающей с вулкана. По обеим сторонам от водопада — блестящие вазы, визуально балансирующие всю конструкцию.
Особенная атмосфера полумрака и шоколадного глянца царит в комнате отдыха при сауне. Здесь, на мансарде, есть даже отдельный камин, мини-кухня и домашний кинотеатр, позволяющий с большим комфортом провести выходные.
Отсюда, с высоты первого пролета лестницы, мы видим и вторую гостиную, находящуюся в проходной зоне и являющуюся основной в доме. Рядом — два кресла для коротких бесед с друзьями, зашедшими на чашечку чая.
Ванная комната с отделкой из натурального камня выглядит очень стильно и современно. Оригинальным моментом в дизайне является сдвоенная раковина для супругов, взамен двух симметричных.
На первом этаже предусмотрен гостевой санузел, отличающийся особой эстетикой. Особенно привлекательно выглядит подсветка, позволяющая эффектно показать отражающуюся в ее свете позолоту отделочной плитки.
Возле декоративного ручья мы находим зону джакузи, расположенную на мощеной натуральным камнем террасе. Рядом — стеклянные двери в бассейн, которым можно пользоваться круглый год.
Внутри нас ожидает достаточно просторное помещение с двойным остеклением — с фасада и с помощью мансардных окон. А еще здесь есть ниша с мягкой мебелью и домашним кинотеатром.
Специально для вас на homify:
— Райская вилла с водопадом при бассейне;