Особняк с водопадом

Воронежский проект от Архитектурного бюро Александра Иванюшина отличается и особенной идеологией, ведь заказчик очень хотел, чтобы дом был отражением его образа жизни и характера. Так, каждая деталь была выбрана с учетом не только функционального назначения, но и твердой убежденности в том, что выбирать нужно самое лучшее.