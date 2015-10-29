Интересные столы и стулья для детской

Все родители стараются уделить особое внимание обстановке в детской комнате. Это вполне объяснимо, ведь большую часть своего времени ваш ребенок проводит именно там. Вот почему так важно не только продумать общую стилистику детской, но и подобрать качественную мебель.
Давайте детальнее остановимся на столах и стульях. Сегодня их выбор достаточно широк, но каждая модель имеет свои особенности. Поскольку речь идет о детях, то перед покупкой указанной мебели нужно проверить сертификаты качества на изделия. Запомните, что в вопросах безопасности и экологичности здесь не может быть совершенно никаких компромиссов.
Также учитывайте возраст ребенка и то, что он довольно быстро растет. Значит и мебель должна иметь свойство изменять свои параметры.
Внешний вид и стиль столов и стульев также имеют значение, поэтому постарайтесь придерживаться выбранной стилистики комнаты. Ну и, наконец, финансовый вопрос. Помните, что качественная мебель просто по определению не может быть слишком дешевой.
Предлагаем рассмотреть примеры интересных столов и стульев для детской, чтобы облегчить вам выбор этой мебели для своего дома.
Даже самые традиционные столы и стулья для детской комнаты можно необычно обыграть. Взгляните на удачный пример такого решения. С целью экономии пространства рабочее место для ребенка размещено на первом ярусе двухэтажной кровати. Это позволяет совместить зоны отдыха и работы в комнате, при этом сделав их удобными и визуально привлекательными.
Сегодня очень популярным является наполнение детской комнаты светлыми тонами. Все чаще можно встретить полностью белые интерьеры, где и отделка, и мебель выполнены в названном цвете. Что ж, это нравится и детям, и взрослым, поскольку делает пространство воздушным и объемным. Но чтобы комната не стала скучной и безликой, дизайнеры рекомендуют добавить несколько ярких акцентов. Например, поставить желтый стул у белого стола.
На фото вы видите современный вариант в стиле минимализм, произведенный из легкого пластика. Это надежный и безопасный материал, стойкий к повреждениям и поддающийся влажной уборке. Минус такого стула состоит в том, что высота спинки и сидения не регулируется, поэтому покупать его нужно строго по возрасту ребенка. Что касается стола, то он имеет классический дизайн и вместительную столешницу. Наличие тумбочек позволит спрятать вещи и не загромождать пространство. Подобные столы и стулья для детской недорогие и долговечные.
Если рабочий уголок в комнате совсем крохотный, то подбирайте компактный дует стола и стула для детской. На фото представлен г-образный стол из натурального дерева, а рядом – простой, но удобный стул. Стол имеет закругленные углы, что обезопасит ребенка, и расположен у самого окна. Это немаловажно, ведь выполнять уроки лучше под естественным освещением. Стул сочетает в себе металл и мягкую кожаную обивку, что является хорошим вариантом для спины. С одной стороны мы имеем устойчивость, а с другой – комфорт.
В вашей семье растет школьник? Тогда его рабочее место должно соответствовать самым современным параметрам стиля и удобства. Во-первых, установите вместительный стол. На нем должен помещаться компьютер, книги и тетрадки. Позаботьтесь о мощной настольной лампе, чтобы зрение ребенка не испортилось от недостатка света. Что касается стула, то популярностью пользуется динамичный вариант на колесиках. Он позволит легко изменять положение за столом и перемещаться от одного края к другому. Также подобные стулья имеют возможность регулировки высоты сидения и наклон спинки, в зависимости от потребностей ребенка. И плюс ко всему – огромная палитра цветов и материалов позволит подобрать нужный образец, который лучше всего впишется в интерьер комнаты. Такие столы и стулья для детской станут долговечный приобретением и порадуют каждого школьника.
Шикарная детская комната в стиле минимализм создана специально для девочек. Посмотрите, как интересно широкие подоконники преобразованы в длинный стол с помощью нескольких тумбочек по бокам и лампы. Это довольно эргономичное решение, которое понравится всем обладателям небольшого метража.
Особый характер помещению придают мягкие стулья на колесиках. Они похожи на кресла – такие же широкие и удобные. Цвета мебели выбраны не случайно – они перекликаются с фресками с полюбившимися персонажами и гипсовыми панелями в виде карандашей. Подобные столы и стулья для детской идеально соответствуют девичьим пониманиям стиля и красоты.
Белая мебель всегда освежает интерьер комнаты и отлично сочетается с любым выбранным стилем. Столы и стулья для детской в таком цвете станут настоящей находкой для небольших комнат. Отдавая предпочтение лаконичным и простым формам, остановитесь на минималистическом столе у окна и деревянном стуле на устойчивой ножке. Как видите, спинка стула невысокая, поэтому нужно следить за положением верхней части спины ребенка во время сидения на нем.
Нет ничего более ценного, чем здоровье ваших детей. Производители мебели это понимают и всячески пытаются создавать не только удобную, но и натуральную мебель из привычных материалов. На фото представлен деревянный столик с легкой стилизацией под старину и стул к нему с мягкой обивкой. Такая мебель не только наполнит пространство позитивной энергетикой, но и не вызовет аллергии. Столы и стулья для детской из экологически чистых материалов становятся сегодня наиболее популярными.
Довольно оригинальную стилистику мебели можно применить в спальне для мальчика. Наряду с традиционным декором в виде машинок и вертолетов, установите уникальный стол и стул для детской. Первый имеет вид соединенных ящиков со стеклянной столешницей. Согласитесь, зрелище поистине неординарное и притягивающее взгляды. Стул же имеет вид табурета из полупрозрачного пластика, причем с пустотой внутри. В нем можно хранить игрушки или прочие мелочи.
Создавая интерьер комнаты для ребенка, позаботьтесь о гармонии цветов и фактур. Столы и стулья для детской не должны выбиваться из дизайнерского ансамбля. В данном случае белый стол из натурального дерева вполне уместен с ярким малиновым стулом, ведь это главные цветовые акценты комнаты.
Согласитесь, что ребенку должно быть удобно сидеть за своим письменным столом, ведь он проводит за ним так много времени. Поэтому столы и стулья для детской подобрать не так просто. Попробуйте сделать акцент не на столе, для которого самое важное – правильная высота и наличие достаточного места, а на стуле. Яркая обивка и мягкое сидение понравятся каждому ребенку, а комфортную спинку и регулировку параметров оценят заботливые родители.
Если в вашей семье подрастает несколько детей, то стоит позаботиться о рабочем месте для каждого из них. Это позволит избежать ссор между ними и борьбы за место у компьютера, а также работать каждому в своем индивидуальном режиме. Рекомендуем подобрать одинаковые модели столов и стульев для детской, ведь дети имеют привычку постоянно сравнивать и хотеть вещи друг друга. На фото мы видим два идентичных рабочих места с удобными столами из дерева, расположенными в одну линию. Стулья на колесиках имеют физиологически изогнутые спинки, что позволит детям скорректировать осанку во время сидения.