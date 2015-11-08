10 спальных комнат с красивым интерьером различных стилей

Спальная комната является тем уникальным местом, где человек может по-настоящему расслабиться и отдохнуть после утомительного дня. Так как в этом месте отдыхают не только телом, но и душой, то к выбору его интерьера нужно подойти крайне ответственно. Спальная комната с красивым интерьером – это возможно и реально. Для осуществления такой задумки нужно подобрать правильный стиль интерьера, который сможет подчеркнуть достоинства данной комнаты и скрыть имеющиеся недостатки. Важно продумать все до мелочи – какая будет мебель, как будут сочетаться все элементы, какая цветовая гамма будет основной, какие декоративные элементы подойдут. При выборе стиля интерьера также следует учитывать размеры комнаты. Ведь для небольшого помещения нужно минимальное количество мебели.
В данной статье приведены 10 спальных комнат с красивым интерьером, каждая из которых выполнена в разном стиле. Вы узнаете об особенностях этих стилей, как они воплотились в представленных комнатах.
Колониальный стиль в интерьере спальни смотрится необычно и оригинально. Данный стиль характеризуется смешением комфорта европейского класса с философскими предметами востока и африканской экзотикой. Основные его черты – простота и лаконичность. Не приветствуется зонирование пространства.
В данном колониальном интерьере спальной комнаты преобладает пастельная цветовая гамма, имеющая яркие цветовые акценты. Вид спальни достаточно уютный, способствующий релаксации. Элегантности помещению добавляют разнообразные декоративные элементы.
Спальная комната с красивым интерьером, несомненно, получается при использовании азиатского стиля. В спальне он может быть выражен по-разному – сдержанно, нейтрально, ярко. Этот стиль особенно подходит для малогабаритного помещения. Спальня станет более просторной и воздушной. Чтобы такой интерьер хорошо смотрелся, в нем нужно поддерживать идеальный порядок.
Данный интерьер спальни выглядит ярко и экзотично. Используемая мебель, столики, пуфы имеют компактные размеры. Каждая вещь здесь находится на своем месте и несет в себе практическую функцию.
Для создания по-настоящему уютной спальни нужен кантри стиль. В такой спальне обязательно присутствие натуральной отделки, в особенности необработанного дерева, камня. Мебель обязательно должна быть сделана из деревянного массива, ее размеры должны быть внушительными, а формы плавными. При выборе текстиля следует брать ткани плотные, глубокого природного оттенка, с приятной текстурой. Некоторые добавляют к интерьеру яркие цветовые акценты.
Представленный интерьер спальной комнаты отображает полностью кантри стиль. Для отделки пола, потолка, стен использовалась древесина. Также дизайнеры применили текстиль, чтобы подчеркнуть данный дизайн.
Классический стиль в спальной комнате выглядит дорого и роскошно. Благодаря его особенностям комната приобретает уютный, спокойный вид. Используемая отделка и мебель делается только из натуральных материалов. Приветствуются изделия и декоративные элементы ручной работы.
Для этой спальни классического стиля использовались спокойные цвета. В дизайне преобладают плавные линии. Освещение представлено люстрой, настенными светильниками и настольной лампой. Текстиль в помещении подчеркивает его роскошь и элегантный внешний вид.
Спальная комната с красивым интерьером может быть создана и в стиле лофт. Он характеризуется изысканной простотой, представляя собой осовремененный чердачный стиль. В нем сочетается старое и инновационное, порядок и хаос. Подходит такой интерьер больше для творческих людей.
Данная спальная комната в стиле лофт имеет традиционный чердачный потолок. Цветовая гамма выбрана достаточно темная, но не раздражающая глаза. Комната выглядит просто, но интересно. Мебели присутствует немного, но она функциональная и практичная. Декоративные элементы также нужно использовать в небольшом количестве.
Особенно хорошо этот стиль подходит для спален небольшого размера, так как его вид делает помещение просторнее, воздушнее. Для минимализма характерны светлые цвета в интерьере, минимум мебели, функциональные вещи, небольшое количество декоративных элементов, иногда и вообще их отсутствие.
Данная спальня в стиле минимализм выполнена в основном в лиловом цвете, который удачно дополнен белыми и синими вкраплениями. Мебели, как и полагается, почти нет, так как ценится свободное пространство. Каждая вещь поэтому должна быть максимально функциональной. Интерьер украшен декоративными элементами в виде картин.
Чаще всего для создания интерьера спальной комнаты используют стиль модерн. Он не имеет единой формы. В каждой стране он имеет свои национальные особенности. Палитра цветов обычно используется неяркая, оттенки натуральные. Дизайн обладает плавными линиями. Освещение нужно мягкое и приглушенное, в особенности это касается спальной комнаты. Неотъемлемой частью являются и натуральные материалы.
Для создания этой спальной комнаты в стиле модерн использовалась мягкая цветовая палитра. Для отделки стен применялись гобеленовые обои, создающие собой акцентную, но ненавязчивую стену. Освещение представлено светильниками с мягким светом.
Спальная комната с красивым интерьером возможна и в рустикальном стиле. Он больше всего подходит для этого помещения, даря и естественность, и функциональность, тепло и гармонию. Его особенность – максимальное количество дерева, оно должно быть основным материалом, иметь натуральный вид. Чтобы смягчить атмосферу спальни, нужно использовать натуральные ткани.
Данная спальная комната имеет настоящий рустикальный вид. Отделка сделана при помощи дерева. Мебель также используется деревянная. Интерьер выглядит спокойно и уютно благодаря натуральной палитре и отсутствию ярких акцентов.
Спальня в скандинавском стиле помогает сделать помещение более уютным, просторным, спокойным. Предметы в ней используются те, которые подчеркивают единение с природой. Основным цветом обычно берется белый, дополнительным – оттенок натурального дерева. Мебель имеет или белый, или черный цвета.
Как и полагается, основным цветом в интерьере данной спальни скандинавского стиля является белый. В дополнение к нему использован черный цвет. Освещение представлено интересными светильниками. В качестве декоративных элементов взяты постеры, светильники, различные предметы.
Спальная комната с красивым интерьером создается при помощи скандинавского стиля. Она станет более теплой, летней, расслабляющей. Используемые цвета и оттенки способны создать хорошее настроение. В основном это те цвета, которые ассоциируются с морем, солнцем, песком. Количество аксессуаров нужно ограниченное, мебель выбирается незамысловатая.
Данная спальная комната в скандинавском стиле выполнена в белом цвете, присутствуют также бежевые оттенки. Легкости интерьеру придает текстиль, отсутствие большого количества декоративных элементов.
Таким образом, вы просмотрели 10 спальных комнат с красивым интерьером. Надеемся, что они вас вдохновят и дадут идеи для создания своего неповторимого интерьера в спальне. Чтобы ваши задумки были удачно воплощены в жизнь, лучше всего прибегнуть к помощи дизайнеров. Они подскажут и помогут подобрать дизайн для спальни.