10 красивых гостиных в разных стилях

По виду помещения, где принимают гостей, складывается первое впечатление о хозяевах квартиры, судятся их вкусовые пристрастия, респектабельность. В особенности это касается гостиной, так как она является центром дома или квартиры. Поэтому гостиная должна сочетать в себе как функциональные черты, так и эстетические, чтобы была возможность принимать гостей и отдыхать всей семьей. Вариантов того, как реализовать интерьер гостиной, существует множество. Именно в этом помещении можно проявить свою фантазию и создать свой вид отделки и дизайна. В зависимости от ваших желаний интерьер гостиной можно выполнить в одном стиле, а можно еще и поделить ее на различные зоны, создав в каждой свой стиль интерьера в соответствии с функциями зоны.

В данной статье рассмотрены 10 невероятно красивых гостиных, выполненных в различных стилях интерьера. Вы узнаете особенности каждого стиля, его характерные черты, сможете увидеть наиболее яркие их примеры.