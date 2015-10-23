10 красивых гостиных в разных стилях

По виду помещения, где принимают гостей, складывается первое впечатление о хозяевах квартиры, судятся их вкусовые пристрастия, респектабельность. В особенности это касается гостиной, так как она является центром дома или квартиры. Поэтому гостиная должна сочетать в себе как функциональные черты, так и эстетические, чтобы была возможность принимать гостей и отдыхать всей семьей. Вариантов того, как реализовать интерьер гостиной, существует множество. Именно в этом помещении можно проявить свою фантазию и создать свой вид отделки и дизайна. В зависимости от ваших желаний интерьер гостиной можно выполнить в одном стиле, а можно еще и поделить ее на различные зоны, создав в каждой свой стиль интерьера в соответствии с функциями зоны.
В данной статье рассмотрены 10 невероятно красивых гостиных, выполненных в различных стилях интерьера. Вы узнаете особенности каждого стиля, его характерные черты, сможете увидеть наиболее яркие их примеры.
Невероятно красивые гостиные получаются при использовании стиля минимализм. С его помощью можно выгодно подчеркнуть все достоинства помещения, кардинально его преобразить и визуально расширить, добавив легкости и воздушности. Гостиная в данном стиле несет больше функцию практичности и комфорта.
Данный интерьер гостиной выполнен в традиционном для этого стиля белом цвете, благодаря чему пространство кажется больше, светлее. В помещении используются различные типы освещения. Мебели, согласно правилам минимализма, здесь немного, но она функциональная и практичная. Текстиль практически отсутствует.
Гостиная в азиатском стиле выглядит экстравагантно, стильно, эксклюзивно. Меблировка обычно выбирается простая, стульчики используются мягкие, столы низкие. Из декоративных элементов отдается предпочтение предметам старины, мифическим статуэткам. Интерьер богат цветочными украшениями и природными тканевыми материалами.
Данная гостиная в азиатском стиле выглядит ярко, нарядно, празднично. В ней использовано много натурального текстиля, имеющего характерные для этого стиля узоры и орнаменты. Декор выполнен при помощи живых растений, цветов.
Кантри стиль в гостиной делает ее настоящим воплощением уюта, домашней атмосферы и комфорта. Благодаря особенностям этого стиля в такое помещение хочется возвращаться снова и снова. Хоть этот стиль и тяготеет к деревне, но ему не занимать современности и стильности. Характерными чертами является наличие деревянной мебели, натуральная отделка, обилие натурального текстиля.
Данная гостиная в стиле кантри отображает теплую атмосферу и уют. Особенно это подчеркивает наличие камина, каменная кладка. Дизайн выполнен в спокойных традиционных тонах без ярких цветовых акцентов. Также гостиная имеет множество текстиля, что характерно для кантри.
Классический стиль в интерьере гостиной не перестает быть актуальным. С помощью этого стиля можно отлично подчеркнуть свой статус, показать тонкость вкуса, эстетичность помещения. Характерной чертой классики является мягкая цветовая палитра, роскошь, дорогая мебель, симметрия, натуральная отделка.
Данная гостиная в классическом стиле создана по всем его правилам. В центре комнаты красуются прекрасные люстры, помимо них есть еще дополнительное освещение на стенах. Дизайн выполнен в мягких пастельных тонах – бежевых, белых, золотистых. Классический стиль подчеркнут колонной и лепниной у потолка.
Гостиная в лофтовом стиле всегда выглядит необычно и оригинально. Этот стиль может быть ярко выражен в помещении, а могут применяться лишь некоторые его характерные черты, как на представленном фото.
Данная гостиная в стиле лофт выглядит достаточно уютно и нескучно. Как полагается для этого стиля, одна стена в помещении имеет кирпичную кладку. Цвета в интерьере использованы в основном пастельные, без слишком ярких цветовых акцентов. Благодаря этому в комнате очень комфортно находиться и проводить там вечера с семьей. Также активно в данном интерьере используются и декоративные элементы.
Модерн для создания невероятно красивой гостиной используется все чаще и чаще. Это неудивительно, поскольку в этом стиле сочетается все, что нужно для дизайна современного помещения.
Данная гостиная выглядит несколько строго, но современно и практично. Белый цвет в ее интерьере добавляет легкости и свежести. Некая строгость подчеркивается различными элементами черного цвета. Присутствуют и характерные для модерна металлические поверхности. Освещение в гостиной применяется и декоративное, и основное. Осветительные приборы имеют достаточно оригинальный внешний вид.
Может показаться, что гостиная в рустикальном стиле выглядит достаточно холодно, неуютно и небрежно. Но именно в этом и есть особый, неповторимый шарм. Грубая отделка, особенно в гостиной, выглядит крайне необычно. Главная особенность стиля – экологичность в сочетании со старинной деревенской эстетикой.
Рустикальный стиль в данном интерьере гостиной воплощен во всей своей красоте и неповторимости. Для стен применена декоративная штукатурка, есть каменная кладка. Чтобы этот стиль был подчеркнут еще лучше, дизайнеры поставили деревянный сундук, служащий в качестве тумбочки. Интерьер украшен вазой, зеркалом, интересными светильниками.
Невероятно красивые гостиные в скандинавском стиле. Он приносит в комнату свет и воздух. Его отличительная черта – светлый интерьер, который манит своей привлекательностью. Белый цвет обычно присутствует в каждом элементе интерьера – на полу, на стенах, на потолке. Он уравновешивает яркие цвета. Мебель берется также белая, но возможны и другие варианты. Подходит мебель из дерева.
В основе интерьера этой гостиной, конечно же, лежит белый цвет. В текстиль и декоративные элементы добавлены такие цвета, как серый, серебристый, черный. Мебель имеет коричневый цвет. Задействованы также в интерьере живые растения.
Невероятно красивые гостиные и в средиземноморском стиле. Он подразделяется в свою очередь на такие подвиды, как греческий и итальянский. Для итальянского подвида характерно применение теплых оттенков дерева, земли, камня. Также в интерьере в большом количестве есть кованые изделия, особенно среди декора и мебели. Греческое направление отличается белоснежным цветом, лежащим в основе дизайна помещения. Используется деревянная мебель.
Данный интерьер является классическим воплощением средиземноморского стиля. В его основе применен белый цвет, который разбавлен оттенками дерева, синего. Помещение получилось уютное, теплое, стильное.
Таким образом, вы просмотрели невероятно красивые гостиные, выполненные в разных стилях. У каждой комнаты есть своя изюминка, неповторимые особенности, все это воплотилось в жизнь благодаря искусной работе дизайнеров и точному отображению стилей. Каждая гостиная ярко отображает свой стиль, поэтому вы можете смело взять какие-либо приемы и идеи себе на заметку. Главное выбрать понравившийся стиль и воссоздать его во всей красе.