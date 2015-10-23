Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 красивых гостиных в разных стилях

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Salones, GLAMOUR LORCA GLAMOUR LORCA Гостиная в колониальном стиле
Loading admin actions …

По виду помещения, где принимают гостей, складывается первое впечатление о хозяевах квартиры, судятся их вкусовые пристрастия, респектабельность. В особенности это касается гостиной, так как она является центром дома или квартиры. Поэтому гостиная должна сочетать в себе как функциональные черты, так и эстетические, чтобы была возможность принимать гостей и отдыхать всей семьей. Вариантов того, как реализовать интерьер гостиной, существует множество. Именно в этом помещении можно проявить свою фантазию и создать свой вид отделки и дизайна. В зависимости от ваших желаний интерьер гостиной можно выполнить в одном стиле, а можно еще и поделить ее на различные зоны, создав в каждой свой стиль интерьера в соответствии с функциями зоны.

В данной статье рассмотрены 10 невероятно красивых гостиных, выполненных в различных стилях интерьера. Вы узнаете особенности каждого стиля, его характерные черты, сможете увидеть наиболее яркие их примеры.

Гостиная в свете минимализма

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora Гостиная в стиле минимализм
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Невероятно красивые гостиные получаются при использовании стиля минимализм. С его помощью можно выгодно подчеркнуть все достоинства помещения, кардинально его преобразить и визуально расширить, добавив легкости и воздушности. Гостиная в данном стиле несет больше функцию практичности и комфорта.

Данный интерьер гостиной выполнен в традиционном для этого стиля белом цвете, благодаря чему пространство кажется больше, светлее. В помещении используются различные типы освещения. Мебели, согласно правилам минимализма, здесь немного, но она функциональная и практичная. Текстиль практически отсутствует.

Дизайн гостиной в азиатском стиле

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Гостиная в азиатском стиле
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Гостиная в азиатском стиле выглядит экстравагантно, стильно, эксклюзивно. Меблировка обычно выбирается простая, стульчики используются мягкие, столы низкие. Из декоративных элементов отдается предпочтение предметам старины, мифическим статуэткам. Интерьер богат цветочными украшениями и природными тканевыми материалами.

Данная гостиная в азиатском стиле выглядит ярко, нарядно, празднично. В ней использовано много натурального текстиля, имеющего характерные для этого стиля узоры и орнаменты. Декор выполнен при помощи живых растений, цветов.

Уют гостиной вместе с кантри

Прованс в загородном доме, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в стиле кантри Камень Бежевый
Алёна Демшинова

Прованс в загородном доме

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Кантри стиль в гостиной делает ее настоящим воплощением уюта, домашней атмосферы и комфорта. Благодаря особенностям этого стиля в такое помещение хочется возвращаться снова и снова. Хоть этот стиль и тяготеет к деревне, но ему не занимать современности и стильности. Характерными чертами является наличие деревянной мебели, натуральная отделка, обилие натурального текстиля.

Данная гостиная в стиле кантри отображает теплую атмосферу и уют. Особенно это подчеркивает наличие камина, каменная кладка. Дизайн выполнен в спокойных традиционных тонах без ярких цветовых акцентов. Также гостиная имеет множество текстиля, что характерно для кантри.

Нежная классика в гостиной

романтичная классика, Decor&Design Decor&Design Гостиная в классическом стиле
Decor&amp;Design

романтичная классика

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Классический стиль в интерьере гостиной не перестает быть актуальным. С помощью этого стиля можно отлично подчеркнуть свой статус, показать тонкость вкуса, эстетичность помещения. Характерной чертой классики является мягкая цветовая палитра, роскошь, дорогая мебель, симметрия, натуральная отделка.

Данная гостиная в классическом стиле создана по всем его правилам. В центре комнаты красуются прекрасные люстры, помимо них есть еще дополнительное освещение на стенах. Дизайн выполнен в мягких пастельных тонах – бежевых, белых, золотистых. Классический стиль подчеркнут колонной и лепниной у потолка.

Лофт в интерьере гостиной

Проект частной квартиры, Катков Сергей Катков Сергей Гостиная в стиле лофт
Катков Сергей

Проект частной квартиры

Катков Сергей
Катков Сергей
Катков Сергей

Гостиная в лофтовом стиле всегда выглядит необычно и оригинально. Этот стиль может быть ярко выражен в помещении, а могут применяться лишь некоторые его характерные черты, как на представленном фото.

Данная гостиная в стиле лофт выглядит достаточно уютно и нескучно. Как полагается для этого стиля, одна стена в помещении имеет кирпичную кладку. Цвета в интерьере использованы в основном пастельные, без слишком ярких цветовых акцентов. Благодаря этому в комнате очень комфортно находиться и проводить там вечера с семьей. Также активно в данном интерьере используются и декоративные элементы.

Модерновые нотки

Salon z kuchnią, FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz Гостиная в стиле модерн
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

Модерн для создания невероятно красивой гостиной используется все чаще и чаще. Это неудивительно, поскольку в этом стиле сочетается все, что нужно для дизайна современного помещения.

Данная гостиная выглядит несколько строго, но современно и практично. Белый цвет в ее интерьере добавляет легкости и свежести. Некая строгость подчеркивается различными элементами черного цвета. Присутствуют и характерные для модерна металлические поверхности. Освещение в гостиной применяется и декоративное, и основное. Осветительные приборы имеют достаточно оригинальный внешний вид.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Рустикальная гостиная

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' Гостиная в рустикальном стиле
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

Может показаться, что гостиная в рустикальном стиле выглядит достаточно холодно, неуютно и небрежно. Но именно в этом и есть особый, неповторимый шарм. Грубая отделка, особенно в гостиной, выглядит крайне необычно. Главная особенность стиля – экологичность в сочетании со старинной деревенской эстетикой.

Рустикальный стиль в данном интерьере гостиной воплощен во всей своей красоте и неповторимости. Для стен применена декоративная штукатурка, есть каменная кладка. Чтобы этот стиль был подчеркнут еще лучше, дизайнеры поставили деревянный сундук, служащий в качестве тумбочки. Интерьер украшен вазой, зеркалом, интересными светильниками.

Гостиная в скандинавском стиле

Однокомнатная квартира в Москве, L'Essenziale Home Designs L'Essenziale Home Designs Гостиная в скандинавском стиле
L&#39;Essenziale Home Designs

Однокомнатная квартира в Москве

L'Essenziale Home Designs
L&#39;Essenziale Home Designs
L'Essenziale Home Designs

Невероятно красивые гостиные в скандинавском стиле. Он приносит в комнату свет и воздух. Его отличительная черта – светлый интерьер, который манит своей привлекательностью. Белый цвет обычно присутствует в каждом элементе интерьера – на полу, на стенах, на потолке. Он уравновешивает яркие цвета. Мебель берется также белая, но возможны и другие варианты. Подходит мебель из дерева. 

В основе интерьера этой гостиной, конечно же, лежит белый цвет. В текстиль и декоративные элементы добавлены такие цвета, как серый, серебристый, черный. Мебель имеет коричневый цвет. Задействованы также в интерьере живые растения.

Средиземноморье в гостиной

casa in costiera amalfitana, grafica2d3d grafica2d3d Гостиная в средиземноморском стиле
grafica2d3d

grafica2d3d
grafica2d3d
grafica2d3d

Невероятно красивые гостиные и в средиземноморском стиле. Он подразделяется в свою очередь на такие подвиды, как греческий и итальянский. Для итальянского подвида характерно применение теплых оттенков дерева, земли, камня. Также в интерьере в большом количестве есть кованые изделия, особенно среди декора и мебели. Греческое направление отличается белоснежным цветом, лежащим в основе дизайна помещения. Используется деревянная мебель. 

Данный интерьер является классическим воплощением средиземноморского стиля. В его основе применен белый цвет, который разбавлен оттенками дерева, синего. Помещение получилось уютное, теплое, стильное.

10 невероятно красивых гостиных

Salones, GLAMOUR LORCA GLAMOUR LORCA Гостиная в колониальном стиле
GLAMOUR LORCA

GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA

Таким образом, вы просмотрели невероятно красивые гостиные, выполненные в разных стилях. У каждой комнаты есть своя изюминка, неповторимые особенности, все это воплотилось в жизнь благодаря искусной работе дизайнеров и точному отображению стилей. Каждая гостиная ярко отображает свой стиль, поэтому вы можете смело взять какие-либо приемы и идеи себе на заметку. Главное выбрать понравившийся стиль и воссоздать его во всей красе.

Прикроватные тумбы для спальни

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо