Освещение в ванной комнате – принципы его организации

Ванная комната представляет собой довольно специфическое помещение, так как вместо мебели здесь имеется обилие сантехники. Многие используемые отделочные материалы являются водостойкими, поэтому это в основном гладкие глянцевые поверхности, такие как стекло, кафель, металл. В связи с этим для оформления дополнительного декора часто просто нет нужного места. Но, используя правильное освещение, можно сделать помещение ванной уютным и по-настоящему домашним.

Хоть и стандартные ванные комнаты обладают небольшими размерами, к планированию освещения следует подходить очень ответственно. Еще на стадии ремонта нужно продумать, как располагать осветительные приборы. Это позволит сразу провести электрический кабель, чтобы потом не испортить отделку потолка и стен. Как правильно спланировать систему освещения, как выбрать осветительные приборы, об этом вы узнаете ниже. В данной статье рассмотрены принципы организации освещения в ванной, как сделать освещение в ванной комнате правильно, какие зоны следует освещать обязательно.