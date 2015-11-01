Освещение в ванной комнате – принципы его организации

Ванная комната представляет собой довольно специфическое помещение, так как вместо мебели здесь имеется обилие сантехники. Многие используемые отделочные материалы являются водостойкими, поэтому это в основном гладкие глянцевые поверхности, такие как стекло, кафель, металл. В связи с этим для оформления дополнительного декора часто просто нет нужного места. Но, используя правильное освещение, можно сделать помещение ванной уютным и по-настоящему домашним.
Хоть и стандартные ванные комнаты обладают небольшими размерами, к планированию освещения следует подходить очень ответственно. Еще на стадии ремонта нужно продумать, как располагать осветительные приборы. Это позволит сразу провести электрический кабель, чтобы потом не испортить отделку потолка и стен. Как правильно спланировать систему освещения, как выбрать осветительные приборы, об этом вы узнаете ниже. В данной статье рассмотрены принципы организации освещения в ванной, как сделать освещение в ванной комнате правильно, какие зоны следует освещать обязательно.
Многие, создавая освещение в ванной комнате, просто подбирают красивые осветительные приборы, которые подходят к имеющемуся стилю интерьера. Но это не совсем правильное решение вопроса. Для ванной комнаты в первую очередь нужно функциональное освещение, поэтому нужно обратить особое внимание на размещение источников света, их особенности, мощность и многие другие факторы. Какие проблемы можно получить, если организовать свет неправильно? Если мощный источник возле зеркала будет отсутствовать, то вам будет не комфортно и даже иногда невозможно провести многие косметические и гигиенические процедуры. При отсутствии возможности контролировать интенсивность света не получится полноценно принять ванну и расслабиться. Если освещение в ванной комнате будет сделано неудачно, то это напомнит по виду общественный санузел.
К такому освещению относятся те источники света, которые располагаются в основном на потолке. Если вы любите классический стиль, но ванная комната не имеет больших размеров, то можно повесить просто компактную люстру ближе к двери или в центре комнаты. Также можно выбрать точечное освещение, которое сейчас наиболее популярно в дизайнах интерьера. Особенно данный свет хорошо смотрится на натяжных и подвесных потолках. Такой вариант позволит максимально равномерно освещать все имеющееся помещение.
Создание рабочего освещения в ванной нужно возле зеркала, эта зона должна быть освещена максимально качественно. Хорошо, если свет будет идти с двух сторон, для этого вешают два светильника, располагаемых симметрично, немного выше уровня глаз. Возле зеркала удобно использовать светильники, имеющие гибкие кронштейны, чтобы регулировать направление светового потока.
Такой свет нужен для того, чтобы создать атмосферу, которая будет способствовать релаксации. При помощи светодиодных лент и встроенных светильников украшают ниши, пьедесталы, декоративные экраны, бортики ванной и другие детали интерьера. Относительно трех типов освещения дизайнеры советуют найти такой оптимальный вариант, где бы присутствовали все эти виды освещения и гармонировали друг с другом и с общим дизайном интерьера.
На корпусе каждого осветительного прибора есть маркировка IP с показателем, она помогает понять, насколько конкретное изделие для освещения подходит для использования в ванной комнате. Первой цифрой маркировки обозначается уровень защиты от пыли (максимальное значение – 6), второй цифрой показывают уровень влагозащиты (максимальное значение – 8, то есть изделие может быть погружено в воду на долгое время), третья цифра указывает уровень ударопрочности (максимальное значение – 10).
Чтобы оформить освещение в ванной комнате, нужны осветительные приборы с разной маркировкой, так как некоторые из них будут находиться рядом с водой, брызгами и струями, а остальные вдалеке от этого. Помещение можно поделить на четыре зоны. Первая зона – расстояние от 3 м от раковины или ванны, где на осветительный прибор могут влиять только пар или конденсат. На изделие должен быть показатель IP 011 и выше. Вторая зона – расстояние составляет от 0,5 до 3 м до краев ванной или умывальника, показатель – IP 242 и выше. Третья зона – это верхняя часть стен над ванной и потолок, куда попадают брызги и даже потоки воды. Здесь нужны приборы с IP 452 и выше мощностью не более 24 Вт. Четвертая зона.- это стены, находящиеся возле раковины и внутри душевой кабины. В этом случае самым безопасным будет прибор с IP 674 мощностью 12 Вт.
Для определения размеров светильника нужно оценить площадь ванной комнаты. В основном для этого помещения подходят компактные светильники, расположенные на поверхностях стен и потолка. В рабочей зоне очень хорошо смотрятся фигурные бра, которые будут соответствовать дизайну интерьера. Если ванная комната просторная, то можно повесить и объемную люстру.
Если применить фантазию и воображение, то можно создать в ванной комнате особую атмосферу только при помощи света. Для этого нужны светодиодные ленты и лампы разных цветов. Некоторые из них могут менять цвет света при ручном переключении и при автоматическом. Стеклянные полочки можно дополнить небольшими осветительными приборами. Также они подойдут и для внутреннего пространства шкафчиков и ниш. Такое решение стильное и необычайно практичное.
Удобство светодиодных лент состоит в том, что они достаточно гибкие и их можно использовать для создания фигурных элементов интерьера – бортов ванны, раковины, контуров зеркал. Благодаря таким лентам создается эффект невесомости предметов в интерьере. Красиво смотрится подсветка душа. Сам источник света располагается в душевой лейке, поэтому поток воды становится цветным.
Если сама ванна отгорожена от всего помещения при помощи шторки или ширмы, то в зоне купания будет недостаток света. Поэтому в такой ситуации нужно два светильника, один из которых будет размещен прямо над ванной. Освещение должно быть разнообразным, обязательно используйте декоративный свет, чтобы подчеркнуть разные элементы интерьера. Чтобы весь свет смотрелся выигрышно, используйте для этого несколько зеркал, желательно больших размеров. Главное, чтобы они не были расположены друг напротив друга.
Таким образом, освещение в ванной комнате является немаловажным элементом интерьера, к подбору которого нужно уделить пристальное внимание. Если следовать все принципам организации освещения в ванной комнате, то вы получите уютную ванную, где захочется проводить больше времени, отдыхать и расслабляться. Не забывайте, что есть три вида освещения, каждый из которых должен находиться в данном помещении.