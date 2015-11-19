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Натяжные потолки – за и против

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Villa T // Schweiz nahe Zürich, Förstl Naturstein Förstl Naturstein Гостиная в стиле модерн
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На данный момент натяжные потолки стали очень популярны в сфере строительства. Натяжная конструкция представляет собой фальшивый потолок, так как он крепится прямо сверху на обычный потолок. Принцип его монтажа достаточно простой, поскольку состоит в том, чтобы натянуть полотно с одной стороны на другую. О натяжных потолках сложились абсолютно противоречивые мнения. 

Поэтому нужно рассмотреть основные их преимущества и достоинства, а также недостатки. Самый главный плюс таких потолков состоит в том, что они визуально увеличивают комнату, что, несомненно, перекрывает имеющиеся минусы. Выбирая в качестве отделки потолка натяжные конструкции, позаботьтесь о том, чтобы комната была свободной. Она не должна быть забита громоздкой мебелью, множеством шкафов. 

При установке данных конструкций нужно правильно спроектировать комнатное освещение, иначе никакого видимого визуального эффекта не будет. Таким образом, в данной статье вы узнаете о натяжных потолках – за и против, главные плюсы и минусы натяжных потолков, их особенности, основные виды и их характеристики.

Основные характеристики

Зона домашнего кинотеатра Baydyuk Design Company ГостинаяКамины и аксессуары
Baydyuk Design Company

Зона домашнего кинотеатра

Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company

Натяжной потолок – за и против которого рассмотрим ниже, имеет разные характерные черты. О них и поговорим. Полотно натяжного потолка  состоит из пластиковых материалов, таких как полиуретан, ПВХ, полиэстер. Оно прикрепляется к профильным брускам, монтирующимся к стенам. С одной стороны монтаж достаточно прост, но с другой стороны самому в этом деле не справиться. Поэтому лучше всего, если вы обратитесь к лицензированным специалистам, чтобы установка была произведена качественно.

Профили, используемые при монтаже, делаются или из алюминия, или из ПВХ. Формы у них также разные, которые следует подобрать в зависимости от выбранной конфигурации натяжного потолка или в зависимости от типа отделки, который вы хотите получить. К примеру, можно профили скрыть или наоборот оставить их в открытом виде, чтобы получился так называемый эффект карниза, который будет обрамлять натяжной потолок. Размер профиля зависит от размера используемого полотна. Само полотно делают по точным меркам, без швов, в ширину его размер может достигать до пяти метров.

Глянцевые натяжные потолки – блеск и свет

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Глянцевый натяжной потолок поможет создать визуальные эффекты, которые отлично компенсируют нехватку свободного места и пространства в комнате. Этот вид потолка не универсальный, так как в просторном помещении он создаст еще больше блеска и света, но маленькая комната с таким потолком станет глубокой и объемной. Особенно глянец подойдет для таких стилей, как хай-тек и модерн. Чтобы такой потолок не выглядел скучно и холодно, стоит использовать светодиодные лампы и подсветку.

Виды натяжных потолков – матовый вариант

Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиная в колониальном стиле
ToTaste.studio

Квартира в Санкт-Петербурге

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Перед тем как разобраться, какие у натяжных потолков – за и против, следует ознакомиться с их основными видами. Матовые натяжные потолки гладкие, ровные, не имеют шероховатостей. Они не создают никаких мерцаний, бликов, ничего, что может раздражать глаза. Такой вид потолков подойдет для любого стиля интерьера. Они могут иметь любую форму и цвет, помогут не затмить интерьер, а выгодно подчеркнуть его.

Тканевые натяжные потолки – экологичность

WHITE & WHITE, ANNA SHEMURATOVA \ interior design ANNA SHEMURATOVA \ interior design Гостиная в стиле минимализм
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

WHITE & WHITE

ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

Именно тканевые натяжные потолки – за и против самые экологичные, так как они делаются не из пленки ПВХ, а из ткани, которая пропитана специальным составом. Благодаря этому такие потолки могут “дышать”. Полотно из ткани можно перекрашивать до 9 раз – это его одно из главных преимуществ и отличительных особенностей. Его можно натягивать в помещениях с любой температурой, со временем такой потолок не обвиснет и не потеряет первоначальный цвет.

Сатиновые потолки

Villa T // Schweiz nahe Zürich, Förstl Naturstein Förstl Naturstein Гостиная в стиле модерн
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

Они являются промежуточным вариантом между глянцевым натяжным потолком и матовым. Благодаря этому их можно использовать для любого стиля интерьера, так как такие конструкции преобразят помещение с любым видом, скроют недостатки и подчеркнут достоинства.

Главные плюсы натяжных потолков

Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухня в колониальном стиле
ToTaste.studio

Квартира в Санкт-Петербурге

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Самым весомым плюсом является то, что натяжной потолок долговечен. Он имеет богатое разнообразие фактур, цветов (свыше 300). Шумоизоляция у него достаточно высокая. Данные потолки обладают широкими возможностями рельефа, то есть их можно установить в разных плоскостях, под наклоном (делаются плавные переходы из одной плоскости в другую, своды, шатры, арки). Для базового потолка не требуется подготовительная работа, что экономит и ваши силы, и время. 

Монтаж происходит очень быстро (для этого понадобится примерно три или четыре часа), также легко и демонтируются. После осуществления повторного монтажа натяжной потолок принимает первоначальный внешний вид. У него есть теплоизоляционный эффект. С помощью таких потолков вы успешно скроете коммуникации от газа, вентиляции, водопровода.

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Дополнительные особенности и преимущества натяжных конструкций

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Ванная комната в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Также вы сможете встроить светильники, систему вентиляции, противопожарной безопасности, сигнализации. Вы можете не бояться, что вас зальют соседи, поскольку конструкция выдерживает до 100 л воды. В случае возникновения данной ситуации мастер просто сольет воду. Имеются отличные противопожарные свойства, потолки не боятся влаги, могут мыться. Посредством натяжной конструкции скроются все неровности, подтеки на базовом потолке. Высота комнаты уменьшается после установки, но всего на 3 см. Дополнительный уход, регулярный косметический ремонт не требуется, потолки не выгорают.

Имеющиеся недостатки натяжных потолков – какие они

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Натяжные потолки – за и против, теперь рассмотрим их минусы. Все же для создания натяжного потолка берется синтетический материал. Имеется ограничение для встроенных светильников по мощности, например, лампы накаливания до 60 Вт, галогеновые лампы до 36 Вт. Если потолочные плиты имеют значительный перекос, то высоту помещения понадобится уменьшить от 10 до 15 см. Некоторые модели натяжных потолков могут конденсировать влагу. Натяжному потолку страшны только острые предметы, но, например, пробки от шампанского не оставят следов.

Почему все же лучше выбрать натяжной потолок?

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd Кухня в стиле модерн
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

Благодаря натяжным потолкам вы сможете значительно уменьшить стоимость ремонтных работ, так как не нужно делать штробы, штукатурить и так далее. Полотно для таких конструкций используется гипоаллергенное, это актуально на сегодняшний день для многих людей. Уход за данным потолком самый простой – возьмите воду, моющее средство, губку и потолок станет, как новый. 

Благодаря быстрой установке вы сэкономите свое время, обойдетесь без пыли и грязи. Вы получите возможность создать различную композицию на потолке – двух- или  трехуровневую, либо же 3D потолок. Сам выбор натяжных потолков немалый – глянцевые, тканевые, матовые, сатиновые.

Натяжные потолки – за и против

Однокомнатная квартира 40 кв.м., Мастерская архитектуры и дизайна FOX Мастерская архитектуры и дизайна FOX Спальня в стиле модерн
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Однокомнатная квартира 40 кв.м.

Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX
Мастерская архитектуры и дизайна FOX

Таким образом, мы рассмотрели натяжные потолки – за и против. Вы узнали об основных их характеристиках и особенностях, существующих видах и их отличительных особенностях. Также приведены все имеющиеся преимущества и недостатки, изучив которые вы сможете точно все взвесить и решить – устанавливать натяжные потолки или нет. Конечно, плюсов имеется много, что делает данные конструкции практически идеальным решением для отделки потолка и для многих стилей интерьера.

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