Натяжные потолки – за и против

На данный момент натяжные потолки стали очень популярны в сфере строительства. Натяжная конструкция представляет собой фальшивый потолок, так как он крепится прямо сверху на обычный потолок. Принцип его монтажа достаточно простой, поскольку состоит в том, чтобы натянуть полотно с одной стороны на другую. О натяжных потолках сложились абсолютно противоречивые мнения.

Поэтому нужно рассмотреть основные их преимущества и достоинства, а также недостатки. Самый главный плюс таких потолков состоит в том, что они визуально увеличивают комнату, что, несомненно, перекрывает имеющиеся минусы. Выбирая в качестве отделки потолка натяжные конструкции, позаботьтесь о том, чтобы комната была свободной. Она не должна быть забита громоздкой мебелью, множеством шкафов.

При установке данных конструкций нужно правильно спроектировать комнатное освещение, иначе никакого видимого визуального эффекта не будет. Таким образом, в данной статье вы узнаете о натяжных потолках – за и против, главные плюсы и минусы натяжных потолков, их особенности, основные виды и их характеристики.