Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 оригинальных крыш

www.homify.ru www.homify.ru
Dom Własny , autorskie studio architektury autorskie studio architektury Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Крыши частных домов – важная несущая конструкция дома, которая должна не только надежно защищать дом от атмосферных осадков, быть устойчивой прочной и долговечной, но и иметь привлекательный внешний вид. Ведь красивая крыша частного дома наверняка станет его визитной карточкой.

Рассматривая, какие бывают крыши частных домов, и, выбирая свой вариант, прежде всего, необходимо учитывать декоративные и эксплуатационные свойства будущей кровли.

В этой статье мы собрали для вас 6 проектов частных домов с оригинальными крышами, которые непременно вас вдохновят!

Фальцевая кровля

DOM CZARNO-BIAŁY, KOZIEJ ARCHITEKCI KOZIEJ ARCHITEKCI Дома в стиле модерн Дерево
KOZIEJ ARCHITEKCI

KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI

Фальцевая кровля – тип металлической кровли, при которой специально подготовленные листы металла прочно соединяют друг с другом в замок. Картины, так называемые фальц-панели, соединяются с помощью фальцев. Фальцевая кровля получила своё название не по виду материала, из которого выполняется (как происходит обычно), а по способу соединения её составных элементов.

Фальцы различают по количеству загибов кромок, разделяя на двойные и одинарные. Двойные являются более надёжными, поэтому и уклон кровли для них допускается меньше, чем для одинарных.

В настоящее время архитекторы часто используют этот материал и для облицовки фасада. Чаще всего в таких случаях кровля плавно перетекает на фасад, образуя c ним единую оболочку. Выглядит это очень современно и оригинально. 

Вилла со стеклянной крышей

Willa Miejska w Krakowie, WIZJA WIZJA Дома в стиле модерн
WIZJA

WIZJA
WIZJA
WIZJA

Еще совсем недавно для многих людей, в том числе и состоятельных, стеклянная крыша казалась чем-то невероятно запредельным и считалась исключительно прихотью. Но времена меняются, и для современного человека этот элемент дома уже не кажется диковинкой и приобретает все большую и большую популярность. Только посмотрите, как великолепно выглядит стеклянная крыша в деле! 

Как ни странно, но стеклянная крыша в доме изготавливается практически из того же материала, что и окна, а именно из металлопластиковых рам и стеклопакетов.

Крыша – терраса

LIVING GARDEN HOUSE , KWK Promes KWK Promes Дома в стиле модерн
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Терраса на крыше – это уникальный способ увеличения полезной площади с соблюдением норм уюта и комфорта. Как правило, она закладывается еще в процессе строительства, ведь для террас необходима плоская крыша со специальной системой ската для воды, которая позволит защитить внутренние конструкции дома.

Безусловно, терраса – это способ объединения жилого пространства с окружающим ландшафтом, благодаря этому сооружению можно покинуть стены, насладиться природой, окружающим миром и не почувствовать дискомфорта. На террасе можно создать привычную, домашнюю обстановку, что позволит использовать ее постоянно.

Правильно организованная крыша с легкостью выдержит большие нагрузки, поэтому без опасений терраса может дополниться массивной мебелью, декоративными растениями, бассейном, навесом.

100% древесина

DOM MAŁY, 90 stopni 90 stopni Дома в стиле минимализм
90 stopni

90 stopni
90 stopni
90 stopni

Деревянная черепица подчеркнет красоту, эксклюзивность и индивидуальность дома, придаст ему неповторимый благородный вид, создаст гармонию с природой. Это один из редких кровельных материалов, в которых присутствует природная цветовая гамма.

Гонт из лиственницы — кровельный материал, который дышит, под ним не образуется конденсат. Одним из многочисленных достоинств деревянной черепицы являются звукопоглощающие свойства — даже если за окном будет идти сильный дождь или град, в доме не будет шумно. Дом с гонтовой кровлей, изготовленной из древесины, отличается эстетичным экстерьером. Он гармонично смотрится на фоне загородного пейзажа, напоминая о единстве человека и природы.

Крыша – волна

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Оригинальным может быть не только материал покрытия крыши, но и ее форма, как в данном случае. Этот дом был построен в Кракове для одного человека. Его полезная площадь составляет всего 40 квадратных метров, но вмещает в себя все необходимое: спальню, кухню и гостиную с выходом на террасу. Архитектура дома совершенно уникальна и не вписывается ни в какие известные нам направления. Если вы хотите ближе познакомиться с этим проектом, то можете это сделать по этой ссылке

Как в фильме научной фантастики

Dom Własny , autorskie studio architektury autorskie studio architektury Дома в стиле модерн
autorskie studio architektury

autorskie studio architektury
autorskie studio architektury
autorskie studio architektury

В конце у нас есть для вас что-то действительно особенное. Необычная форма этого дома в Польше выглядит поистине футуристично. Этот космический дом особенно понравится почетателям Звездных Воин. Металлическая треугольная крыша вырастает прямо из земли. Слева к ней примыкает скрученный объем, а допалняют эту необычную композицию мансардные окна разной формы. Оригинально, не правда ли?

17 идей для сада без вложений

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо