6 оригинальных крыш

Крыши частных домов – важная несущая конструкция дома, которая должна не только надежно защищать дом от атмосферных осадков, быть устойчивой прочной и долговечной, но и иметь привлекательный внешний вид. Ведь красивая крыша частного дома наверняка станет его визитной карточкой.

Рассматривая, какие бывают крыши частных домов, и, выбирая свой вариант, прежде всего, необходимо учитывать декоративные и эксплуатационные свойства будущей кровли.

В этой статье мы собрали для вас 6 проектов частных домов с оригинальными крышами, которые непременно вас вдохновят!