6 оригинальных крыш

Крыши частных домов – важная несущая конструкция дома, которая должна не только надежно защищать дом от атмосферных осадков, быть устойчивой прочной и долговечной, но и иметь привлекательный внешний вид. Ведь красивая крыша частного дома наверняка станет его визитной карточкой.
Рассматривая, какие бывают крыши частных домов, и, выбирая свой вариант, прежде всего, необходимо учитывать декоративные и эксплуатационные свойства будущей кровли.
В этой статье мы собрали для вас 6 проектов частных домов с оригинальными крышами, которые непременно вас вдохновят!
Фальцевая кровля – тип металлической кровли, при которой специально подготовленные листы металла прочно соединяют друг с другом в замок. Картины, так называемые фальц-панели, соединяются с помощью фальцев. Фальцевая кровля получила своё название не по виду материала, из которого выполняется (как происходит обычно), а по способу соединения её составных элементов.
Фальцы различают по количеству загибов кромок, разделяя на двойные и одинарные. Двойные являются более надёжными, поэтому и уклон кровли для них допускается меньше, чем для одинарных.
В настоящее время архитекторы часто используют этот материал и для облицовки фасада. Чаще всего в таких случаях кровля плавно перетекает на фасад, образуя c ним единую оболочку. Выглядит это очень современно и оригинально.
Еще совсем недавно для многих людей, в том числе и состоятельных, стеклянная крыша казалась чем-то невероятно запредельным и считалась исключительно прихотью. Но времена меняются, и для современного человека этот элемент дома уже не кажется диковинкой и приобретает все большую и большую популярность. Только посмотрите, как великолепно выглядит стеклянная крыша в деле!
Как ни странно, но стеклянная крыша в доме изготавливается практически из того же материала, что и окна, а именно из металлопластиковых рам и стеклопакетов.
Терраса на крыше – это уникальный способ увеличения полезной площади с соблюдением норм уюта и комфорта. Как правило, она закладывается еще в процессе строительства, ведь для террас необходима плоская крыша со специальной системой ската для воды, которая позволит защитить внутренние конструкции дома.
Безусловно, терраса – это способ объединения жилого пространства с окружающим ландшафтом, благодаря этому сооружению можно покинуть стены, насладиться природой, окружающим миром и не почувствовать дискомфорта. На террасе можно создать привычную, домашнюю обстановку, что позволит использовать ее постоянно.
Правильно организованная крыша с легкостью выдержит большие нагрузки, поэтому без опасений терраса может дополниться массивной мебелью, декоративными растениями, бассейном, навесом.
Деревянная черепица подчеркнет красоту, эксклюзивность и индивидуальность дома, придаст ему неповторимый благородный вид, создаст гармонию с природой. Это один из редких кровельных материалов, в которых присутствует природная цветовая гамма.
Гонт из лиственницы — кровельный материал, который дышит, под ним не образуется конденсат. Одним из многочисленных достоинств деревянной черепицы являются звукопоглощающие свойства — даже если за окном будет идти сильный дождь или град, в доме не будет шумно. Дом с гонтовой кровлей, изготовленной из древесины, отличается эстетичным экстерьером. Он гармонично смотрится на фоне загородного пейзажа, напоминая о единстве человека и природы.
Оригинальным может быть не только материал покрытия крыши, но и ее форма, как в данном случае. Этот дом был построен в Кракове для одного человека. Его полезная площадь составляет всего 40 квадратных метров, но вмещает в себя все необходимое: спальню, кухню и гостиную с выходом на террасу. Архитектура дома совершенно уникальна и не вписывается ни в какие известные нам направления. Если вы хотите ближе познакомиться с этим проектом, то можете это сделать по этой ссылке.
В конце у нас есть для вас что-то действительно особенное. Необычная форма этого дома в Польше выглядит поистине футуристично. Этот
космический дом особенно понравится почетателям Звездных Воин. Металлическая треугольная крыша вырастает прямо из земли. Слева к ней примыкает скрученный объем, а допалняют эту необычную композицию мансардные окна разной формы. Оригинально, не правда ли?