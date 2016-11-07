Каркасный домик за 2 млн рублей

Минимальная стоимость каркасного дома с отделкой и коммуникациями – около 25 тысяч рублей за кв. метр. Площадь данного дома приблизительно равна 100 кв. метрам с тремя маленькими спальнями и равняется примерно как раз 2,5 млн рублей. Студия SEIARCHITECT реализовала данный экологичный проект для молодой семьи, у которой просто не было средств построить что-то хотя бы чуть более просторное или дорогое.
На сегодняшний момент 100-метровый компактный двухэтажный дом является прекрасным решением для маленькой семьи при строительстве в пригороде. Такие проекты выполняют как польские, так и российские архитекторы, создавая оптимальные пространства для жизни с площадью, как у маленькой двухуровневой квартиры.
Этот дом к тому же имеет и третий этаж, уникальный мини-мансардный уровень, который вас удивит!
Темно-синий сайдинг все более и более популярен в мире как возможность сделать маленький и простой дом изысканным и выразительным со стороны улицы. И он отлично подходит для пустых фасадов без окон.
Дизайн экстерьера выдержан в лаконичной азиатской манере – белые окна на приятном синем выглядят очень красиво. Такой дом легко можно поставить на берегу моря и оформить в стиле коастал, при этом стоить он будет как обычный коттедж, а не как настоящая резиденция в стиле коастал в США.
Простая автомобильная стоянка позволяет не только сэкономить на гараже, но и наилучшим образом использовать формат компактного дома. Находится она справа от входной двери и позволяет сделать фасад дома более интересным.
Главная гостиная комната с чайной, постирочной и туалетной комнатой для гостей находятся на первом этаже дома. Здесь есть и еще одна спальня с собственной ванной комнатой.
На втором этаже мы найдем кухню-столовую открытого плана (на фотографии выше – зона столовой).
Так, на первом и третьем этаже расположилось по одной спальне (рядом с главной гостиной у входа и по лестнице вверх на фотографии выше слева).
Лестница с первого этажа (гостиная) на второй (кухня-столовая) выглядит очень современно!
Здесь мы как следует можем оценить формат 2,5-уровневого дома. Верхний этаж представлен маленькой дешевой мансардой, позволяющей увеличить площадь дома.
Привлекают внимание в этом проекте и балкончики с красивыми белыми перилами, выполненные из дерева. Очень хороший вариант для маленького дома на маленьком участке!
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