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Каркасный домик за 2 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Медиа комната в стиле модерн
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Минимальная стоимость каркасного дома с отделкой и коммуникациями – около 25 тысяч рублей за кв. метр. Площадь данного дома приблизительно равна 100 кв. метрам с тремя маленькими спальнями и равняется примерно как раз 2,5 млн рублей. Студия SEIARCHITECT реализовала данный экологичный проект для молодой семьи, у которой просто не было средств построить что-то хотя бы чуть более просторное или дорогое.

На сегодняшний момент 100-метровый компактный двухэтажный дом является прекрасным решением для маленькой семьи при строительстве в пригороде. Такие проекты выполняют как польские, так и российские архитекторы, создавая оптимальные пространства для жизни с площадью, как у маленькой двухуровневой квартиры.

Этот дом к тому же имеет и третий этаж, уникальный мини-мансардный уровень, который вас удивит!

Дизайн фасадов

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Дома в стиле модерн
清建築設計室/SEI ARCHITECT

清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT

Темно-синий сайдинг все более и более популярен в мире как возможность сделать маленький и простой дом изысканным и выразительным со стороны улицы. И он отлично подходит для пустых фасадов без окон.

Дизайн экстерьера выдержан в лаконичной азиатской манере – белые окна на приятном синем выглядят очень красиво. Такой дом легко можно поставить на берегу моря и оформить в стиле коастал, при этом стоить он будет как обычный коттедж, а не как настоящая резиденция в стиле коастал в США.

Паркинг

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Гараж в стиле модерн
清建築設計室/SEI ARCHITECT

清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT

Простая автомобильная стоянка позволяет не только сэкономить на гараже, но и наилучшим образом использовать формат компактного дома. Находится она справа от входной двери и позволяет сделать фасад дома более интересным.

Гостиная

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Медиа комната в стиле модерн
清建築設計室/SEI ARCHITECT

清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT

Главная гостиная комната с чайной, постирочной и туалетной комнатой для гостей находятся на первом этаже дома. Здесь есть и еще одна спальня с собственной ванной комнатой.

Кухня-столовая

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Гостиная в стиле модерн
清建築設計室/SEI ARCHITECT

清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT

На втором этаже мы найдем кухню-столовую открытого плана (на фотографии выше – зона столовой).

Вид на кухню

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Гостиная в стиле модерн
清建築設計室/SEI ARCHITECT

清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT

Так, на первом и третьем этаже расположилось по одной спальне (рядом с главной гостиной у входа и по лестнице вверх на фотографии выше слева).

Лестница

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
清建築設計室/SEI ARCHITECT

清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT

Лестница с первого этажа (гостиная) на второй (кухня-столовая) выглядит очень современно!

Вид издали

ゆふのいえ, 清建築設計室/SEI ARCHITECT 清建築設計室/SEI ARCHITECT Дома в стиле модерн
清建築設計室/SEI ARCHITECT

清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT
清建築設計室/SEI ARCHITECT

Здесь мы как следует можем оценить формат 2,5-уровневого дома. Верхний этаж представлен маленькой дешевой мансардой, позволяющей увеличить площадь дома.

Привлекают внимание в этом проекте и балкончики с красивыми белыми перилами, выполненные из дерева. Очень хороший вариант для маленького дома на маленьком участке!

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