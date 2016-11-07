Каркасный домик за 2 млн рублей

Минимальная стоимость каркасного дома с отделкой и коммуникациями – около 25 тысяч рублей за кв. метр. Площадь данного дома приблизительно равна 100 кв. метрам с тремя маленькими спальнями и равняется примерно как раз 2,5 млн рублей. Студия SEIARCHITECT реализовала данный экологичный проект для молодой семьи, у которой просто не было средств построить что-то хотя бы чуть более просторное или дорогое.

На сегодняшний момент 100-метровый компактный двухэтажный дом является прекрасным решением для маленькой семьи при строительстве в пригороде. Такие проекты выполняют как польские, так и российские архитекторы, создавая оптимальные пространства для жизни с площадью, как у маленькой двухуровневой квартиры.

Этот дом к тому же имеет и третий этаж, уникальный мини-мансардный уровень, который вас удивит!