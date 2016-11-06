Шикарное шале на берегу озера

Сложный проект с реализацией прямо на берегу озера в Санкт-Петербурге заслуживает внимания всех, кто хочет жить в похожем стиле. Удивительно красивый и современный деревянный дом в стиле шале был спроектирован студией METAarchitects с любовью к современной архитектуре и ультра-комфортабельному формату.

Ни для кого не секрет, что строительство домов в Питере близ водоёмов – задача, которая куда сложнее, чем кажется «на картинке». Данный проект стал для архитекторов, работавших над ним, настоящим испытанием, и они с гордостью прошли все уровни проектирования, создав по-своему гениальный вариант для данной области.