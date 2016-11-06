Шикарное шале на берегу озера

Сложный проект с реализацией прямо на берегу озера в Санкт-Петербурге заслуживает внимания всех, кто хочет жить в похожем стиле. Удивительно красивый и современный деревянный дом в стиле шале был спроектирован студией METAarchitects с любовью к современной архитектуре и ультра-комфортабельному формату.
Ни для кого не секрет, что строительство домов в Питере близ водоёмов – задача, которая куда сложнее, чем кажется «на картинке». Данный проект стал для архитекторов, работавших над ним, настоящим испытанием, и они с гордостью прошли все уровни проектирования, создав по-своему гениальный вариант для данной области.
Сложность здесь заключалась не столько в близости водоёма, сколько в характеристиках рельефа. Перед архитекторами стояла задача спроектировать дом, который должен был разместиться на склоне так, чтобы из панорамных окон открывался вид на озеро и на террасы возле дома с таким же панорамным видом на озеро.
Так, террасы у дома выполнены в американском стиле (Log Cabin) с использованием натурального камня, они дополнены открытой круглой беседкой с костровой чашей и шикарными деревянными лестницами.
Дом имеет два этажа, не считая цокольного. В цоколь вынесены все технические помещения, гардероб и кладовые. Гостиная, кабинет и кухня расположились на первом этаже, спальные комнаты – на втором. Этажи связаны между собой открытым лестничным пролётом.
На первом уровне мы найдем две зоны: основную зону с кухней-столовой, сауной, кабинетом и гостиной (справа на плане, возле автомобильной стоянки) и гостевую зону (слева), которая является трехкомнатной квартирой внутри данного дома. Эта «квартира» имеет прихожую, кухню-гостиную, ванную комнату и две спальни. Между этими зонами расположился парадный вход с шикарной столовой-верандой с панорамным остеклением.
Над основной зоной первого этажа расположились сьюты членов семьи, здесь есть три спальни, гардеробная и две ванные комнаты. Холл имеет шикарный вид на двусветную гостиную и озеро, а в главной спальне есть балкон.
На визуализации выше справа вы можете увидеть апартаменты для гостей (два больших окна относятся к гостиной и главной спальне), а слева – главный дом (в два уровня, где две шикарных модуля кровли в стиле шале предназначены для двусветной гостиной и главной спальни). Отсюда же мы можем рассмотреть просторные террасы у дома с лестницей к водоему и автомобильную стоянку на два места слева от здания.
Данный проект заслуживает вашего особенного внимания – он правильно рассчитан под климат Ленобласти, органично вписан в окружающий пейзаж и имеет все права назваться идеальным домом мечты именно для данной местности!
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