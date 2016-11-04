​До и После: Как строился особняк в стиле ар-деко

К сожалению, строительство и отделка еще не завершены и мы не можем показать этот эффектный особняк во всей красе. Тем не менее, фото выше правильно показывает масштабность замысла. Каждый элемент этого особняка продуман согласно пожеланиям владельцев и их требованиям по бюджету. Как вы видите, средства вложены действительно немалые, но в итоге получился абсолютно эксклюзивный дом, стилизованный столь безупречно, будто и вправду построен в 30-х годах прошлого века, во времена расцвета ар-деко.