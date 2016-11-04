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​До и После: Как строился особняк в стиле ар-деко

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
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Сегодня мы вам покажем совершенно особенный дом. Его проектированием и возведением занимается архитектурно-строительного бюро «Геометрия Вкуса», где ведущим архитектором и дизайнером является Юлия Суховей. Методы и технологии его строительства вполне обычны для сегодняшнего дня, а вот выбранный стиль невероятно шикарен. Классический ар-деко, черпающий вдохновение в египетском и французском стилях, представляется в этом коттедже в новом облике.

​До: постройка ротонды

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

Роскошный особняк в таком изысканном стиле требует и соответствующего окружения. Так как в составе Бюро есть разные специалисты, при этом высочайшего класса, а общую концепцию держит человек, влюбленный в данный стиль, то в итоге получается органичное сочетание всех элементов проекта, в том числе и ландшафтного дизайна, и дополнительных построек. Эта ротонда действительно украсит парковый ансамбль этого особняка.

​До: вневременная роскошь

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

К сожалению, строительство и отделка еще не завершены и мы не можем показать этот эффектный особняк во всей красе. Тем не менее, фото выше правильно показывает масштабность замысла. Каждый элемент этого особняка продуман согласно пожеланиям владельцев и их требованиям по бюджету. Как вы видите, средства вложены действительно немалые, но в итоге получился абсолютно эксклюзивный дом, стилизованный столь безупречно, будто и вправду построен в 30-х годах прошлого века, во времена расцвета ар-деко.

​До: подготовка к отделке

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

Мы с нетерпением будем ждать фотографий, которые расскажут нам о дизайне интерьера внутри дома. Изысканный экстерьер обещает нечто невероятно эстетичное.

​До: травертин

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

Для отделки наружных стен использовался желтоватый травертин. Трудно представить что-то более подходящее и к стилю, и форме узоров на фасадах. Напомним,что римский Колизей построен именно из него. Впечатляет, не правда ли.

До: традиционные узоры

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

Высеченные из травертина элементы раскладываются на фасаде с безупречной точностью, создавая просто невероятный образ нового дома состоятельного человека. Мы видим, что безупречный вкус заказчика совпал с высочайшим профессионализмом исполнителей.

​После: на закате

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

В лучах закатного солнца травертиновые фасады выглядят еще более красиво. Филигранность сложной отделки соответствует нашему времени, а классический образ превращает даже смотрящего в человека совершенно другой эпохи, где роскошь была невероятно элегантной.

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​До: план первого этажа

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

За роскошными фасадами этого особняка скрывается современный дом для современной семьи, просто с более высокими требованиями по комфорту всех сфер жизни. Планировка продумана до мелочей и полностью соответствует всем пожеланиям владельцев.

​До: план второго этажа

Свежий взгляд на классический Ар Деко, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в классическом стиле
Геометрия Вкуса

Свежий взгляд на классический Ар Деко

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

По замыслу дизайнеров и архитекторов интерьеры полностью соответствуют по стилю экстерьеру и при этом являются функциональными и максимально адаптированными к современным условиям.

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