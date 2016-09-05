Современный брус с планировкой

Этот милый коттедж однозначно понравится любителям современных и не слишком традиционных домов из бруса. В нем есть и элегантность люксового шале, и его брутальность, и прекрасная пепельная цветовая гамма, отличная замена стандартной рыжей древесине.
Студия METAarchitects спроектировала этот дом на вдохновении возможностью вывести деревянный дом на принципиально новый уровень комфорта для самой семьи. Здесь есть шикарная двусветная гостиная, огромная терраса на заднем дворике и ощущение простора, какое не встретишь в большинстве деревянных домов, в принципе.
Как мы можем видеть на визуализации выше, главной фокусной точкой в общем образе дома является двусветное остекление гостиной. Сразу 6 окон освещают одно большое пространство для отдыха и веселья всей семьи.
Фасады оформлены в двух цветах – пепельном и грифельном, а вот серый камень использовался только для цоколя и создания контраста.
С другой стороны дома мы найдем шикарные веранду и террасу, которые общей площадью около 60 кв. метров увеличивают зону отдыха летом практически вдвое. Без них этот дом не был бы столь удивительно удобен.
Дом спроектирован для строительства в коттеджном поселке с собственным водоемом и зелеными насаждениями. Он отлично впишется в зеленую зону, где есть крупные деревья, а если на вашем участке нет таковых, лучше создать хотя бы зеленый периметр для участка.
Приватный главный фасад выглядит очень современно. Кажется, что это исключительно скандинавский деревянный дом, с любовью к четким линиям и предельной комфортабельности.
На первом этаже мы найдем двусветную гостиную, рядом – столовую и кухню. Есть здесь и две спальни, которые могут быть использованы разными способами. А еще на первом этаже есть сауна с душевой (в верхнем левом углу), тамбур для входа и котельная с отдельным входом за гостевым туалетом.
Общая площадь веранды – 22 кв. метра, террасы – 37 кв. метров, крыльца – около 17 кв. метров. Расположенные с разных сторон дома, они подходят для отдыха в разное время суток.
На втором этаже мы найдем три спальни, гардеробную площадью 10 кв. метров и общую ванную комнату. Большую часть пространства занимает двусветный образ гостиной возле холла. Такая планировка в доме идеальна для семьи с детьми, которая хочет разделить жилые комнаты на две зоны. Например, на первом этаже будут спальни старших детей, на втором – младших и родителей, или же на первом будут жить старшие члены семьи, а наверху – средние и младшие. Всего в доме 5 спален и 2,5 ванные комнаты + сауна.
Так выглядел дом на начальном этапе проектирования, когда общий концепт уже был готов полностью, а детали еще требовали согласования и дальнейшей разработки. Здесь отлично виден приоритет архитектора, смещенный в сторону современного панорамного остекления в нескольких зонах дома, что не может не радовать!
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