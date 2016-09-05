Современный брус с планировкой

Этот милый коттедж однозначно понравится любителям современных и не слишком традиционных домов из бруса. В нем есть и элегантность люксового шале, и его брутальность, и прекрасная пепельная цветовая гамма, отличная замена стандартной рыжей древесине.

Студия METAarchitects спроектировала этот дом на вдохновении возможностью вывести деревянный дом на принципиально новый уровень комфорта для самой семьи. Здесь есть шикарная двусветная гостиная, огромная терраса на заднем дворике и ощущение простора, какое не встретишь в большинстве деревянных домов, в принципе.