Современный коттедж в стиле минимализм

Студия METAarchitects прекрасно справилась с задачей спроектировать не просто современный дом с крупноформатным остеклением, но и сделать его максимально характерным, абсолютно эксклюзивным и действительно особенным. Подъездная площадка, планировка в доме и на участке шикарно вписываются в проект, предназначенный сделать жизнь современной семьи в пригороде максимально приватной.

Дом спроектирован для реализации в поселке Сашино, имеет два уровня, предельно приватные спальни для родителей и детей и очень современную планировку. На первом уровне вы найдете сразу две гостиных – одну для гостей (при кухне), другую как домашний кинотеатр (в дальнем крыле дома).