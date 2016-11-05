Современный коттедж в стиле минимализм

Студия METAarchitects прекрасно справилась с задачей спроектировать не просто современный дом с крупноформатным остеклением, но и сделать его максимально характерным, абсолютно эксклюзивным и действительно особенным. Подъездная площадка, планировка в доме и на участке шикарно вписываются в проект, предназначенный сделать жизнь современной семьи в пригороде максимально приватной.
Дом спроектирован для реализации в поселке Сашино, имеет два уровня, предельно приватные спальни для родителей и детей и очень современную планировку. На первом уровне вы найдете сразу две гостиных – одну для гостей (при кухне), другую как домашний кинотеатр (в дальнем крыле дома).
Дом кажется особенно современным благодаря индивидуальным архитектурным приемам. Так, зона подъезда автомобиля и гаража имеет крытую галерею, по которой можно пройти дальше, к дому, в прихожую.
Второй этаж со спальнями и ванными комнатами имеет «мансардную» кровлю, специально созданную для увеличения эффекта объема и простора. Между гаражом и основным блоком в доме мы найдем лестничный холл, который виден на просвет благодаря шикарному остеклению.
Стильный дизайн фасадов основан на двух типах декоративных панелей – оттенка «под дерево» и серых. Рамы для окон (пепельные и тонкие) взяты в тон, при взгляде изнутри они отлично создают эффект перспективы.
С этой стороны мы видим слева гостиную как домашний кинотеатр, на втором этаже – спальню родителей, внизу под спальней – вторую гостиную.
Две террасы вдоль двух шикарных гостиных позволяют не только оформить экстерьер дома, но и превратить его в настоящую виллу. Общая площадь двух террас – более 100 кв. метров. Также в доме есть балкон на втором этаже площадью около 14 кв. метров.
Пройдя по галерее вдоль гаража, при входе в дом мы попадаем в прихожую, затем – в лестничный холл. Впереди нас ждет сауна с душевой, за ними – гостиная и открытая терраса. Слева от лестничного холла находятся кухня-столовая и гостиная общей площадью около 80 кв. метров. А еще на первом этаже есть прачечная и котельная.
На втором этаже – две спальни площадью 37 и 26 кв. метров со встроенными гардеробными системами и две ванные комнаты в 12 и 8 кв. метров, вход в которые осуществляется напрямую из спален.
В целом проект достоин уважения и восторженных откликов, он действительно подходит семье с современными взглядами на жизнь, активной и любящей настоящий комфорт.
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