Дизайн гостиной-столовой: 7 секретов объединения пространства

Грамотный дизайн гостиной-столовой позволяет добиться гармоничного сочетания красоты и комфорта. Чтобы органично объединить два или три функциональных помещения (кухню, столовую и гостиную), дизайнеры придерживаются свободных планировок, позволяющих функционально разделить зоны, сохраняя общее пространство. Не думайте, что позволить себе роскошный интерьер можно только в огромном доме. Взяв на вооружение наши советы, вы добьетесь желаемого даже в стандартной городской квартире.
Дизайн гостиной-столовой подразумевает использование единого цветового решения. Допускается сочетание различных отделочных материалов, но они должны дополнять друг друга и не вызывать ощущения противоречия. Для небольших помещений более предпочтительна светлая цветовая гамма. Важно помнить о том, что объедение зон не должно растворить их друг в друге. Ваша задача – получить единое целое, где каждая составляющая будет иметь свою территорию, выделенную визуально.
В гостиной, делящей площадь со столовой, должна располагаться мебель из аналогичного материала. Многие современные мебельные компании выпускают серии однотипной мебели, которые продаются не гарнитурами и комплектами, а отдельными единицами, что позволяет потребителям самостоятельно компоновать её при меблировании нестандартных комнат.
Дизайн гостиной-столовой следует начинать с ремонта. В первую очередь позаботьтесь о едином напольном покрытии – оно поможет воедино связать все функциональные зоны. Для напольного покрытия выбирайте универсальные материалы, устойчивые к воздействию влаги, если на территории планируется обустройство кухни. В качестве отделки для пола рассмотрите влагостойкий ламинат или керамогранит – эта плитка достоверно имитирует натуральную древесину, паркет, камень и другие материалы.
Одним из канонов столово-гостиного интерьера является единство цветового решения. Только в этом случае комнате удастся поражать не какофонией отделочных материалов, собранием разношерстной мебели и перегруженностью декора, а цельностью пространства и общностью дизайнерских концепций. Но это не значит, что в декоре не могут быть использованы более пары цветов – разработка стиля этой специфической комнаты позволяет поиграть с тонами и ввести в общий фон яркие акценты из фактурных материалов.
Обдумывая дизайн гостиной-столовой в квартире, не забудьте о таком эффектном приеме разделения, как зональное освещение. С помощью правильно спроектированного света несложно добиться нужного результата, отказавшись от перегородок.
Многоуровневые потолки нужно снабдить точечными светильниками или встроенной подсветкой. Над гостевой и обеденной частью могут висеть люстры. Не нужно забывать использовать и естественное освещение. Оконная зона будет великолепным местом для размещения обеденного стола.
Если вы собираетесь максимально облегчить свой труд с помощью бытовой техники, выбирайте стиль хай-тек для столовой-гостиной, фото оформленных в этом направлении интерьеров на нашем сайте подтвердят, что в технологичном жилище уместнее всего смотрятся холодные серебристые оттенки, прозрачная мебель из стекла и пластика, точечное освещение, строгие геометрические формы в ненавязчивом декоре.
В дизайне столовой гостиной нужно обустроить не только уютное местечко для семейных трапез, но и сделать обстановку приятной для приема гостей и общих посиделок с друзьями. То есть в атмосфере этой комнаты должна присутствовать и некая официальность, и легкость. И добиваться этого нужно всеми доступными способами, ведь комната, несущая социальную нагрузку, для светских и общительных людей стала насущной необходимостью.
Имейте в виду, что в объединенных пространствах не должно быть тесно – используйте минимум мебели и не загромождайте территорию массивными предметами. Не забывайте о том, что в этой комнате отдыхать будете не только вы и ваши домочадцы, но и зашедшие на чашечку чая гости.
Дизайн столовой гостиной, из-за функциональной сложности комнаты, всегда превращается в увлекательное занятие, требующее творческого подхода. Проникнитесь идеей, вложите в процесс душу, и это помещение станет любимым местом времяпрепровождения для всех домочадцев!