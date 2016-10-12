Дизайн гостиной-столовой: 7 секретов объединения пространства

Дизайн гостиной-столовой подразумевает использование единого цветового решения. Допускается сочетание различных отделочных материалов, но они должны дополнять друг друга и не вызывать ощущения противоречия. Для небольших помещений более предпочтительна светлая цветовая гамма. Важно помнить о том, что объедение зон не должно растворить их друг в друге. Ваша задача – получить единое целое, где каждая составляющая будет иметь свою территорию, выделенную визуально.

В гостиной, делящей площадь со столовой, должна располагаться мебель из аналогичного материала. Многие современные мебельные компании выпускают серии однотипной мебели, которые продаются не гарнитурами и комплектами, а отдельными единицами, что позволяет потребителям самостоятельно компоновать её при меблировании нестандартных комнат.