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До и После: Из старого деревенского дома в идеальную дачу!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten Дома в скандинавском стиле
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Домики в российских деревнях редко соответствуют нормам современности. И дело касается не только удобств, которые чаще всего расположены на дворе, и печки, что топится дровами. Эти сложности вполне решаемы. Но вот маленькая квадратура представляет серьезное ограничение.

Но если вам повезло и в вашей собственности оказался маленький домик с крепкими кирпичными стенами, подумайте об обустройстве второго этажа. А если крыша вашего домика требует замены, то вы можете получить «2 по цене одного» – и крышу со стропильной системой заменить, и площадь увеличить.

​До: деревенский уют

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

До того, как специалисты из студии Andreßen Hutzler Architekten приступили к работе, этот домик рядом с Балтийским морем домик выглядел именно так. Видно, что о нем заботились – уже стоят пластиковые окна и есть новая крыша. Но он действительно весьма миниатюрный. Именно этот недостаток и исправили в ходе реконструкции.

​После: скоро будет новая крыша

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Для создания второго этажа было решено полностью разобрать крышу и установить новую стропильную систему. Чтобы жилое пространство пространство не было ограничено проходом под коньком крыши, как было на старом чердаке острой двускатной (щипцовой) крыши, архитекторы немного усложнили ее конструкцию.

​После: многощипцовая крыша

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

При такой конфигурации крыши жилого пространства с полноразмерной высотой потолков будет достаточно для нескольких комнат на втором этаже. Скажет по секрету, там будет пространство в формате мастер сьюта – спальня+туалет+лестничный холл.

​После: типичный немецкий домик

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten Дома в скандинавском стиле
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Характерная для домов в северной Германии раскраска на основе белого и голубого осталась. Заметьте, материал для новой кровли выбран тот же самый, что был до глобальной реконструкции.

​После: план мансардного этажа

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

На втором этаже получилось создать просторную комнату, где нашлось место не только для кровати, но и для пары кресел. Именно зоне гостиной отдано сложное остекление из нескольких блоков. Просторный лестничный холл тоже не останется без внимания.

​После: лестница и холл

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Движение по лестнице сопровождается светом из нескольких окон, что очень удобно. Для отделки нового этажа было использовано только два цвета – белый для стен и светлого дерева для пола и потолка. Потолок подшит натуральным деревом, а на полу – новенький ламинат почти такого же оттенка. Как красиво солнечные лучи скользят по нему! А за стеклянной дверью – маленькая туалетная комната с унитазом и раковиной.

​После: второй этаж

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten Ванная комната в скандинавском стиле
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Представьте, что это именно ваша спальня в вашем домике в деревне. Именно здесь вы можете проснуться под утренний щебет птиц. Расставьте мебель, которая понравится вам, порадуйтесь, что рядом находится туалетная комната современного формата. А в холле наверняка найдется место для гардеробной.

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