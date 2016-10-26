До и После: Из старого деревенского дома в идеальную дачу!

Домики в российских деревнях редко соответствуют нормам современности. И дело касается не только удобств, которые чаще всего расположены на дворе, и печки, что топится дровами. Эти сложности вполне решаемы. Но вот маленькая квадратура представляет серьезное ограничение.
Но если вам повезло и в вашей собственности оказался маленький домик с крепкими кирпичными стенами, подумайте об обустройстве второго этажа. А если крыша вашего домика требует замены, то вы можете получить «2 по цене одного» – и крышу со стропильной системой заменить, и площадь увеличить.
До того, как специалисты из студии Andreßen Hutzler Architekten приступили к работе, этот домик рядом с Балтийским морем домик выглядел именно так. Видно, что о нем заботились – уже стоят пластиковые окна и есть новая крыша. Но он действительно весьма миниатюрный. Именно этот недостаток и исправили в ходе реконструкции.
Для создания второго этажа было решено полностью разобрать крышу и установить новую стропильную систему. Чтобы жилое пространство пространство не было ограничено проходом под коньком крыши, как было на старом чердаке острой двускатной (щипцовой) крыши, архитекторы немного усложнили ее конструкцию.
При такой конфигурации крыши жилого пространства с полноразмерной высотой потолков будет достаточно для нескольких комнат на втором этаже. Скажет по секрету, там будет пространство в формате мастер сьюта – спальня+туалет+лестничный холл.
Характерная для домов в северной Германии раскраска на основе белого и голубого осталась. Заметьте, материал для новой кровли выбран тот же самый, что был до глобальной реконструкции.
На втором этаже получилось создать просторную комнату, где нашлось место не только для кровати, но и для пары кресел. Именно зоне гостиной отдано сложное остекление из нескольких блоков. Просторный лестничный холл тоже не останется без внимания.
Движение по лестнице сопровождается светом из нескольких окон, что очень удобно. Для отделки нового этажа было использовано только два цвета – белый для стен и светлого дерева для пола и потолка. Потолок подшит натуральным деревом, а на полу – новенький ламинат почти такого же оттенка. Как красиво солнечные лучи скользят по нему! А за стеклянной дверью – маленькая туалетная комната с унитазом и раковиной.
Представьте, что это именно ваша спальня в вашем домике в деревне. Именно здесь вы можете проснуться под утренний щебет птиц. Расставьте мебель, которая понравится вам, порадуйтесь, что рядом находится туалетная комната современного формата. А в холле наверняка найдется место для гардеробной.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;