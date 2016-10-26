До и После: Из старого деревенского дома в идеальную дачу!

Домики в российских деревнях редко соответствуют нормам современности. И дело касается не только удобств, которые чаще всего расположены на дворе, и печки, что топится дровами. Эти сложности вполне решаемы. Но вот маленькая квадратура представляет серьезное ограничение.

Но если вам повезло и в вашей собственности оказался маленький домик с крепкими кирпичными стенами, подумайте об обустройстве второго этажа. А если крыша вашего домика требует замены, то вы можете получить «2 по цене одного» – и крышу со стропильной системой заменить, и площадь увеличить.