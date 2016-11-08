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До и После: Ремонт дома 1930 года

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
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Домики в голландской провинции впечатляют своей аутентичностью и брутальным шармом, но и они ветшают со временем. Остановить разрушение и подарить новый облик старому зданию помогают архитекторы, дизайнеры и заботливые хозяева. Для реконструкции этого дома владельцы пригласили студию Beratungbijvoet Architectuur & Stadsontwerp. Посмотрим, что из этого получилось.

​До: в процессе

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Вы не поверите, но дом разобрали почти полностью, оставив только несущие стены. Теперь трудно будет сказать, что это тот же дом, но архитекторы постараются создать его двойника.

​До: красивая зрелость

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Этот дом вовсе не старый. Он построен в 1930 году и построен очень качественно. За все это время он пережил не один ремонт, но ни один из них не был столь комплексным. Обратите внимание, что по фронтону расположены два окна, а в самой крыше со стороны парадного фасада их нет вообще.

​До: задний дворик

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

В ходе одного из ремонтов со стороны заднего дворика была добавлена пристройка, она отличается цветом кирпичной кладки. Сам дворик выглядит немного запущенно, а старый мостик, кажется, уже хочет на покой.

​До: простота по-голландски

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Перед домом – площадка, вымощенная обычной тротуарной плиткой, что очень удобно для парковки.

​До: интерьер пристройки

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Ретро-интерьер в пристройке совершенно не впечатляет. Каждый элемент интерьера по отдельности интересен, но вместе они не составляют гармоничную комбинацию. Но самое, на наш взгляд, ужасное – рыжий нависающий потолок. Именно он больше всего создает ретро-настроение этой веранды.

​До: нежилой чердак

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

При разборке дома стало ясно, что стропильная система, не смотря на свой почтенный возраст находится в отличном состоянии. На снимках ниже вы увидите, сколь красиво конструктивные элементы крыши вписаны в интерьер.

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​До: укрепление несущих стен

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Постепенно разбирая дом, одновременно укрепляли структуру кирпичных несущих стен металлическими опорами и перекрытиями. Теперь можно быть уверенными в том, что дом простоит еще век. На полу – арматурная сетка для стяжки.

​После: 2 фасада

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

А вот таким стал дом после столь масштабной реконструкции. Со стороны заднего дворика первый этаж обшили деревянными панелями, что создало очень современный образ, подстать минималистичному зеленому газону. В крыше – несколько окон: 5 со стороны заднего дворика и парочка на переднем фасаде.

Расположение проемов на переднем фасаде осталось без изменения, но теперь все они выкрашены в белый, что создает эффектный контраст с брутальной шоколадно-трюфельной палитрой кирпича и черепицы.

​После: поэтажные планы

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Обратите внимание, что часть гостиной-столовой запроектирована со вторым светом, а вокруг дома созданы террасы из качественного дерева. Есть три спальни, две из них расположены на втором этаже. Дом действительно очень просторный.

​После: столовая и кухня

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Для зоны гостиной и столовой оставлено пространство со вторым светом. А у кухни, столовой и гостиной целых три выхода на террасу! Дизайн интерьера работает на контрастах, создавая современную композицию в бело-синих тонах, а как эффектно выглядит черный пол!

​После: спальня

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Брутальные потолочные балки оставлены и для спален под крышей. Если бы пришлось их прятать под отделку, пространство вообще  не получилось бы использовать. А так они создают правильное настроение для аскетичного интерьера в стиле голландского кантри.

​До: часть чердака

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Часть чердака с окном в крыше все же использовалась. По этому снимку вы можете оценить уровень ремонта, что был во всем доме.

​После: ванная комната

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Эта ванная комната находится на втором этаже рядом с самой большой спальней. Окна в мансардной кровле позволили создать здесь  полноценное естественное освещение. Ощущение чистоты и свежести благодаря использованным мятным оттенкам в мозаичной плитке распространяется на весь дом. Глядя на эту ванную комнату, просто не верится, что снимки до ремонта относятся именно к этому дому.

​После: первый этаж

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Не смотря на возраст постройки, новый дом использует все доступные современные технологии, типа централизованной системы кондиционирования и «теплого пола». Но все же невозможно было обойтись без камина. Его современный облик гармонично вписан в кантри-интерьер гостиной.

​После: гостиная

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Дизайн интерьера создан легкими мазками на фоне белоснежных стен. Открытые потолочные балки, ковер с орнаментом и синие римские шторы создают эстетичную гармонию, которая на современном уровне подает старый фермерский дом.

​После: гостиная

Woonboerderij Molenstraat Neer, bijvoet architectuur & stadsontwerp bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp

bijvoet architectuur & stadsontwerp
bijvoet architectuur &amp; stadsontwerp
bijvoet architectuur & stadsontwerp

Дизайн интерьера создан легкими мазками на фоне белоснежных стен. Открытые потолочные балки, ковер с орнаментом и синие римские шторы создают эстетичную гармонию, которая на современном уровне подает старый фермерский дом.

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