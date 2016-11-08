До и После: Ремонт дома 1930 года

Домики в голландской провинции впечатляют своей аутентичностью и брутальным шармом, но и они ветшают со временем. Остановить разрушение и подарить новый облик старому зданию помогают архитекторы, дизайнеры и заботливые хозяева. Для реконструкции этого дома владельцы пригласили студию Beratungbijvoet Architectuur & Stadsontwerp. Посмотрим, что из этого получилось.
Вы не поверите, но дом разобрали почти полностью, оставив только несущие стены. Теперь трудно будет сказать, что это тот же дом, но архитекторы постараются создать его двойника.
Этот дом вовсе не старый. Он построен в 1930 году и построен очень качественно. За все это время он пережил не один ремонт, но ни один из них не был столь комплексным. Обратите внимание, что по фронтону расположены два окна, а в самой крыше со стороны парадного фасада их нет вообще.
В ходе одного из ремонтов со стороны заднего дворика была добавлена пристройка, она отличается цветом кирпичной кладки. Сам дворик выглядит немного запущенно, а старый мостик, кажется, уже хочет на покой.
Перед домом – площадка, вымощенная обычной тротуарной плиткой, что очень удобно для парковки.
Ретро-интерьер в пристройке совершенно не впечатляет. Каждый элемент интерьера по отдельности интересен, но вместе они не составляют гармоничную комбинацию. Но самое, на наш взгляд, ужасное – рыжий нависающий потолок. Именно он больше всего создает ретро-настроение этой веранды.
При разборке дома стало ясно, что стропильная система, не смотря на свой почтенный возраст находится в отличном состоянии. На снимках ниже вы увидите, сколь красиво конструктивные элементы крыши вписаны в интерьер.
Постепенно разбирая дом, одновременно укрепляли структуру кирпичных несущих стен металлическими опорами и перекрытиями. Теперь можно быть уверенными в том, что дом простоит еще век. На полу – арматурная сетка для стяжки.
А вот таким стал дом после столь масштабной реконструкции. Со стороны заднего дворика первый этаж обшили деревянными панелями, что создало очень современный образ, подстать минималистичному зеленому газону. В крыше – несколько окон: 5 со стороны заднего дворика и парочка на переднем фасаде.
Расположение проемов на переднем фасаде осталось без изменения, но теперь все они выкрашены в белый, что создает эффектный контраст с брутальной шоколадно-трюфельной палитрой кирпича и черепицы.
Обратите внимание, что часть гостиной-столовой запроектирована со вторым светом, а вокруг дома созданы террасы из качественного дерева. Есть три спальни, две из них расположены на втором этаже. Дом действительно очень просторный.
Для зоны гостиной и столовой оставлено пространство со вторым светом. А у кухни, столовой и гостиной целых три выхода на террасу! Дизайн интерьера работает на контрастах, создавая современную композицию в бело-синих тонах, а как эффектно выглядит черный пол!
Брутальные потолочные балки оставлены и для спален под крышей. Если бы пришлось их прятать под отделку, пространство вообще не получилось бы использовать. А так они создают правильное настроение для аскетичного интерьера в стиле голландского кантри.
Часть чердака с окном в крыше все же использовалась. По этому снимку вы можете оценить уровень ремонта, что был во всем доме.
Эта ванная комната находится на втором этаже рядом с самой большой спальней. Окна в мансардной кровле позволили создать здесь полноценное естественное освещение. Ощущение чистоты и свежести благодаря использованным мятным оттенкам в мозаичной плитке распространяется на весь дом. Глядя на эту ванную комнату, просто не верится, что снимки до ремонта относятся именно к этому дому.
Не смотря на возраст постройки, новый дом использует все доступные современные технологии, типа централизованной системы кондиционирования и «теплого пола». Но все же невозможно было обойтись без камина. Его современный облик гармонично вписан в кантри-интерьер гостиной.
Дизайн интерьера создан легкими мазками на фоне белоснежных стен. Открытые потолочные балки, ковер с орнаментом и синие римские шторы создают эстетичную гармонию, которая на современном уровне подает старый фермерский дом.
Дизайн интерьера создан легкими мазками на фоне белоснежных стен. Открытые потолочные балки, ковер с орнаментом и синие римские шторы создают эстетичную гармонию, которая на современном уровне подает старый фермерский дом.
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