До и После: Ремонт дома 1930 года

А вот таким стал дом после столь масштабной реконструкции. Со стороны заднего дворика первый этаж обшили деревянными панелями, что создало очень современный образ, подстать минималистичному зеленому газону. В крыше – несколько окон: 5 со стороны заднего дворика и парочка на переднем фасаде.

Расположение проемов на переднем фасаде осталось без изменения, но теперь все они выкрашены в белый, что создает эффектный контраст с брутальной шоколадно-трюфельной палитрой кирпича и черепицы.