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​До и После: 4 свежих ремонта кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
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Самое сложное в ремонте – не принести старые шаблоны использования квадратных метров. Да, вы к этому привыкли и иногда может казаться, что именно это и есть самый рациональный вариант расстановки мебели и деления на зоны. Возможно, вы привлекаете специалистов только к отдельным процедурам ремонта (укладке плитки, монтажу подвесного потолка и сборке гарнитура), а всю концепцию нового пространства создаете сами. Тогда спросите хотя бы у дочери, подруги или сестры, что, по их мнению, стоит не достаточно удобно. Их свежий взгляд может дать вам некоторые идеи, до которых вы сами скорее всего не додумались бы из-за любви к тому, что стало для вас привычным.

В нашей новой Книге Идей собраны варианты редизайна кухни, созданные профессионалами со всего мира. Они расширят ваши горизонты, предлагая посмотреть немного под другим углом и на свою кухню.

​До: необходимый минимум

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Когда нет средств на ремонт, приходится довольствоваться самым малым. Новая печка – уже прогресс.

​После: выше всяких похвал

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Медовые оттенки поверхностей из натурального дерева, акцентная стена из красного кирпича (в зоне варочной поверхности из стеклокерамики предусмотрительно закрытая экраном), модная раковина и ослепительный белый. Блистательная вариация! Подробности здесь.

​До: «пора на свалку»

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Именно так решили владельцы этой кухни, и мы их понимаем. Цветовая гамма из бежевых оттенков просто ужасно смотрится с деревянным паркетом, покрытым лаком. Но главное даже не это. Все создает невероятно скучную атмосферу, хотя, стоит признать, что и те, кто делал прежний ремонт, старались. Даже использовали место под подоконником.

​После: скандинавское очарование

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Вот это совсем другое дело! К рыжему паркету дали столешницу и вывеску над столом, а их оттенки взяли с самых границ цветового диапазона натурального паркета на полу. Очень изящно! Для стен выбрали серо-сиреневый вариант краски, а все остальное сделали по-скандинавски белым. Интерьеры всей квартиры здесь.

​До: отремонтируйте это немедленно

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Думаете, этот ужасный образ надолго застрянет в вашей голове? Не бойтесь, то, что сделали на этом месте специалисты из Португалии, полностью сотрет этот снимок.

​После: ни тени прошлого

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

Вы, наверное, обратили внимание, что из-за сложной конструкции дома все стены у этой кухни с неудобными нишами. Сохранение ломаной линии при установке модулей и техники визуально «съест» квадратные метры. А если площадь кухни совсем мала, то это будет просто катастрофа. Поэтому нужно максимально выровнять все элементы, даже если где-то будет пустое место у самой стены. Еще несколько фото.

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​До: совсем мало места

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Трудно сохранить порядок, если семья большая, а места так мало. Конечно же, будет вот такое хаотичное нагромождение всего-всего. А если в доме есть маленький ребенок, то упрекать хозяйку в нерадивости может только совсем недалекий человек.

​После: почти люкс

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Гарнитур буквой «П» больше соответствует запросам выросшей семьи. Черный глянец столешницы удачно гармонирует с оттенком на фасадах. Классическое сочетание, которое ненавязчиво показывает возросший достаток. Возможно, не совсем удачно выбрана белая краска для стен, сюда больше подойдет что-то теплое. Но заново покрасить стены – не проблема.

Больше фотографий этой кухни здесь.

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