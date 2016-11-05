​До и После: 4 свежих ремонта кухни

Самое сложное в ремонте – не принести старые шаблоны использования квадратных метров. Да, вы к этому привыкли и иногда может казаться, что именно это и есть самый рациональный вариант расстановки мебели и деления на зоны. Возможно, вы привлекаете специалистов только к отдельным процедурам ремонта (укладке плитки, монтажу подвесного потолка и сборке гарнитура), а всю концепцию нового пространства создаете сами. Тогда спросите хотя бы у дочери, подруги или сестры, что, по их мнению, стоит не достаточно удобно. Их свежий взгляд может дать вам некоторые идеи, до которых вы сами скорее всего не додумались бы из-за любви к тому, что стало для вас привычным.

В нашей новой Книге Идей собраны варианты редизайна кухни, созданные профессионалами со всего мира. Они расширят ваши горизонты, предлагая посмотреть немного под другим углом и на свою кухню.