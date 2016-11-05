​До и После: 4 свежих ремонта кухни

Самое сложное в ремонте – не принести старые шаблоны использования квадратных метров. Да, вы к этому привыкли и иногда может казаться, что именно это и есть самый рациональный вариант расстановки мебели и деления на зоны. Возможно, вы привлекаете специалистов только к отдельным процедурам ремонта (укладке плитки, монтажу подвесного потолка и сборке гарнитура), а всю концепцию нового пространства создаете сами. Тогда спросите хотя бы у дочери, подруги или сестры, что, по их мнению, стоит не достаточно удобно. Их свежий взгляд может дать вам некоторые идеи, до которых вы сами скорее всего не додумались бы из-за любви к тому, что стало для вас привычным.
В нашей новой Книге Идей собраны варианты редизайна кухни, созданные профессионалами со всего мира. Они расширят ваши горизонты, предлагая посмотреть немного под другим углом и на свою кухню.
Когда нет средств на ремонт, приходится довольствоваться самым малым. Новая печка – уже прогресс.
Медовые оттенки поверхностей из натурального дерева, акцентная стена из красного кирпича (в зоне варочной поверхности из стеклокерамики предусмотрительно закрытая экраном), модная раковина и ослепительный белый. Блистательная вариация! Подробности здесь.
Именно так решили владельцы этой кухни, и мы их понимаем. Цветовая гамма из бежевых оттенков просто ужасно смотрится с деревянным паркетом, покрытым лаком. Но главное даже не это. Все создает невероятно скучную атмосферу, хотя, стоит признать, что и те, кто делал прежний ремонт, старались. Даже использовали место под подоконником.
Вот это совсем другое дело! К рыжему паркету дали столешницу и вывеску над столом, а их оттенки взяли с самых границ цветового диапазона натурального паркета на полу. Очень изящно! Для стен выбрали серо-сиреневый вариант краски, а все остальное сделали по-скандинавски белым. Интерьеры всей квартиры здесь.
Думаете, этот ужасный образ надолго застрянет в вашей голове? Не бойтесь, то, что сделали на этом месте специалисты из Португалии, полностью сотрет этот снимок.
Вы, наверное, обратили внимание, что из-за сложной конструкции дома все стены у этой кухни с неудобными нишами. Сохранение ломаной линии при установке модулей и техники визуально «съест» квадратные метры. А если площадь кухни совсем мала, то это будет просто катастрофа. Поэтому нужно максимально выровнять все элементы, даже если где-то будет пустое место у самой стены. Еще несколько фото.
Трудно сохранить порядок, если семья большая, а места так мало. Конечно же, будет вот такое хаотичное нагромождение всего-всего. А если в доме есть маленький ребенок, то упрекать хозяйку в нерадивости может только совсем недалекий человек.
Гарнитур буквой «П» больше соответствует запросам выросшей семьи. Черный глянец столешницы удачно гармонирует с оттенком на фасадах. Классическое сочетание, которое ненавязчиво показывает возросший достаток. Возможно, не совсем удачно выбрана белая краска для стен, сюда больше подойдет что-то теплое. Но заново покрасить стены – не проблема.
Больше фотографий этой кухни здесь.
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