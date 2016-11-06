Проект дешевого коттеджа за 3 млн

Дешевый баварский коттедж на 3 млн рублей? Интересно, что он из себя представляет! Давайте вместе рассмотрим его со всех сторон и решим, подходит ли данный проект именно вам.
Авторы проекта Licht-DesignSkapetze GmbH & Co. KG сделали все, чтобы каждый квадратный метр играл свою роль и имел функцию, а стоит дешево. Добиться этого легко – никаких непроверенных решений, обычная штукатурка стен и фасадов, пластиковые окна, стандартная крыша, мансардные спальни. Кажется, все ответы уже найдены!
Этот прекрасный баварский дом от немецких архитекторов смотрелся бы отлично и в РФ – от средней полосы до умеренно-холодного климата. Такой дом подойдет под нужды семьи, которая хочет иметь почти американский образ жизни, работать в городе, но иметь простор на своем участке и в доме.
Такой дом, как известно, построить стоит почти столько же, сколько купить четырехкомнатную квартиру в новом доме. Поэтому мы настоятельно советуем всем, кто совершает в своей жизни очередной переезд, подумать о строительстве дома под ключ по данному или схожему проекту силами местных архитекторов и строителей.
На первом этаже мы найдем открытую кухню-гостиную, мини-кабинет , прихожую и котельную. Планировка первого этажа позволяет разместить лестницу самым комфортабельным способом.
На втором этаже мы нашли три спальни, гардеробную при главной спальне и общую большую ванную комнату. Такой подход бережлив и отлично зарекомендовал себя в бюджетных проектах.
Если вы прямо сейчас проектируете дом мечты для самостоятельного возведения, вам будет интересно рассчитать площадь подобного дома на примере. На первом этаже отдайте 10 метров под холл с лестницей, 10 – под котельную и туалет, 10 – под кухню и 20 – под гостиную. Можете расширить гостиную с 20 до 30 метров, если позволяет бюджет. Гостиная в 30 метров может иметь зону столовой, как в данном проекте.
Далее наверху 10 метровый холл, а также 10 + 10 – детские вместе с 10-метровой ванной комнатой. Еще 10 (либо 20) кв. метров остается на главную спальню с гардеробной или без.
Примерно такой формат интересует большинство тех, кто хочет построить коттедж. Подобный дом отлично подойдет для семьи с 2 детьми и будет прекрасной возможностью жить даже с 4 детьми в очень бюджетной форме.
Белая штукатурка с акцентными стенами была отличным решением!
Маленькие мансардные спальни выглядят очень уютно!
Стильная ванная с двумя раковинами очень удобна!
С другой стороны, в ней есть и ванная чаша и душ.
Здесь видно окно в пол с французским балконом!
Так выглядит дом с улицы в обычную погоду, через обычный объектив.
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