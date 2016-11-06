Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проект дешевого коттеджа за 3 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Дешевый баварский коттедж на 3 млн рублей? Интересно, что он из себя представляет! Давайте вместе рассмотрим его со всех сторон и решим, подходит ли данный проект именно вам.

Авторы проекта Licht-DesignSkapetze GmbH & Co. KG сделали все, чтобы каждый квадратный метр играл свою роль и имел функцию, а стоит дешево. Добиться этого легко – никаких непроверенных решений, обычная штукатурка стен и фасадов, пластиковые окна, стандартная крыша, мансардные спальни. Кажется, все ответы уже найдены!

​Образ дома

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Этот прекрасный баварский дом от немецких архитекторов смотрелся бы отлично и в РФ – от средней полосы до умеренно-холодного климата. Такой дом подойдет под нужды семьи, которая хочет иметь почти американский образ жизни, работать в городе, но иметь простор на своем участке и в доме.

Такой дом, как известно, построить стоит почти столько же, сколько купить четырехкомнатную квартиру в новом доме. Поэтому мы настоятельно советуем всем, кто совершает в своей жизни очередной переезд, подумать о строительстве дома под ключ по данному или схожему проекту силами местных архитекторов и строителей.

​Планировка

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Кухня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

На первом этаже мы найдем открытую кухню-гостиную, мини-кабинет , прихожую и котельную. Планировка первого этажа позволяет разместить лестницу самым комфортабельным способом.

На втором этаже мы нашли три спальни, гардеробную при главной спальне и общую большую ванную комнату. Такой подход бережлив и отлично зарекомендовал себя в бюджетных проектах.

​Копируем дом

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Если вы прямо сейчас проектируете дом мечты для самостоятельного возведения, вам будет интересно рассчитать площадь подобного дома на примере. На первом этаже отдайте 10 метров под холл с лестницей, 10 – под котельную и туалет, 10 – под кухню и 20 – под гостиную. Можете расширить гостиную с 20 до 30 метров, если позволяет бюджет. Гостиная в 30 метров может иметь зону столовой, как в данном проекте.

Далее наверху 10 метровый холл, а также 10 + 10 – детские вместе с 10-метровой ванной комнатой. Еще 10 (либо 20) кв. метров остается на главную спальню с гардеробной или без.

Примерно такой формат интересует большинство тех, кто хочет построить коттедж. Подобный дом отлично подойдет для семьи с 2 детьми и будет прекрасной возможностью жить даже с 4 детьми в очень бюджетной форме.

Дизайн гостиной

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Белая штукатурка с акцентными стенами была отличным решением!

Спальня

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Спальня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Маленькие мансардные спальни выглядят очень уютно!

Ванная

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Ванная комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Стильная ванная с двумя раковинами очень удобна!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная комната

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Ванная комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

С другой стороны, в ней есть и ванная чаша и душ.

Спальня

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Спальня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Здесь видно окно в пол с французским балконом!

Вид с улицы

Musterhaus Poing Bavaria, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Так выглядит дом с улицы в обычную погоду, через обычный объектив.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Что я могу построить из бамбука?
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо