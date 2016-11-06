Проект дешевого коттеджа за 3 млн

Дешевый баварский коттедж на 3 млн рублей? Интересно, что он из себя представляет! Давайте вместе рассмотрим его со всех сторон и решим, подходит ли данный проект именно вам.

Авторы проекта Licht-DesignSkapetze GmbH & Co. KG сделали все, чтобы каждый квадратный метр играл свою роль и имел функцию, а стоит дешево. Добиться этого легко – никаких непроверенных решений, обычная штукатурка стен и фасадов, пластиковые окна, стандартная крыша, мансардные спальни. Кажется, все ответы уже найдены!