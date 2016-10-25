Современная пристройка к дому

Расширение дома, который находится в городе, не всегда является легкой задачей. Часто нужно получить разрешение на расширение и решить другие важные нюансы. Проект, который представлен сегодня, это идеальный пример места для новой, современной кухни. Посмотрите!
Совершенно новый дизайн прекрасно адаптируется к существующему зданию. Плавно связано с основным домом расширение, что дает его жителям дополнительное пространство, которое можно практически использовать. Здесь современная кухня.
Кухня является прекрасным примером современного, функционального расположения. Кухонная мебель практически встроена в стену, что экономит много места. Шкафы с белыми глянцевыми фасадами отличаются современным дизайном, они чрезвычайно вместительны. Центральным элементом кухни является кухонный остров со стульями, что делает эту комнату настоящим сердцем дома. Большие окна дают внутри много естественного света.
Давайте теперь посмотрим с другой стороны, с которой мы можем в полной мере оценить роль окна здесь. Провести время в этой комнате – истинное удовольствие, есть прекрасный вид на сад, что делает более приятным приготовление пищи и утреннего кофе.
Архитекторы хотели сделать расширение эстетическим. По этой причине решил покрыть фасад классическим кирпичом. Большое остекление придает современный вид пристройке.
Глядя на дом с улицы трудно понять, что что-то было добавлено к нему. Подтолкнуть к этому может только кусок стеклянной стены, которая является символическим связующим звеном между старым и новым. По общему признанию архитекторы справились с задачей модернизации этого дома!