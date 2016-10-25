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Современная пристройка к дому

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Кухня в стиле модерн
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Расширение дома, который находится в городе, не всегда является легкой задачей. Часто нужно получить разрешение на расширение и решить другие важные нюансы. Проект, который представлен сегодня, это идеальный пример места для новой, современной кухни. Посмотрите!

Стильное расширение

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Совершенно новый дизайн прекрасно адаптируется к существующему зданию. Плавно связано с основным домом расширение, что дает его жителям дополнительное пространство, которое можно практически использовать. Здесь современная кухня.

Кухня внутри

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня является прекрасным примером современного, функционального расположения. Кухонная мебель практически встроена в стену, что экономит много места. Шкафы с белыми глянцевыми фасадами отличаются современным дизайном, они чрезвычайно вместительны. Центральным элементом кухни является кухонный остров со стульями, что делает эту комнату настоящим сердцем дома. Большие окна дают внутри много естественного света.

С видом на сад

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Давайте теперь посмотрим с другой стороны, с которой мы можем в полной мере оценить роль окна здесь. Провести время в этой комнате – истинное удовольствие, есть прекрасный вид на сад, что делает более приятным приготовление пищи и утреннего кофе.

Единое целое

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Архитекторы хотели сделать расширение эстетическим. По этой причине решил покрыть фасад классическим кирпичом. Большое остекление придает современный вид пристройке.

Вид с улицы

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глядя на дом с улицы трудно понять, что что-то было добавлено к нему. Подтолкнуть к этому может только кусок стеклянной стены, которая является символическим связующим звеном между старым и новым. По общему признанию архитекторы справились с задачей модернизации этого дома!

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