​Деревянный дом в лесу за 4 млн

Минимализм в лесу? Давайте посмотрим, как это – жить на вилле посреди дикого леса, наслаждаясь пением птиц, потрясающими ароматами и шикарным комфортабельным домом.
Студия TAPO очень точно распознала желание своих клиентов жить на широкую ногу вдали от цивилизации – всего лишь полчаса пути отделяет эту виллу от офиса в городе.
Так, семья хотела получить дом, слегка похожий на шале, но не далеко отходящий от бюджетного формата азиатских коттеджей с простым силуэтом. Для отделки были использованы железные панели и декоративный кирпич, штукатурка, а все блоки остекления бюджетные, насколько это вообще возможно.
Правильно ориентированный дом имеет шикарное остекление именно с приватной стороны фасада, которая полностью обращена к лесу. Улица находится с другой стороны дома. На фотографии выше слева вы увидите кухню-столовую, по центру – гостиную с двусветным остеклением, справа – спальню, наверху над спальней – кабинет, а еще две спальни (детские) находятся на втором этаже, с другой стороны дома.
Площадь дома составлена из нескольких пространств – гостиной (30 метров), кухни-столовой (30 метров), трех спален и кабинета (12 и 12, 14 и 14 метров), ванной комнаты (10 метров) и дополнительных помещений на общую площадь еще 28 метров (прихожая, постирочная, котельная, гостевой туалет).
Так, общая площадь дома равняется примерно 150 кв. метров, а значит его возведение доступно по цене около 3,7 млн рублей (со стандартной отделкой и остеклением) и около 4 млн рублей «под ключ» (с остеклением, как на фотографиях в данном проекте).
Шикарная кухня-столовая расположилась на большом пространстве площадью около 30 кв. метров, в ней есть несколько окон и камин со стороны гостиной. Наверху (справа) на фотографии видны окна кабинета в лестничном холле и две двери в детские спальни. Вверху, таким образом, есть две комнаты, а внизу – одна.
Этот дом, благодаря своей открытой планировке и остеклению, идеально подходит для жизни с маленькими детьми, школьниками, старшеклассниками.
Отсюда еще лучше виден кабинет. Вдоль окон здесь просто расположен стол длиной 4 метра для выполнения домашнего задания из школы и работы за ноутбуком. Немного аскетично, но невероятно удобно.
Две небольшие детские расположились рядом с кабинетом и имеют встроенные системы хранения. Площадь детских – около 12 кв. метров каждая, немного, но так как дополнительно у детей есть кабинет и просторная гостиная, в этом доме будет удобно даже четверым детям.
Главная ванная комната расположена на первом этаже, имеет площадь в 10 кв. метров и полноформатное окно.
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