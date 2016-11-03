​Деревянный дом в лесу за 4 млн

Минимализм в лесу? Давайте посмотрим, как это – жить на вилле посреди дикого леса, наслаждаясь пением птиц, потрясающими ароматами и шикарным комфортабельным домом.

Студия TAPO очень точно распознала желание своих клиентов жить на широкую ногу вдали от цивилизации – всего лишь полчаса пути отделяет эту виллу от офиса в городе.

Так, семья хотела получить дом, слегка похожий на шале, но не далеко отходящий от бюджетного формата азиатских коттеджей с простым силуэтом. Для отделки были использованы железные панели и декоративный кирпич, штукатурка, а все блоки остекления бюджетные, насколько это вообще возможно.