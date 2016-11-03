До и После: Обустройство сада своими руками

Вы думаете, что осенью и ранней весной почти все сады выглядят неприглядно? Можно считать это правилом, а можно попытаться создать на своем участке что-то, что будет красиво смотреться не только в период цветения-плодоношения, но и в межсезонье.
Специалисты из студии ландшафтного дизайна NIE GESEHENE GÄRTEN® имеют за плечами немалый опыт подобных превращений. В их портфолио – множество интересных идей, реализованных на участках, подобных этому. Про один из садов мы расскажем в этой Книге Идей.
Вам сад похож на этот? Тогда самое время браться за… А вот и не угадали, не за лопату! Самое время браться за ручку с тетрадью и рисовать свой идеальный сад. Постарайтесь сделать максимально реальный набросок согласно вашей площади и расположения уже существующих построек. Продумайте сценарии передвижения по участку не только в будни, но и тогда, когда к вам соберется большая компания на барбекю.
При таком участке даже просторный дом с гостиной с огромными дверьми на террасу кажется не таким уж красивым. Потому постарайтесь найти своему красавцу-домику удачную пару в виде цветущего сада с рационально распланированными зонами. Возможно, вы не сделаете это за сезон. Возможно, у вас не получится с первого раза и придется что-то переделывать. Но сам процесс движения к той картинке, которую вы хотите воплотить на площадке перед своим домом, радует и вдохновляет.
Для начала подумайте, какие материалы для вас самые доступные. Может быть что=то есть на соседнем давно заброшенном участке или у вас при разборке старого сарая что-то осталось полезного. Все эти моменты могут существенно уменьшить затраты на обустройство участка. Но если для вас деньги – не проблема, то мы рады за вас и уверены, вы сами или нанятые вами ландшафтники сделают действительно что-то потрясающее.
Да, вы не ошиблись домом. Этот сад разбит именно в том месте, что мы видели на снимке выше. Правильное комбинирование материалов, красивая геометрия разных зон и близость леса создали удивительный уголок для отдыха.
Сложная конструкция водоема подразумевает эффектную окантовку из кирпичей, дощатый мини-пирс, стеклянный шар для подсветки, водные растения по периметру и даже мост, сформированный из больших камней.
Нет, такое под силу только настоящим профессионалам! Кажется, что продумать и воплотить такую разбивку ландшафта невероятно сложно.
По этим огромным камням пройдете с удовольствием не только вы и ваши дети. Наверняка они понравятся вашей кошке или собаке, а может быть прилетят птички или на них будут греться ящерицы.
Рукотворный сад плавно переходит в почти непролазную чащу. Смотрится очень эффектно!
Вы же не думали, что владельцы и ландшафтные архитекторы забыли про главный атрибут жизни в загородном доме или на даче.
Обратите внимание, что печь для барбекю расположена в отдалении от дома. Вы же не хотите, чтобы шашлычком благоухала ваша спальня?
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