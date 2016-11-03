До и После: Обустройство сада своими руками

Вы думаете, что осенью и ранней весной почти все сады выглядят неприглядно? Можно считать это правилом, а можно попытаться создать на своем участке что-то, что будет красиво смотреться не только в период цветения-плодоношения, но и в межсезонье.

Специалисты из студии ландшафтного дизайна NIE GESEHENE GÄRTEN® имеют за плечами немалый опыт подобных превращений. В их портфолио – множество интересных идей, реализованных на участках, подобных этому. Про один из садов мы расскажем в этой Книге Идей.