15 идей дизайна парадного входа в дом

На этот раз в нашу Книгу Идей попали самые разнообразные и интересные проекты со всего света. Мы увидим, как лаконичны палисадники в стиле латиноамериканский модерн, как шикарны и геометричны они в ар-деко, какие растения украшают дома при польских коттеджах и какие идеи лучше всего подходят для классики! Посмотрим?
Интересное сочетание брутальных камня и бетона может обескуражить, но идеально подойдет для проектов в стиле современного ранчо!
Удивительные дополнения из металла – ворота, кованые перила, панели, двери, даже декоративные ширмы – очень эффектно и весьма необычно смотрятся на фоне камня!
Для современного дома в стиле модерн лучшим решением будет штукатурка любимого вами цвета и контрастные стены из камня. Здесь палисадник огорожен забором, а гараж находится слева, за стеклом.
В этом шикарном коттедже в стиле ар-деко мы найдем два потрясающих оттенка – молочный и латте, которые красиво украшают интересную структуру здания. А стильный геометричный палисадник позволяет сделать дом еще более роскошным.
В этом одноэтажном бунгало палисадник оформлен геометричными посадками по щебню, а декоративный вход в дом – панелями «под палисандровую древесину».
Эффект геометричного палисадника позволяет сразу сделать дом гораздо более люксовым на вид. Пригласите специалиста по ландшафту, покажите ему идеи, а он реализует их в подходящем для вас формате!
Эта шикарная дверь из настоящего дерева выполнена в колониальном стиле и смотрится очень интересно в формате виллы в стиле модерн.
А здесь для парадного входа была создана дополнительная конструкция из плавной линии, оформленной декоративными панелями.
Не обязательно обращать парадный вход прямо к дороге, можно реализовать его и сбоку!
Для классических стилей, ар-деко или неоклассики элегантное крыльцо с плавными перилами и изящными изгибами будет идеальным решением.
Среди других возможностей максимально эффектно подать ваш дом – дизайнерские двери на заказ из стекла, металла, дерева в разных комбинациях. Есть также витражи и красивые двери с имитацией ценных пород дерева, что очень модно.
В этом проекте вход также находится сбоку – ступени ведут на террасу, справа от которой расположена дверь.
В геометричном европейском стиле популярны растения в кашпо с четко очерченной формой – туи, кусты под обрезку.
Шикарный кованый забор оформляет изысканный палисадник с потрясающим ландшафтным дизайном – здесь красивые кусты под стрижку расположены и по периметру, и у самого дома.
Еще одним потрясающим вариантом в дизайне является газонная площадка для палисадника, украшенная геометричными растениями – хвойниками, туями, араукарией, посаженными просто на ровную площадку по одному или маленькими группами.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;