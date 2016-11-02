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15 идей дизайна парадного входа в дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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На этот раз в нашу Книгу Идей попали самые разнообразные и интересные проекты со всего света. Мы увидим, как лаконичны палисадники в стиле латиноамериканский модерн, как шикарны и геометричны они в ар-деко, какие растения украшают дома при польских коттеджах и какие идеи лучше всего подходят для классики! Посмотрим?

​Камень и бетон

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Дома в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Интересное сочетание брутальных камня и бетона может обескуражить, но идеально подойдет для проектов в стиле современного ранчо!

​Металл и камень

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Окна и двери в стиле модерн Медь / Бронза / Латунь
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

Удивительные дополнения из металла – ворота, кованые перила, панели, двери, даже декоративные ширмы – очень эффектно и весьма необычно смотрятся на фоне камня!

​Камень и штукатурка

Aedes House Taller ADC Architecture Office Дома в эклектичном стиле
Taller ADC Architecture Office

Aedes House

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

Для современного дома в стиле модерн лучшим решением будет штукатурка любимого вами цвета и контрастные стены из камня. Здесь палисадник огорожен забором, а гараж находится слева, за стеклом.

​Штукатурка двух цветов

homify Дома в стиле модерн Бетон Серый
homify

homify
homify
homify

В этом шикарном коттедже в стиле ар-деко мы найдем два потрясающих оттенка – молочный и латте, которые красиво украшают интересную структуру здания. А стильный геометричный палисадник позволяет сделать дом еще более роскошным.

​Польский модерн

homify
homify

homify
homify
homify

В этом одноэтажном бунгало палисадник оформлен геометричными посадками по щебню, а декоративный вход в дом – панелями «под палисандровую древесину».

​Геометричный палисадник

homify Дома в стиле модерн Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Эффект геометричного палисадника позволяет сразу сделать дом гораздо более люксовым на вид. Пригласите специалиста по ландшафту, покажите ему идеи, а он реализует их в подходящем для вас формате!

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​Деревянная дверь

A House, 08023 Architects 08023 Architects Окна в средиземноморском стиле
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Эта шикарная дверь из настоящего дерева выполнена в колониальном стиле и смотрится очень интересно в формате виллы в стиле модерн.

​Плавные изгибы

Bugambilias, Arki3d Arki3d Дома в стиле модерн
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

А здесь для парадного входа была создана дополнительная конструкция из плавной линии, оформленной декоративными панелями.

​Вход сбоку

Varios, arquitecto9.com arquitecto9.com Дома в классическом стиле
arquitecto9.com

arquitecto9.com
arquitecto9.com
arquitecto9.com

Не обязательно обращать парадный вход прямо к дороге, можно реализовать его и сбоку!

​Изогнутое крыльцо

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для классических стилей, ар-деко или неоклассики элегантное крыльцо с плавными перилами и изящными изгибами будет идеальным решением.

​Дизайнерская дверь

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Дома в эклектичном стиле
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Среди других возможностей максимально эффектно подать ваш дом – дизайнерские двери на заказ из стекла, металла, дерева в разных комбинациях. Есть также витражи и красивые двери с имитацией ценных пород дерева, что очень модно.

​Вход, которого нет

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos Дома в стиле минимализм
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

В этом проекте вход также находится сбоку – ступени ведут на террасу, справа от которой расположена дверь.

Европейский стиль

homify
homify

homify
homify
homify

В геометричном европейском стиле популярны растения в кашпо с четко очерченной формой – туи, кусты под обрезку.

​Классический стиль

Некоторые эскизы и визуализации, Геометрия Вкуса Геометрия Вкуса Дома в колониальном стиле
Геометрия Вкуса

Некоторые эскизы и визуализации

Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса
Геометрия Вкуса

Шикарный кованый забор оформляет изысканный палисадник с потрясающим ландшафтным дизайном – здесь красивые кусты под стрижку расположены и по периметру, и у самого дома.

​Лаконичный минимализм

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одним потрясающим вариантом в дизайне является газонная площадка для палисадника, украшенная геометричными растениями – хвойниками, туями, араукарией, посаженными просто на ровную площадку по одному или маленькими группами.

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