15 идей дизайна парадного входа в дом

На этот раз в нашу Книгу Идей попали самые разнообразные и интересные проекты со всего света. Мы увидим, как лаконичны палисадники в стиле латиноамериканский модерн, как шикарны и геометричны они в ар-деко, какие растения украшают дома при польских коттеджах и какие идеи лучше всего подходят для классики! Посмотрим?