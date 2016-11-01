До и После: Из деревенского дома в инновационный!

Как жаль, что дополнительные квадратные метры нельзя получить по мановению волшебной палочки. Вот бы дома могли масштабироваться по нашему желанию – нажал кнопочку на мега-супер-пульте и дом увеличился на 205%. К сожалению, такое возможно только в наших мечтах. Но у владельцев маленьких домиков на собственном участке есть возможность сделать пристройку или даже две. Именно этим занимались специалисты из студии GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR в пригороде Крефельда рядом с Дюссельдорфом.
Этот домик мал для владельцев уже давно. И если раньше было достаточно пристроенной к нему гостиной, то сейчас владельцы решились на что-то более внушительное.
Можно было бы пойти более традиционным при расширении дома путем и сделать пристройки в едином стиле с основным домом. Сделать его новые части такими же кирпичными, как и соседние немецкие домики. Но архитекторы предложили более интересный вариант дополняющих фасадов, потому в этом месте стоит вот такой коттедж. Расширение позволило создать не только новую гостиную, но и еще несколько комнат.
Со стороны улицы дом представляется именно таким. Брутальная кирпичная кладка гармонично сочетается с оштукатуренными фасадами в оттенке марсала и реечными деревянными панелями. Остекление для разнооформленных модулей тоже запроектировано различное. Благодаря столь модному фасаду этот дом стал самым заметным на улице.
Старая часть дома принадлежит к охраняем историческим сооружениям. Прежде чем расширить площадь за счет элементов, которые будут заметны с основной улицы, пришлось пройти ряд достаточно сложных согласований. В итоге архитекторы и городской градостроительный комитет пришли к компромиссу, при котором все реформации не затронули историческую часть здания вообще, а остальные не имитируют старые постройки, чтобы не вводить в заблуждение окружающих.
Расширение площади было основано на строительстве пристроек по технологиям, которые обеспечивают максимальную энергоэффективность конструкции. Для крупноформатного остекления использованы «теплые» стеклопакеты, да и сами стены утеплены соответствующе. И хотя владельцы не стали получать сертификат энергоэффективности, что весьма распространено при строительстве новых домов, этот домик точно поможет им сохранить немалые средства на свое обслуживание.
Такое остекление создано для модуля, который открашен на фасаде в оттенок марсала. В интерьере гостиной тоже решили акцентировать внимание именно на нем, что особенно эффектно смотрится из сада. При присоединении новой части стены старого дома разобрали почти полностью, что создает эффектную открытую планировку для общественных зон первого этажа. Да и новые панорамные окна с видом на сад тоже добавляют простора.
С этого ракурса видны только новые части дома. Обычная картинка современного коттеджа в стиле модерн с комбинированными фасадами и интересным остеклением. Но мы-то помним, с чего все начиналось.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;