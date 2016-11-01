До и После: Из деревенского дома в инновационный!

Со стороны улицы дом представляется именно таким. Брутальная кирпичная кладка гармонично сочетается с оштукатуренными фасадами в оттенке марсала и реечными деревянными панелями. Остекление для разнооформленных модулей тоже запроектировано различное. Благодаря столь модному фасаду этот дом стал самым заметным на улице.

Старая часть дома принадлежит к охраняем историческим сооружениям. Прежде чем расширить площадь за счет элементов, которые будут заметны с основной улицы, пришлось пройти ряд достаточно сложных согласований. В итоге архитекторы и городской градостроительный комитет пришли к компромиссу, при котором все реформации не затронули историческую часть здания вообще, а остальные не имитируют старые постройки, чтобы не вводить в заблуждение окружающих.