До и После: Как построить стационарный бассейн

У вас есть дети? Вы любите купаться? У вас есть пустующие квадратные метры рядом с домом? У вас есть свободные средства, которые вы готовы потратить на развлечения и обустройство участка? Тогда мы предлагаем вам построить бассейн!
Сегодня мы поэтапно рассмотрим строительство бассейна от студии Hesselbach GmbH. Вы удивитесь, что в этом почти нет ничего сложного, особенно если этим делом занимаются профессионалы с опытом.
Дом-кубик в стиле модерн радовал владельцев зеленым газоном на заднем дворике. Но в конце концов им захотелось чего-то большего. Более функционального, более красивого, более эффектного. И они выбрали идею строительства бассейна на заднем дворике.
Бассейн на этом участке планируется установить так, чтобы его бортики были вровень с террасами. Для этого с помощью маленького экскаватора вынули грунт на требуемой площади, сформировав котлован необходимых габаритов. Дно котлована выровняли и залили цементом поверх арматурной сетки, для прочности.
Чтобы съэкономить время на строительстве бассейна, вы можете поставить для него готовую композитную чашу, а не выливать бетонные стенки и покрывать их пленкой или плиткой. Выбор чаш по размерам, цвету и общему функционалу (есть даже с горками, ступенями и разным уровнем дна) сегодня уже достаточно приличен.
Современные бассейны оснащены не только фильтрами и хлоргенераторами. Этот, например, снабжен системой противотока, которая создает искусственное течение, что позволит вам испытывать нагрузку как в полноценном плавательном бассейне даже на столь малой площади. А еще у него есть система подогрева воды, чтобы его можно было использовать и в прохладные дни, когда температуры окружающего воздуха недостаточно для поддержания комфортной температуры внутри бассейна.
Терраса запроектирована вровень с полом в доме, что создает органичный переход из кухни-столовой внутри, террасы со столовой группой под навесом рядом с домом в террасы вокруг бассейна. Террасная доска из термодерева или ДПК создаст вокруг бассейна зоны отдыха для установки шезлонгов и модных пуфов. А подсветка внутри бассейна превратит бывшую газонную площадку в райский оазис, дарующий все блага современного мира своим владельцам.
По периметру участок надежно закрыт зеленой изгородью, потому близкое соседство с другими домами не помещает вашему уединению.
Ландшафтный дизайн весьма лаконичен, что тоже располагает к отдыху, а не к напряженному созерцанию дизайнерских изысков. Ничто не отвлечет вас излишней эффектностью или показной роскошью.
Вам не нужно изощряться в выставлении напоказ вашего достатка. У вас уже есть собственный кусочек рая с современным домом со стеклянными стенами и личным бассейном под открытым небом.
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