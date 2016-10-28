До и После: Как построить стационарный бассейн

У вас есть дети? Вы любите купаться? У вас есть пустующие квадратные метры рядом с домом? У вас есть свободные средства, которые вы готовы потратить на развлечения и обустройство участка? Тогда мы предлагаем вам построить бассейн!

Сегодня мы поэтапно рассмотрим строительство бассейна от студии Hesselbach GmbH. Вы удивитесь, что в этом почти нет ничего сложного, особенно если этим делом занимаются профессионалы с опытом.