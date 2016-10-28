Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Как построить стационарный бассейн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GFK Pool mit Gegenstromanlage, Rollladenabdeckung und vollautomatisierter Pooltechnik, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH
Loading admin actions …

У вас есть дети? Вы любите купаться? У вас есть пустующие квадратные метры рядом с домом? У вас есть свободные средства, которые вы готовы потратить на развлечения и обустройство участка? Тогда мы предлагаем вам построить бассейн!

Сегодня мы поэтапно рассмотрим строительство бассейна от студии Hesselbach GmbH. Вы удивитесь, что в этом почти нет ничего сложного, особенно если этим делом занимаются профессионалы с опытом.

​До: место найдено

GFK Pool mit Gegenstromanlage, Rollladenabdeckung und vollautomatisierter Pooltechnik, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Дом-кубик в стиле модерн радовал владельцев зеленым газоном на заднем дворике. Но в конце концов им захотелось чего-то большего. Более функционального, более красивого, более эффектного. И они выбрали идею строительства бассейна на заднем дворике.

​До: котлован готов

GFK Pool mit Gegenstromanlage, Rollladenabdeckung und vollautomatisierter Pooltechnik, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Бассейн на этом участке планируется установить так, чтобы его бортики были вровень с террасами. Для этого с помощью маленького экскаватора вынули грунт на требуемой площади, сформировав котлован необходимых габаритов. Дно котлована выровняли и залили цементом поверх арматурной сетки, для прочности.

​До: установка чаши

GFK Pool mit Gegenstromanlage, Rollladenabdeckung und vollautomatisierter Pooltechnik, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Чтобы съэкономить время на строительстве бассейна, вы можете поставить для него готовую композитную чашу, а не выливать бетонные стенки и покрывать их пленкой или плиткой. Выбор чаш по размерам, цвету и общему функционалу (есть даже с горками, ступенями и разным уровнем дна) сегодня уже достаточно приличен.

Современные бассейны оснащены не только фильтрами и хлоргенераторами. Этот, например, снабжен системой противотока, которая создает искусственное течение, что позволит вам испытывать нагрузку как в полноценном плавательном бассейне даже на столь малой площади. А еще у него есть система подогрева воды, чтобы его можно было использовать и в прохладные дни, когда температуры окружающего воздуха недостаточно для поддержания комфортной температуры внутри бассейна.

​После: терраса вокруг бассейна

GFK Pool mit Gegenstromanlage, Rollladenabdeckung und vollautomatisierter Pooltechnik, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Терраса запроектирована вровень с полом в доме, что создает органичный переход из кухни-столовой внутри, террасы со столовой группой под навесом рядом с домом в террасы вокруг бассейна. Террасная доска из термодерева или ДПК создаст вокруг бассейна зоны отдыха для установки шезлонгов и модных пуфов. А подсветка внутри бассейна превратит бывшую газонную площадку в райский оазис, дарующий все блага современного мира своим владельцам.

​После: необходимая приватность

GFK Pool mit Gegenstromanlage, Rollladenabdeckung und vollautomatisierter Pooltechnik, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

По периметру участок надежно закрыт зеленой изгородью, потому близкое соседство с другими домами не помещает вашему уединению.

Ландшафтный дизайн весьма лаконичен, что тоже располагает к отдыху, а не к напряженному созерцанию дизайнерских изысков. Ничто не отвлечет вас излишней эффектностью или показной роскошью.

​После: кусочек рая

GFK Pool mit Gegenstromanlage, Rollladenabdeckung und vollautomatisierter Pooltechnik, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Вам не нужно изощряться в выставлении напоказ вашего достатка. У вас уже есть собственный кусочек рая с современным домом со стеклянными стенами и личным бассейном под открытым небом.

Далее на homify:

— Лучшие проекты домов на homify;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Идеи дизайна красивой кухни.

10 домиков для любителей уюта и отдыха на природе
А вам понравился результат?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо