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Современные стены: 14 потрясающих идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
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В этой Книге Идей мы покажем вам, что самый обычный гипсокартон и материалы на вашем местном рынке могут помочь вам создать интерьер вашей мечты самого модного формата. Шикарно оформленные стены, красивые ниши, подсветка, декор, аксессуары – все это в вашем власти! Только найдите место и подберите правильную идею!

​Ниша с отделкой модуля сверху

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Кирпичи
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

Выступающий классический декор над нишами может быть расположен как под потолком, так и на стене на 30 см ниже потолка. Такую идею легко перенять, если вы любите неоклассические стили, ар-деко, классику или просто элегантные интерьеры.

Сами ниши здесь оформлены с помощью декоративного камня, имеют полочку и точечную подсветку.

​Вариант для элегантной гостиной

Гостиная Ольга Бондарь Гостиная в скандинавском стиле
Ольга Бондарь

Гостиная

Ольга Бондарь
Ольга Бондарь
Ольга Бондарь

Этот вариант займет у вас около 25 см от главной стены, но позволит сделать интегрированный модуль для телевизора, камина (или фальш-камина со свечами), полочками слева и справа от данной фокусной группы. Оно того стоит!

​Современная модульная мебель

Apartamento da Catia, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Столовая комната в скандинавском стиле
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Многие варианты современной модульной мебели позволяют реализовать идею невесомости (они подвешены), выглядят, как куб (если не доходят полочками до потолка) и вообще красиво оформляют все углы в квартире и странные скосы.

​Зонирующий модуль

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
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Эта квартира в старом доме пережила перепланировку, и теперь в зоне столовой мы найдем несущую колонну, а между кухней и гостиной несущая колонна оформлена в модуль под TV.

​Полочки с подсветкой

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

В квадратном, прямоугольном или даже комбинированном варианте полочки с подсветкой да еще и с рельефными стенами (камень, интересные обои) будут смотреться шикарно в гостиной или коридоре!

​Мульти-кухня

Departamento, AT103 AT103 Гостиная в стиле модерн
AT103

AT103
AT103
AT103

Многие фирмы предлагают потрясающие модули для кухни, позволяющие гармонично объединить пространство кулинарии и гостиной с помощью книжных полок, модуля для TV, встроенного в кухонный остров и т.п.

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Обратитесь к нам!

​Ниши в ванной комнате

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Ванная комната в рустикальном стиле
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

При следующем ремонте в ванной комнате мы советуем вам реализовать встроенные сливы для унитаза и ванной, создав при этом новые ниши и полочки для хранения.

​Модуль для спальни

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер DG

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Интересный модуль для спальни может быть реализован любым мебельным мастером в вашем регионе – он позволит использовать стену вдоль окна для расположения кровати.

​Ниша над головой

homify Спальня в азиатском стиле Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

Если вы захотите обустроить не просто спальню, а мастер-сьют, мы советуем вам за изголовьем сделать гипсокартонную перегородку с нишами, интересной деревянной или текстильной отделкой, удобными светильниками, интегрированной зарядкой для гаджетов.

​Подсветка забора

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. Балкон и терраса в стиле модерн
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

В нишах забора можно расположить светильники, лампочки или гирлянду!

​Идея для детской девочки

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интересный потолок здесь интегрирован с отделкой стен с помощью зеркал, текстильных панелей и ниш! Красиво и романтично!

​Идея для современной спальни

DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

А здесь модуль из гипсокартона за изголовьем вмещает в себя полочку для фотографий, зеркало, текстильную отделку, розетки для ламп.

​Отделка стен в спальне

Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design Спальня в стиле модерн
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design

Еще один вариант отделки без текстильных панелей – из шелковых обоев и зеркал!

​Для детской мальчика

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Спальня в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Для детской мальчика подойдет вот такая современная идея с полочками для мелочей.

​Зеркальная стена

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одна интересная идея для отделки стен состоит из нескольких зеркал и маленьких полочек для книг, постеров.

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