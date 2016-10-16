Современные стены: 14 потрясающих идей

В этой Книге Идей мы покажем вам, что самый обычный гипсокартон и материалы на вашем местном рынке могут помочь вам создать интерьер вашей мечты самого модного формата. Шикарно оформленные стены, красивые ниши, подсветка, декор, аксессуары – все это в вашем власти! Только найдите место и подберите правильную идею!
Выступающий классический декор над нишами может быть расположен как под потолком, так и на стене на 30 см ниже потолка. Такую идею легко перенять, если вы любите неоклассические стили, ар-деко, классику или просто элегантные интерьеры.
Сами ниши здесь оформлены с помощью декоративного камня, имеют полочку и точечную подсветку.
Этот вариант займет у вас около 25 см от главной стены, но позволит сделать интегрированный модуль для телевизора, камина (или фальш-камина со свечами), полочками слева и справа от данной фокусной группы. Оно того стоит!
Многие варианты современной модульной мебели позволяют реализовать идею невесомости (они подвешены), выглядят, как куб (если не доходят полочками до потолка) и вообще красиво оформляют все углы в квартире и странные скосы.
Эта квартира в старом доме пережила перепланировку, и теперь в зоне столовой мы найдем несущую колонну, а между кухней и гостиной несущая колонна оформлена в модуль под TV.
В квадратном, прямоугольном или даже комбинированном варианте полочки с подсветкой да еще и с рельефными стенами (камень, интересные обои) будут смотреться шикарно в гостиной или коридоре!
Многие фирмы предлагают потрясающие модули для кухни, позволяющие гармонично объединить пространство кулинарии и гостиной с помощью книжных полок, модуля для TV, встроенного в кухонный остров и т.п.
При следующем ремонте в ванной комнате мы советуем вам реализовать встроенные сливы для унитаза и ванной, создав при этом новые ниши и полочки для хранения.
Интересный модуль для спальни может быть реализован любым мебельным мастером в вашем регионе – он позволит использовать стену вдоль окна для расположения кровати.
Если вы захотите обустроить не просто спальню, а мастер-сьют, мы советуем вам за изголовьем сделать гипсокартонную перегородку с нишами, интересной деревянной или текстильной отделкой, удобными светильниками, интегрированной зарядкой для гаджетов.
В нишах забора можно расположить светильники, лампочки или гирлянду!
Интересный потолок здесь интегрирован с отделкой стен с помощью зеркал, текстильных панелей и ниш! Красиво и романтично!
А здесь модуль из гипсокартона за изголовьем вмещает в себя полочку для фотографий, зеркало, текстильную отделку, розетки для ламп.
Еще один вариант отделки без текстильных панелей – из шелковых обоев и зеркал!
Для детской мальчика подойдет вот такая современная идея с полочками для мелочей.
Еще одна интересная идея для отделки стен состоит из нескольких зеркал и маленьких полочек для книг, постеров.
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