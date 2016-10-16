Современные стены: 14 потрясающих идей

Выступающий классический декор над нишами может быть расположен как под потолком, так и на стене на 30 см ниже потолка. Такую идею легко перенять, если вы любите неоклассические стили, ар-деко, классику или просто элегантные интерьеры.

Сами ниши здесь оформлены с помощью декоративного камня, имеют полочку и точечную подсветку.