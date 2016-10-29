Энергоэффектнивный дом нового уровня

Современный, стильный, симпатичный эко-дом в формате модного скандинавского стиля понравится многим нашим читателям. В нем сочетается лаконичность северного образа и ультра-комфортабельные инновационные системы управления дома, шикарная отделка и геотермальное отопление. И это – еще не все!

Посмотреть дом внутри и снаружи вы сможете в нашей новой Книге Идей. Эко-дома тоже бывают предельно современными и не всегда похожи на этническое жилье тропической страны!