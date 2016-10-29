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Энергоэффектнивный дом нового уровня

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Дома в стиле минимализм
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Современный, стильный, симпатичный эко-дом в формате модного скандинавского стиля понравится многим нашим читателям. В нем сочетается лаконичность северного образа и ультра-комфортабельные инновационные системы управления дома, шикарная отделка и геотермальное отопление. И это – еще не все!

Посмотреть дом внутри и снаружи вы сможете в нашей новой Книге Идей. Эко-дома тоже бывают предельно современными и не всегда похожи на этническое жилье тропической страны!

​Новый уровень

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Балкон и терраса в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

В проектировании данного дома принимали непосредственное участие целых две студии. ZROBYM architects и Level80 architects сделали так, что их совместный проект выглядит более, чем достойно.

Этот энергоэффективный экспо-дом с минималистичным скандинавским дизайном понравится всем любителям ультра-современной архитектуры. Дом построен по каркасной технологии, отделка фасада выполнена при помощи плит ЦСП, что выглядит очень эффектно.

​Отопление и управление

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Дома в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Дом отапливается за счёт геотермального насоса и системы рекуперации тепла, которая прекрасно зарекомендовала себя на международном рынке. Электричество дом получает от солнечных батарей, а все системы управляются с помощью системы «Умный Дом».

​Характеристики дома

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Гостиная в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Данный проект реализован в п. Гонолес в Беларуси. Общую площадь в 180 кв. метров проектировщик распределил так, что у каждого члена семьи есть просторное и приватное пространство для себя.

Главные архитекторы проекта – Андрус Бездар и Кирилл Скорынин, они сделали дом не только удобным для жизни, но и красивым.

​Планировка первого и второго уровней

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Столовая комната в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

На первом этаже мы найдем отдельные кухню и гостиную, котельную, кабинет и гостевой туалет. На втором этаже нас ждут две детские комнаты площадью 17-19 кв. метров с общей ванной комнатой (7 метров) и отдельный мастер-сьют для родителей общей площадью 35 кв. метров с ванной комнатой и гардеробной.

Фото: Алексей Наумчик, Андрусь Bezdar

​Комментарий одного из авторов проекта

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Пишет Андрусь Бездар: «Дом, над которым мне довелось поработать, я считаю инновационным для Беларуси, с точки зрения использования зелёной энергии. Мы сделали все, чтобы жизнь здесь вышла на новый, прекрасный и «зеленый уровень». Мысль простоты, инновационности и комфорта мы с Кириллом Скорыниным развивали, работая над обликом здания и его интерьером. Везде чувствуется, что дом не просто имеет особенную технологичную начинку, но и в интерьере, в ощущениях поддерживает эко-настроение северного края.

Наша главная задача состояла в том, чтобы минимальными средствами обеспечить максимальный комфорт человека внутри помещения, сделать его по-европейски уютным. Мы отталкивались от минималистичной простоты, используемой в дизайне современных скандинавских домов. Фасад каркасного дома, выложенный плитами ЦСП, светлый, такой же светлый интерьер, что позволяет удивительным образом добиться эффекта практически невесомости посреди густого леса…

Будуар в спальне

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Спальная комната Стол для макияжа
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

… Лесное окружение дома и использование зелёной энергии символически отразились в цветных травянисто-зелёных акцентах на первом этаже. Сочетая этот цвет с текстурой дерева, мы получили своеобразное отражение окружающей природы внутри дома. Южная веранда позволяет еще больше чувствовать связь дома и природы…

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​Дом на показ

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Рабочий кабинет в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

… Это экспозиционный дом, и мы с Кириллом стремились добиться ощущения внутреннего комфорта у посетителей, используя минимальные денежные вложения заказчика. Хотелось показать, что это – возможно! Экологичный, красивый, современный дом без огромного капитала!

Эстетика современности

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Рабочий кабинет в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Многие интерьерные и экстерьерные решения очень просты в исполнении, не требуют затрат и в то же время эстетически выразительны, эффектны. Я бы хотел поблагодарить всю большую команду, с которой мне довелось поработать! Надеюсь, что экспозиционные дома с инновационными технологиями и качественной архитектурой получат большое распространение в нашей стране». Андрусь Бездар, архитектор проекта.

Ванная комната

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Ванная комната в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Над данной Книгой Идей работали: Андрусь Бездар, Савенкова Юлия.

Веранда

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Балкон и терраса в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Шикарная веранда имеет даже зону барбекю!

Главный фасад

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Дома в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Лаконичный главный фасад дома выглядит предельно современно!

Спальня

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Спальня в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

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