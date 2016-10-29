4 млн рублей за русский 185-метровый дом

Студия GOOD WOOD уже много лет радует своих клиентов качественными деревянными домами «под отделку» или в варианте «под ключ». Либеральные цены позволяют рекомендовать данную студию семьям с ограниченным бюджетом, например, тем, кто просто продает квартиру в городе и переезжает в пригород.

Данный дом имеет площадь в 185 кв. метров, финский стиль в архитектуре и дизайне и цену в 4,2 млн рублей в формате «под отделку». На поверку дом оказывается очень большим, просторным и, что даже более важно, очень теплым.