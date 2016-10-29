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4 млн рублей за русский 185-метровый дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
СП-185, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн
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Студия GOOD WOOD уже много лет радует своих клиентов качественными деревянными домами «под отделку» или в варианте «под ключ». Либеральные цены позволяют рекомендовать данную студию семьям с ограниченным бюджетом, например, тем, кто просто продает квартиру в городе и переезжает в пригород.

Данный дом имеет площадь в 185 кв. метров, финский стиль в архитектуре и дизайне и цену в 4,2 млн рублей в формате «под отделку». На поверку дом оказывается очень большим, просторным и, что даже более важно, очень теплым.

​Вид сбоку

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GOOD WOOD

СП-185

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Отсюда мы видим красивые наличники для окон в финском стиле, террасу с симпатичным навесом, мансардные окна и эффектную отделку цоколя декоративным камнем, а на втором этаже есть балкончик.

​Современный и деревянный

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GOOD WOOD

СП-185

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Вид этого дома прекрасно подходит под атмосферу природы вокруг, при этом сам проект предельно современен и имеет улучшенную планировку.

​Планировка

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GOOD WOOD

СП-185

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

На первом этаже мы найдем маленькое крыльцо, за которым следует тамбур (7 кв. метров) с котельной (8 кв. метров). Затем мы попадаем в большую гостиную с зоной парадной столовой, лестницей и террасой. Общая площадь гостиной – около 32 кв. метров. В нише находится 10-метровая кухня, рядом с лестницей – гостевая 15-метровая спальня. Также на первом этаже есть ванная комната площадью 6 кв. метров.

На втором этаже мы найдем три спальни и одну ванную комнату, одну гардеробную (7 метров) при главной спальне и одну гардеробную в холле, той же площади. Площадь спален – 15, 16 и 17 кв. метров.

Как строится дом, комплект и цена

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GOOD WOOD

СП-185

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Для начала проводятся геодезические работы – разбивка осей, нивелировка. Затем буром набиваются сваи на глубину промерзания диаметром 0,25 метра. Среди других действий можно выделить виброусадку и гидроизоляцию.

В комплект дома входит брус стеновой, немецкий профиль бруса с тройным уплотнением, металлические стержни, гайки, шайбы, а также сухие балки, уплотнительная лента. Здесь же мы найдем однопролетную лестницу из хвои. Стропильная система – из сухой доски, кровля – металлочерепица с полимерным покрытием.

Также в стоимость включена скрытая электрическая проводка, водоснабжение и канализация. Сюда же входит доставка и все транспортные расходы (при условии реализации в Московской, Ленинградской или Нижегородской области), организация проживания рабочих, монтаж, все расходные и сопутствующие расходы. Осуществляется жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика.

4 290 000 руб – стоимость комплекта «под отделку» именно данного проекта. Цена действительна, но не является публичной офертой.

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