Приватность в саду: 7 фото-идей

Еще 15 лет назад владельцам участков с домиком достаточно было огородить периметр 3-метровым забором из кирпича, оцинковки или даже шифера. Необходимый минимум определялся просто габаритами постройки. Теперь же настало время более изящных решений. Приватности мы по-прежнему жаждем, но хотим получить ее максимально эстетичным способом, вписывая в ландшафт, выбирая соответственно стилю домика и даже следуя модным трендам.
В этой Книге Идей мы предлагаем вам 7 удачных вариантов решения проблемы приватности для участка при коттедже или даче.
Самым удачным вариантом использования участка со склоном представляется его предварительное террасирование со ступеньками между зонами на разном уровне. Забор тоже следует располагать ступенчато. Деревянный реечный забор без пробелов между элементами очень подойдет для реализации этой идеи.
Если ваша летняя кухня находится почти на границе участка и места между ней и забором не так уж много, можно попробовать продолжить газонную площадку и по вертикали. Как? Очень просто! Создайте фитостену прямо по забору. Квадратных метров это, конечно же, не добавит, но создаст иллюзию более просторного газона.
При плотной застройке с высокими заборами между участками заднему дворику достается закрытая «коробка», внутрь которой ведут ступеньки. В ней очень удобно расположить бассейн, особенно если у «коробки» не будет одной стенки, а лишь эффектный вид со склона. Даже если пространство внутри достаточно большое, отделку всех стен все-равно не стоит делать из одного материала. Удачно скомбинированные по оттенкам и фактурам камень, дерево, штукатурка и что-нибудь еще будут выглядеть более эффектно.
Брутальные габионы подходят для сада в стиле восточного минимализма. Серое разнофактурное пространство стоит разбавить точечными посадками эффектных кустарников и деревянными плитами для дорожек. Эстетика минимализма по-прежнему в топах.
Сад при роскошном особняке, где собственные угодья измеряются гектарами, а не сотками, не нуждается в искусственно создаваемой приватности. Расположение дома и других жилых построек уже продумано с учетом этого, а зоны в саду чаще формируются природными посадками, чем рукотворными объектами.
Иногда, имея участок на природе, хочется скомпенсировать его «избыточную природность» урбанистичными вставками в техно-стиле. Перфорированные листы металла, окрашенные в серо-бетонный оттенок, могут показаться удачной идеей.
А если природа вас не пугает, позвольте себе на «зеленой» ширме тропическое буйство и по количеству разнообразных растений, и по раскраске. В наших широтах такое может показаться очень сложным, но, если подумать, реализовать это можно и по-проще. Развесьте по всей площади забора горшочки с растениями, отдавая предпочтение ампельным формам. Пусть лето будет не таким долгим, как хотелось бы, но зато максимально ярким.
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