Приватность в саду: 7 фото-идей

Еще 15 лет назад владельцам участков с домиком достаточно было огородить периметр 3-метровым забором из кирпича, оцинковки или даже шифера. Необходимый минимум определялся просто габаритами постройки. Теперь же настало время более изящных решений. Приватности мы по-прежнему жаждем, но хотим получить ее максимально эстетичным способом, вписывая в ландшафт, выбирая соответственно стилю домика и даже следуя модным трендам.

В этой Книге Идей мы предлагаем вам 7 удачных вариантов решения проблемы приватности для участка при коттедже или даче.