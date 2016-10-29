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Приватность в саду: 7 фото-идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Сад в стиле модерн
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Еще 15 лет назад владельцам участков с домиком достаточно было огородить периметр 3-метровым забором из кирпича, оцинковки или даже шифера. Необходимый минимум определялся просто габаритами постройки. Теперь же настало время более изящных решений. Приватности мы по-прежнему жаждем, но хотим получить ее максимально эстетичным способом, вписывая в ландшафт, выбирая соответственно стилю домика и даже следуя модным трендам.

В этой Книге Идей мы предлагаем вам 7 удачных вариантов решения проблемы приватности для участка при коттедже или даче.

​На участке со склоном

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Балкон и терраса в стиле модерн
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Самым удачным вариантом использования участка со склоном представляется его предварительное террасирование со ступеньками между зонами на разном уровне. Забор тоже следует располагать ступенчато. Деревянный реечный забор без пробелов между элементами очень подойдет для реализации этой идеи.

​Уголок для барбекю

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Сад в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Если ваша летняя кухня находится почти на границе участка и места между ней и забором не так уж много, можно попробовать продолжить газонную площадку и по вертикали. Как? Очень просто! Создайте фитостену прямо по забору. Квадратных метров это, конечно же, не добавит, но создаст иллюзию более просторного газона.

​Приватность для бассейна

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Сад в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

При плотной застройке с высокими заборами между участками заднему дворику достается закрытая «коробка», внутрь которой ведут ступеньки. В ней очень удобно расположить бассейн, особенно если у «коробки» не будет одной стенки, а лишь эффектный вид со склона. Даже если пространство внутри достаточно большое, отделку всех стен все-равно не стоит делать из одного материала. Удачно скомбинированные по оттенкам и фактурам камень, дерево, штукатурка и что-нибудь еще будут выглядеть более эффектно.

​Камни в металлической сетке

Garage C, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Гараж в стиле модерн Бетон Черный
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Брутальные габионы подходят для сада в стиле восточного минимализма. Серое разнофактурное пространство стоит разбавить точечными посадками эффектных кустарников и деревянными плитами для дорожек. Эстетика минимализма по-прежнему в топах.

​Сад при особняке

Modernes Haus mit klassischer Klinkerfassade, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA Сад в классическом стиле
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

Сад при роскошном особняке, где собственные угодья измеряются гектарами, а не сотками, не нуждается в искусственно создаваемой приватности. Расположение дома и других жилых построек уже продумано с учетом этого, а зоны в саду чаще формируются природными посадками, чем рукотворными объектами.

​Техно-стиль

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Иногда, имея участок на природе, хочется скомпенсировать его «избыточную природность» урбанистичными вставками в техно-стиле. Перфорированные листы металла, окрашенные в серо-бетонный оттенок, могут показаться удачной идеей.

​Природное буйство

Jardín Vertical Sostenible/ vertical urban gardens , thesustainableproject thesustainableproject Сад в средиземноморском стиле
thesustainableproject

thesustainableproject
thesustainableproject
thesustainableproject

А если природа вас не пугает, позвольте себе на «зеленой» ширме тропическое буйство и по количеству разнообразных растений, и по раскраске. В наших широтах такое может показаться очень сложным, но, если подумать, реализовать это можно и по-проще. Развесьте по всей площади забора горшочки с растениями, отдавая предпочтение ампельным формам. Пусть лето будет не таким долгим, как хотелось бы, но зато максимально ярким.

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