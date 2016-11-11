До и После: Сад из ничего по-итальянски

Даже живя в ограниченном пространстве городской квартиры, большинство из нас отводит драгоценные квадратные метры под природный уголок. Мы выращиваем в горшочках узумбарские фиалки и разнообразные кактусы, мы готовы отдать целую стену под фито-искусство, по всей кухне расставляем пряные травы под стеклянным колпаком, а на маленьком балконе на пару месяцев в году устраиваем настоящий тропический сад.
Душа и даже тело настоятельно требуют природного окружения, а разум изыскивает средства для воплощения любой идеи, которая поможет нам создать кусочек приватного рая.
Владельцам этой квартиры в Риме несказанно повезло – у них есть не только средиземноморский климат и долгое лето, но и 30 квадратов крыши, которую с помощью специалистов из студии Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio они превратили в уютную террасу.
Да, действительно есть, чему позавидовать. Электричество и вода уже выведены на крышу, что характерно для многих средиземноморских стран. В некоторых местах есть экраны для приватности, и хотя вид на старый город не столь эстетичен, как хотелось бы, ощущение простора все-таки есть, а это очень важно.
Все преобразования велись в очень бюджетном формате. Никто и не пытался создать здесь террасу, как на крыше дорогущей виллы. Ставку сделали на модную цветовую гамму (выбеленное дерево, серый, латте) и современные формы мебели и декора.
Для природного декора выбирались самые неприхотливые растения. Городскому жителю приятно за чем-то ухаживать, но проводить за этим делом несколько часов совсем не в его стиле. Экраны за диванчиком уже были, но не достаточно высокие. Потому решено было поставить вдоль него в линеечку высокие кашпо со злаковыми и закрыть все деревянными панелями. Так получился еще один ярус во славу приватности.
Сначала подновили краску на стене, взяв для этого модный оттенок латте. Потом поставили вдоль прямоугольные контейнеры с обильно цветущими многолетниками, а по стене пустили лианные, которые корнями уходят в эти же кашпо. Получилось очень даже симпатично.
На крыше есть вода и электричество, значит можно устраивать барбекю с переносным мангалом или просто ужинать под звездами в своем новом саду. Вы наверное думаете, что дерево, что стоит на заднем плане искусственное. Да, могло быть и так, но не в этот раз. По всему Средиземноморью садовые магазинчики торгуют такими деревцами, которые изначально живут в объеме такого вот контейнера. Правильные подкормки и своевременный полив помогают вырастить такое мобильное чудо. Вы даже можете установить такой контейнер на поддон с колесиками для большего удобства.
Глядя на этот снимок, кажется что и город вокруг стал моложе. И вы почти правы. Так и восстанавливаются города, постепенно, метр за метром приближаясь к новому величию.
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