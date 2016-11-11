До и После: Сад из ничего по-итальянски

Даже живя в ограниченном пространстве городской квартиры, большинство из нас отводит драгоценные квадратные метры под природный уголок. Мы выращиваем в горшочках узумбарские фиалки и разнообразные кактусы, мы готовы отдать целую стену под фито-искусство, по всей кухне расставляем пряные травы под стеклянным колпаком, а на маленьком балконе на пару месяцев в году устраиваем настоящий тропический сад.

Душа и даже тело настоятельно требуют природного окружения, а разум изыскивает средства для воплощения любой идеи, которая поможет нам создать кусочек приватного рая.

Владельцам этой квартиры в Риме несказанно повезло – у них есть не только средиземноморский климат и долгое лето, но и 30 квадратов крыши, которую с помощью специалистов из студии Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio они превратили в уютную террасу.