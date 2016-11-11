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До и После: Сад из ничего по-итальянски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Зеленый
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Даже живя в ограниченном пространстве городской квартиры, большинство из нас отводит драгоценные квадратные метры под природный уголок. Мы выращиваем в горшочках узумбарские фиалки и разнообразные кактусы, мы готовы отдать целую стену под фито-искусство, по всей кухне расставляем пряные травы под стеклянным колпаком, а на маленьком балконе на пару месяцев в году устраиваем настоящий тропический сад. 

Душа и даже тело настоятельно требуют природного окружения, а разум изыскивает средства для воплощения любой идеи, которая поможет нам создать кусочек приватного рая.

Владельцам этой квартиры в Риме несказанно повезло – у них есть не только средиземноморский климат и долгое лето, но и 30 квадратов крыши, которую с помощью специалистов из студии Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio они превратили в уютную террасу.

​До: полный простор

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Да, действительно есть, чему позавидовать. Электричество и вода уже выведены на крышу, что характерно для многих средиземноморских стран. В некоторых местах есть экраны для приватности, и хотя вид на старый город не столь эстетичен, как хотелось бы, ощущение простора все-таки есть, а это очень важно.

​После: преобразование пространства

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Серый
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Все преобразования велись в очень бюджетном формате. Никто и не пытался создать здесь террасу, как на крыше дорогущей виллы. Ставку сделали на модную цветовую гамму (выбеленное дерево, серый, латте) и современные формы мебели и декора.

​После: природное царство

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Коричневый
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Для природного декора выбирались самые неприхотливые растения. Городскому жителю приятно за чем-то ухаживать, но проводить за этим делом несколько часов совсем не в его стиле. Экраны за диванчиком уже были, но не достаточно высокие. Потому решено было поставить вдоль него в линеечку высокие кашпо со злаковыми и закрыть все деревянными панелями. Так получился еще один ярус во славу приватности.

​После: оформление оштукатуренной стены

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Зеленый
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Сначала подновили краску на стене, взяв для этого модный оттенок латте. Потом поставили вдоль прямоугольные контейнеры с обильно цветущими многолетниками, а по стене пустили лианные, которые корнями уходят в эти же кашпо. Получилось очень даже симпатично.

​После: столовая группа

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

На крыше есть вода и электричество, значит можно устраивать барбекю с переносным мангалом или просто ужинать под звездами в своем новом саду. Вы наверное думаете, что дерево, что стоит на заднем плане искусственное. Да, могло быть и так, но не в этот раз. По всему Средиземноморью садовые магазинчики торгуют такими деревцами, которые изначально живут в объеме такого вот контейнера. Правильные подкормки и своевременный полив помогают вырастить такое мобильное чудо. Вы даже можете установить такой контейнер на поддон с колесиками для большего удобства.

​После: общий вид

Una terrazza moderna mediterranea, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Глядя на этот снимок, кажется что и город вокруг стал моложе. И вы почти правы. Так и восстанавливаются города, постепенно, метр за метром приближаясь к новому величию.

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