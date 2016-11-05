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Идеальный большой дом в 300 квадратов за 6,7 млн!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 30, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Такой дом хочется каждому! Просто пожить, наслаждаясь большими комнатами, хорошим ремонтом, огромными окнами! Кто не захочет очутиться в таком доме, в роскошной новенькой гостиной прямо сейчас?

Давайте вместе посмотрим, сколько такой дом стоит, его полную смету, увидим планировку и представим ультра-современный роскошный интерьер.

​Смета на данный проект

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для всех проектов домов от студии HomeKONCEPT подготовлены профессиональные оценки и сметы, с учетом строительно-монтажных работ от фундамента до кровли по государственным стандартам.

С HomeKONCEPT вы можете легко спланировать весь инвестиционный процесс, измерить все работы и корректировать цены на материалы, рабочую силу и оборудование для местных цен и предпочтений инвесторов. Затраты на строительство, представленные в смете расходов, приводятся в ценах без НДС.

​Описание проекта

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Дом построен из теплой керамики на ленточном фундаменте, имеет площадь в 300 кв. метров с гаражом. У него есть 5 спален и три ванные комнаты. Перекрытия у дома железобетонные, двухмаршевая лестница, есть принудительная вентиляция.

​Дизайн фасадов

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильные фасады оформлены декоративной штукатуркой под «камень». Похожий эффект можно создать и с помощью декоративных панелей.

​Шикарный формат

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Со стороны заднего дворика с бассейном (бассейн с тремя террасами, бетонный, большой плавательный стоит около 1,5 млн рублей) мы видим шикарную виллу, а не просто дом в пригороде. Здесь даже есть внутренний дворик с деревом.

​Планировка первого этажа

homify
homify

homify
homify
homify

Кухня-столовая, гостиная и лестничный холл при внутреннем дворике смотрятся просто шикарно!

​Планировка второго этажа

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже особого внимания заслуживает мастер-сьют с ванной комнатой (17 метров) и гардеробом (10 метров), где сама спальня имеет площадь в 30 кв. метров!

Нужна помощь с проектом дома?
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​Общие характеристики

homify
homify

homify
homify
homify

Полезная площадь составляет 260 кв. метров + гараж 41 кв. метр. Валовая кубатура около – 1750 м3, угол наклона крыши – ровно 25 градусов. Минимальные размеры участка для строительства (по польским законам) 27 на 22,25 метра. Дом является энергосберегающей конструкцией.

​Дизайн интерьера и цены

Projekt domu HomeKONCEPT 30, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

10 млн. рублей – это цена «под ключ», то есть с работой строителей, всеми материалами, ровно так, как показано в проекте (на плане, на фотографиях), с отделкой фасадов и интерьеров, даже с системой отопления (газовый котел + разводка «теплого пола» по всему дому). При этом, возможно построить дом и за 6,7 млн рублей под ключ, как заявляют сами архитекторы, при режиме экономии. Это не касается уменьшения площади или формата остекления, лишь материалов внешней и внутренней отделки (кровля подешевле, плитка попроще).

На официальном сайте студии данный проект обозначен как HomeKoncept 40 и имеет полную смету по работе строителей и по материалам более чем в 100 позиций каждый! Т.е. все цены реально просчитаны до мелочей!

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