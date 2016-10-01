СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Сад с бассейном

Когда дело доходит до дизайна сада, то есть большое разнообразие среди предпочтений, пожеланий и идей. Кто-то хочет видеть минимализм, а кто-то красочные тона, другим же важно наличие детской площадки и т.д. Сколько есть вкусов, столько и садов. Сегодня мы хотим познакомить вас с очень интересным проектом, который наши специалисты реализовали для своих клиентов – сад с бассейном и солнечной террасой.