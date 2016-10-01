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СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Сад с бассейном

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
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Когда дело доходит до дизайна сада, то есть большое разнообразие среди предпочтений, пожеланий и идей. Кто-то хочет видеть минимализм, а кто-то красочные тона, другим же важно наличие детской площадки и т.д. Сколько есть вкусов, столько и садов. Сегодня мы хотим познакомить вас с очень интересным проектом, который наши специалисты реализовали для своих клиентов – сад с бассейном и солнечной террасой.

До: строительство

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Давайте сначала посмотрим на сад, прежде чем основное преобразование началось. Это фото уже показывает главные черты новой открытой площадки. Таков был эксклюзивный плавательный бассейн с самого начала работы. После тщательного анализа наши специалисты внедрили дизайн в соответствии с пожеланиями и ожиданиями своих клиентов.

После: вода в центре внимания

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Результат действительно впечатляет! И к чему газон, когда вы можете иметь хороший бассейн? Здесь нет травы, только свежая, чистая вода, просторная деревянная терраса, чтобы понежиться на солнце, расслабиться. Эта идея подходит как раз и для ограниченного пространства.

Плавательный бассейн с террасой

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Имеющиеся размеры – не решающий фактор для сада с бассейном.  Важно тщательное планирование со стороны экспертов. Таким образом, этот сад не только красив, но может также и использоваться превосходно.

Преимущества водного сада

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Принцип водного сада происходит от китайской культуры и имеет свои корни в даосизме. Эти сады служат местом для медитации и использования воды во всех ее формах. В этом проекте наши эксперты сделали контраст между движением проточной воды и остальной части плавательного пруда. Это гармоничное взаимодействие воплощает в себе принципы инь и янь.

Растения

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

В зависимости от того, какой сад у вас будет, вы можете выбрать разные растения. Можно выбрать растение влаголюбивое, такое как камыш, ирис, болотная календула, болотный клевер и некоторые примулы. Также можно взять и другие растения, которые обычно встречаются в саду.

Любимое место у воды

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Для многих людей нет ничего более успокаивающего, чем звук воды. Идеально такое место подходит для летних месяцев, когда можно загореть и отдохнуть у воды. Кому это слишком жарко, можно купаться в прохладной воде.

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