СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Сад с бассейном

Когда дело доходит до дизайна сада, то есть большое разнообразие среди предпочтений, пожеланий и идей. Кто-то хочет видеть минимализм, а кто-то красочные тона, другим же важно наличие детской площадки и т.д. Сколько есть вкусов, столько и садов. Сегодня мы хотим познакомить вас с очень интересным проектом, который наши специалисты реализовали для своих клиентов – сад с бассейном и солнечной террасой.
Давайте сначала посмотрим на сад, прежде чем основное преобразование началось. Это фото уже показывает главные черты новой открытой площадки. Таков был эксклюзивный плавательный бассейн с самого начала работы. После тщательного анализа наши специалисты внедрили дизайн в соответствии с пожеланиями и ожиданиями своих клиентов.
Результат действительно впечатляет! И к чему газон, когда вы можете иметь хороший бассейн? Здесь нет травы, только свежая, чистая вода, просторная деревянная терраса, чтобы понежиться на солнце, расслабиться. Эта идея подходит как раз и для ограниченного пространства.
Имеющиеся размеры – не решающий фактор для сада с бассейном. Важно тщательное планирование со стороны экспертов. Таким образом, этот сад не только красив, но может также и использоваться превосходно.
Принцип водного сада происходит от китайской культуры и имеет свои корни в даосизме. Эти сады служат местом для медитации и использования воды во всех ее формах. В этом проекте наши эксперты сделали контраст между движением проточной воды и остальной части плавательного пруда. Это гармоничное взаимодействие воплощает в себе принципы инь и янь.
В зависимости от того, какой сад у вас будет, вы можете выбрать разные растения. Можно выбрать растение влаголюбивое, такое как камыш, ирис, болотная календула, болотный клевер и некоторые примулы. Также можно взять и другие растения, которые обычно встречаются в саду.
Для многих людей нет ничего более успокаивающего, чем звук воды. Идеально такое место подходит для летних месяцев, когда можно загореть и отдохнуть у воды. Кому это слишком жарко, можно купаться в прохладной воде.