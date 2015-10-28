Стильные идеи для декора террасы

Шик и блеск могут быть колоритными, минималистичными или даже… деревенскими! Благодаря нашим любимым дизайнерам террасы преображаются до неузнаваемости и становятся потрясающим местом для того, чтобы провести вечер в компании близких людей.
Наши идеи для декора террасы — это не просто набор приемов, но полноценные проекты, созданный со страстью к красоте и хорошим вещам. Желая повторить их успех, вы рискуете в определенный момент обнаружить себя окруженным только самыми красивыми вещами из возможных!
Современный пляжный стиль — это оттенки песочного и слоновой кости, речная галька как элемент контрастных дизайнерских приемов, пальмы в кадках и неизменная лаконичность мягкой мебели, которая напоминает не то жемчуг, не то сами ракушки.
Три секрета, которые делают любую мексиканскую террасу столь уютной в любое время года — это теплые, охристые оттенки, светильники цвета янтаря и брутальное обаяние натурального камня. Используя эти компоненты, вы получите чудесное место для отдыха, а если вы добавите сюда яркие мексиканские оттенки (ярко-синий, ярко-зеленый и желтый), то еще и этнический дизайн.
Патио с лаунж-зонами, мягкой мебелью и особенно удобными низкими диванами в традиционной вариации были полны арабских орнаментов и даже некой религиозности, хотя и в романтичной вариации. Арабское патио современности — это минимализм, раскрашенный в жгучие цвета Арабии, который порадует вас колоритностью и комфортом в сегодняшнем понимании.
Образно говоря, здесь все еще есть место серебряным подносам и марокканским светильникам, но время турецких ковров уже ушло далеко в прошлое.
Традиционная прямоугольная терраса постепенно вытесняется более оригинальными решениями, заложенными архитекторами еще в момент постройки основного дома. В этом невероятном проекте терраса, дом и даже живущее здесь уже более 40 лет дерево хорошо смотрятся вместе и не мешают друг другу.
На балконе, лоджии или на крыше коттеджа в черте города вы тоже можете устроить небольшую террасу. Главными помощниками в деле создания приватности вам будут деревянные экраны с рейками для вьющихся растений. А в дизайне главное — выбрать яркий акцентный цвет, который поможет вам вытянуть любой, даже самый бюджетный проект, на стильный уровень.
При коттедже или особняке, рядом с которым имеется водоем, особенно популярны террасы, устраиваемые прямо на пирсе! В этом случае чаще всего сооружается еще и навес, который позволяет укрыться от солнца, а мягкая мебель выбирается тропических форм.
Ощущение пляжной вечеринки в стиле хиппи и простого декораторского счастья может подарить этнический стиль с морским акцентом, основанный на какой-либо тематике: тропики, Куба или Африка подойдут как основа.
Если вы ищите простой и современный вариант террасы для загородного дома, но явно хотите чего-то оригинального, подумайте о террасах в форме круга, пузырей, стоящих в ряд, колец, груши или даже змейки.
Навес для террасы гораздо более важен, чем кажется на первый взгляд. Он позволяет не просто оградить ее от солнца, а иногда и дождя с ветром, но и придает ей особый уют.
Если вы планируете целый проект по обустройству пространства заднего дворика, то многоуровневые деревянные террасы — один из самых модных и стильных вариантов для этой затеи! Одна из них будет относиться к столовой зоне, другая — к патио, третья к лестнице в бассейн.
С задней стороны дома с видом на собственный участок, сад или лес особенно хорошо смотрятся сплошные террасы, позволяющие проводить время отдыха с максимальным комфортом.
Для маленьких участков \можно посоветовать сплошные террасы, но меньшей ширины.
Чтобы сделать сплошную террасу средиземноморской, просто добавьте натуральный камень, дерево разных оттенков, этнические светильники и навес из натурального материала — и готово!
Многоуровневые террасы позволят скрыть все недостатки участка неправильной формы и сфокусировать взгляд на его достоинствах.
Террасы на подиуме уже очень похожи на беседки, но тем не менее остаются открытым пространством без перил. Этот этнический вариант особенно элегантен и идеально подойдет для маленького участка при коттедже.
Со стороны участка террасу придется маскировать — деревянным экраном, сплошными ступеньками, клумбой или просто натуральными камнями. Подумайте об интересном варианте, подходящем к экстерьеру дома по дизайну.
Мягкая мебель на террасе — очень большое удовольствие, и чтобы сберечь ее от погодных аномалий, вы советуем обязательно использовать навесы. А зимой ее легче будет переместить, если в вашем доме есть стеклянные раздвижные двери на террасу.
Для бюджетного проекта терраса может быть отличным способом серьезно увеличить функциональность дворика всего лишь с помощью небольшого количества древесины.
Терраса является идеальным вариантом и для узкого городского участка, где отлично смотрятся стили минимализм, пляжный и этнический в компактных вариациях.
Специально для вас на homify: