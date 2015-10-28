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Стильные идеи для декора террасы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック Балкон и терраса в стиле модерн
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Шик и блеск могут быть колоритными, минималистичными или даже… деревенскими! Благодаря нашим любимым дизайнерам террасы преображаются до неузнаваемости и становятся потрясающим местом для того, чтобы провести вечер в компании близких людей.

Наши идеи для декора террасы — это не просто набор приемов, но полноценные проекты, созданный со страстью к красоте и хорошим вещам. Желая повторить их успех, вы рискуете в определенный момент обнаружить себя окруженным только самыми красивыми вещами из возможных!

Пляжная терраса для друзей

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie Балкон и терраса в стиле модерн
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

Современный пляжный стиль — это оттенки песочного и слоновой кости, речная галька как элемент контрастных дизайнерских приемов, пальмы в кадках и неизменная лаконичность мягкой мебели, которая напоминает не то жемчуг, не то сами ракушки.

Мексиканское обаяние

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Три секрета, которые делают любую мексиканскую террасу столь уютной в любое время года — это теплые, охристые оттенки, светильники цвета янтаря и брутальное обаяние натурального камня. Используя эти компоненты, вы получите чудесное место для отдыха, а если вы добавите сюда яркие мексиканские оттенки (ярко-синий, ярко-зеленый и желтый), то еще и этнический дизайн.

Арабское патио в новом обличие

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Патио с лаунж-зонами, мягкой мебелью и особенно удобными низкими диванами в традиционной вариации были полны арабских орнаментов и даже некой религиозности, хотя и в романтичной вариации. Арабское патио современности — это минимализм, раскрашенный в жгучие цвета Арабии, который порадует вас колоритностью и комфортом в сегодняшнем понимании.

Образно говоря, здесь все еще есть место серебряным подносам и марокканским светильникам, но время турецких ковров уже ушло далеко в прошлое.

Терраса как часть экстерьера

SHELL, ARTechnic architects / アールテクニック ARTechnic architects / アールテクニック Балкон и терраса в стиле модерн
ARTechnic architects / アールテクニック

SHELL

ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック
ARTechnic architects / アールテクニック

Традиционная прямоугольная терраса постепенно вытесняется более оригинальными решениями, заложенными архитекторами еще в момент постройки основного дома. В этом невероятном проекте терраса, дом и даже живущее здесь уже более 40 лет дерево хорошо смотрятся вместе и не мешают друг другу.

Городской вариант террасы на крыше

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

На балконе, лоджии или на крыше коттеджа в черте города вы тоже можете устроить небольшую террасу. Главными помощниками в деле создания приватности вам будут деревянные экраны с рейками для вьющихся растений. А в дизайне главное — выбрать яркий акцентный цвет, который поможет вам вытянуть любой, даже самый бюджетный проект, на стильный уровень.

Богемное приморское очарование

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в эклектичном стиле
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

При коттедже или особняке, рядом с которым имеется водоем, особенно популярны террасы, устраиваемые прямо на пирсе! В этом случае чаще всего сооружается еще и навес, который позволяет укрыться от солнца, а мягкая мебель выбирается тропических форм.

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Этнический стиль с морским акцентом

homify Стены и пол в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Ощущение пляжной вечеринки в стиле хиппи и простого декораторского счастья может подарить этнический стиль с морским акцентом, основанный на какой-либо тематике: тропики, Куба или Африка подойдут как основа.

Круглая терраса

Un Jardin suspendu, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste Плоские крыши
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

Если вы ищите простой и современный вариант террасы для загородного дома, но явно хотите чего-то оригинального, подумайте о террасах в форме круга, пузырей, стоящих в ряд, колец, груши или даже змейки.

Террасы под навесом

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos Сад в стиле модерн
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

Навес для террасы гораздо более важен, чем кажется на первый взгляд. Он позволяет не просто оградить ее от солнца, а иногда и дождя с ветром, но и придает ей особый уют.

Разноуровневые террасы на заднем дворике

Moderne stijlvolle stadstuin in centrum Haarlem, Biesot Biesot Сад в стиле модерн
Biesot

Biesot
Biesot
Biesot

Если вы планируете целый проект по обустройству пространства заднего дворика, то многоуровневые деревянные террасы — один из самых модных и стильных вариантов для этой затеи! Одна из них будет относиться к столовой зоне, другая — к патио, третья к лестнице в бассейн.

Сплошная терраса с одной из сторон фасада

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Ванная комната в стиле модерн
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

С задней стороны дома с видом на собственный участок, сад или лес особенно хорошо смотрятся сплошные террасы, позволяющие проводить время отдыха с максимальным комфортом.

Мини-терраса для коттеджа

Catalogo KE Italy (estratto), Diego Canale Diego Canale Балкон и терраса в стиле минимализм
Diego Canale

Diego Canale
Diego Canale
Diego Canale

Для маленьких участков \можно посоветовать сплошные террасы, но меньшей ширины.

Терраса по-средиземноморски

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Балкон и терраса в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Чтобы сделать сплошную террасу средиземноморской, просто добавьте натуральный камень, дерево разных оттенков, этнические светильники и навес из натурального материала — и готово!

Террасы на участке неправильной формы

Bartholomew Landscaping design and build London Garden Bartholomew Landscaping Сад в стиле модерн
Bartholomew Landscaping

Bartholomew Landscaping design and build London Garden

Bartholomew Landscaping
Bartholomew Landscaping
Bartholomew Landscaping

Многоуровневые террасы позволят скрыть все недостатки участка неправильной формы и сфокусировать взгляд на его достоинствах.

Террасы на подиуме

FiaFlora Expogarden | 2010, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад в рустикальном стиле
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Террасы на подиуме уже очень похожи на беседки, но тем не менее остаются открытым пространством без перил. Этот этнический вариант особенно элегантен и идеально подойдет для маленького участка при коттедже.

Ограждение террас

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Со стороны участка террасу придется маскировать — деревянным экраном, сплошными ступеньками, клумбой или просто натуральными камнями. Подумайте об интересном варианте, подходящем к экстерьеру дома по дизайну.

Терраса с мягкой мебелью

Dom pod Konstancinem, Chałupko Design Chałupko Design Балкон и терраса в стиле модерн
Chałupko Design

Chałupko Design
Chałupko Design
Chałupko Design

Мягкая мебель на террасе — очень большое удовольствие, и чтобы сберечь ее от погодных аномалий, вы советуем обязательно использовать навесы. А зимой ее легче будет переместить, если в вашем доме есть стеклянные раздвижные двери на террасу.

Терраса лайт

La Verte Maison, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES Балкон и терраса в стиле модерн
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

Для бюджетного проекта терраса может быть отличным способом серьезно увеличить функциональность дворика всего лишь с помощью небольшого количества древесины.

Террасы для узкого участка

Летняя резиденция - Современный дизайн интерьера на Лазурном берегу, NG-STUDIO Interior Design NG-STUDIO Interior Design Балкон и терраса в стиле модерн
NG-STUDIO Interior Design

Летняя резиденция – Современный дизайн интерьера на Лазурном берегу

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

Терраса является идеальным вариантом и для узкого городского участка, где отлично смотрятся стили минимализм, пляжный и этнический в компактных вариациях.

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