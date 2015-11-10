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Дерево в дизайне экстерьера – 10 гениальных идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Терраса в средиземноморском стиле
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Есть ли материал, более лаконичный и содержательный одновременно, чем древесина? Она может быть почти незаметна, безумно колоритна или просто нейтральна. Благодаря этим характеристикам дерево проникает в дизайн экстерьера дома даже в таких стилях, как минимализм и модерн, где раньше его практически не наблюдалось. А в традиционных вариантах коттеджей древесина прочно держит свои позиции, показывая нам все прелести жизни в стиле кантри.

Вертикальная отделка фасадов

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Барселонский проект коттеджа шикарно реализовал идею вертикальной деревянной отделки экстерьера здания. В сочетании с белым цветом и удачно оформленными жалюзи окнами такой фасад может по праву считаться одним из самых модных решений в этом сезоне.

Парадная дверь

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Окна и двери в рустикальном стиле
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Одним штрихом добавить дерево в дизайн экстерьера вашего дома очень просто — ведь прикосновение к настоящей деревянной двери сразу настраивает гостей на нужный лад и обещает отменный отдых и уют внутри.

Деревянный забор

八尾ウグイスの家, フィールド建築設計舎 フィールド建築設計舎 Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
フィールド建築設計舎

フィールド建築設計舎
フィールド建築設計舎
フィールド建築設計舎

Интересные и модные варианты деревянных заборов часто включают в себя очень оригинальные проекты. Например, у этого дома забор выглядит, как обычный штакетник, где пропустили каждую вторую досточку. А горизонтальные линии служат опорой конструкции и просто визуальным барьером для глаз.

Натуральный сайдинг

MEERA SKY GARDEN HOUSE Guz Architects Дома в стиле модерн
Guz Architects

MEERA SKY GARDEN HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Популярность сайдинга как варианта отделки считается неоспоримой, но мало кто использует в современных проектах действительно натуральное дерево. Но на этой вилле второй этаж оформлен именно досками из массива, тонированными в рыжий с помощью масла.

Деревянная обшивка крыши

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Стены и пол в стиле модерн
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Современный проект особняка в стиле минимализм, а точнее его парадный вход, венчает массивный козырек с внутренней обшивкой из деревянной доски. Очень элегантно оттенки натурального дерева дополняют текстурный натуральный камень и стекло, сливаясь вместе под светом дизайнерских ламп.

Дерево на вашем балконе

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Терраса в средиземноморском стиле
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

Дерево может помочь не только владельцам частных домов, делая проект более привлекательным и уютным, но и городским жителям. Скрыть кирпич или штукатурку помогут вагонка или палеты, аккуратно составленные за лавочкой, стулом или просто у стены. Не обязательно закрывать ими всю площадь стен, хотя такая идея отлично подойдет тем, кто хочет воссоздать стиль рустик или прованс у себя на балконе.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Деревянная беседка

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Балкон в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Беседка напрямую не относится к экстерьеру здания, но может стать прекрасным дополнением любого участка. Современные проекты представляют древесину в столь выгодном свете, что даже такой традиционный вариант играет новыми красками.

Деревянная веранда

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Летняя терраса в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

На веранде при доме вы также можете использовать натуральное дерево для перил, навеса, мебели или в качестве главного материала для отделки пола. Даже если ваш проект подразумевает стили модерн и минимализм, вы все равно можете найти место кусочку дикой природы в создаваемом образе.

Деревянная скамейка

Haus in Hoffnungsthal Aussenbereich, Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl Сад в классическом стиле
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

Столь классический объект на загородном участке, деревянная скамейка, имеет гораздо больше интересных вариаций, чем вы можете себе представить. Полукруглые, многоярусные, опоясывающие дерево, расположенные по периметру участка, утопленные в фасад здания, модульные, созданные на основе нескольких материалов или даже подвесные… Скамейки еще могут удивить вас, если вы им это позволите.

Древесина на патио

homify Веранда и терраса в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

В зоне патио идей для использования натурального дерева тоже очень много — от мебели, экранов и навеса до декоративных предметов, отделки пола, перил и контейнеров для растений.

Специально для вас на homify:

Уникальный проект дома из дерева;

Стиль рустик в дизайне интерьера.

Дизайн безоконной кухни
А вам какой вариант использования дерева в дизайне экстерьера больше всего понравился?

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