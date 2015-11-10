Дерево в дизайне экстерьера – 10 гениальных идей

Есть ли материал, более лаконичный и содержательный одновременно, чем древесина? Она может быть почти незаметна, безумно колоритна или просто нейтральна. Благодаря этим характеристикам дерево проникает в дизайн экстерьера дома даже в таких стилях, как минимализм и модерн, где раньше его практически не наблюдалось. А в традиционных вариантах коттеджей древесина прочно держит свои позиции, показывая нам все прелести жизни в стиле кантри.
Барселонский проект коттеджа шикарно реализовал идею вертикальной деревянной отделки экстерьера здания. В сочетании с белым цветом и удачно оформленными жалюзи окнами такой фасад может по праву считаться одним из самых модных решений в этом сезоне.
Одним штрихом добавить дерево в дизайн экстерьера вашего дома очень просто — ведь прикосновение к настоящей деревянной двери сразу настраивает гостей на нужный лад и обещает отменный отдых и уют внутри.
Интересные и модные варианты деревянных заборов часто включают в себя очень оригинальные проекты. Например, у этого дома забор выглядит, как обычный штакетник, где пропустили каждую вторую досточку. А горизонтальные линии служат опорой конструкции и просто визуальным барьером для глаз.
Популярность сайдинга как варианта отделки считается неоспоримой, но мало кто использует в современных проектах действительно натуральное дерево. Но на этой вилле второй этаж оформлен именно досками из массива, тонированными в рыжий с помощью масла.
Современный проект особняка в стиле минимализм, а точнее его парадный вход, венчает массивный козырек с внутренней обшивкой из деревянной доски. Очень элегантно оттенки натурального дерева дополняют текстурный натуральный камень и стекло, сливаясь вместе под светом дизайнерских ламп.
Дерево может помочь не только владельцам частных домов, делая проект более привлекательным и уютным, но и городским жителям. Скрыть кирпич или штукатурку помогут вагонка или палеты, аккуратно составленные за лавочкой, стулом или просто у стены. Не обязательно закрывать ими всю площадь стен, хотя такая идея отлично подойдет тем, кто хочет воссоздать стиль рустик или прованс у себя на балконе.
Беседка напрямую не относится к экстерьеру здания, но может стать прекрасным дополнением любого участка. Современные проекты представляют древесину в столь выгодном свете, что даже такой традиционный вариант играет новыми красками.
На веранде при доме вы также можете использовать натуральное дерево для перил, навеса, мебели или в качестве главного материала для отделки пола. Даже если ваш проект подразумевает стили модерн и минимализм, вы все равно можете найти место кусочку дикой природы в создаваемом образе.
Столь классический объект на загородном участке, деревянная скамейка, имеет гораздо больше интересных вариаций, чем вы можете себе представить. Полукруглые, многоярусные, опоясывающие дерево, расположенные по периметру участка, утопленные в фасад здания, модульные, созданные на основе нескольких материалов или даже подвесные… Скамейки еще могут удивить вас, если вы им это позволите.
В зоне патио идей для использования натурального дерева тоже очень много — от мебели, экранов и навеса до декоративных предметов, отделки пола, перил и контейнеров для растений.
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— Уникальный проект дома из дерева;