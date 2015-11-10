Дерево в дизайне экстерьера – 10 гениальных идей

В зоне патио идей для использования натурального дерева тоже очень много — от мебели, экранов и навеса до декоративных предметов, отделки пола, перил и контейнеров для растений.

Специально для вас на homify:

— Уникальный проект дома из дерева;

— Стиль рустик в дизайне интерьера.