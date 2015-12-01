Модерн по-мексикански

Кто бы мог подумать 50 лет назад, что Мексика станет постоянным вдохновением в дизайне частных домов на международной арене именно благодаря тому, что совместила современный стиль и колоритность своей культуры, за которую так часто была осуждаема?
Новый проект виллы в стиле модерн от архитектурного бюро 21arquitectos показывает, что любовь к ярким и эффектным решениям может быть удивительно использована в самых благих целях и выглядеть так удивительно! Ведь противоположности здесь сочетаются, а красота больше не спорит с функциональностью.
В этом проекте вы не найдете ярких цветов, присущих мексиканскому дизайну, но наверняка заметите эмоциональную, жаркую окраску всего проекта с латиноамериканским шармом. Благодаря стильному остеклению, глянцевым поверхностям и стеклянными перилам, а также изящной подсветке и оригинальной конструкции, эта вилла кажется очень сложным проектом, но в итоге для хозяев становится раем.
Самым привлекательным на вид уголком этого проекта является зона патио с террасой для принятия солнечных ванн, небольшим бассейном в виде чаши и стильным двориком с деревом и клумбами в стиле минимализма.
Из-за большого уклона и очень маленькой площади участка архитектор принял решение обыграть перепад высот, создав террасу с хорошим видом на лес и окрестности и сделав парадный вход в дом максимально открытым и лаконичным, как эти стеклянные двери. Тем не менее, эта зона остается абсолютно приватной из-за того, что расположена на 3 метра выше, чем подъездная площадка, которая тоже чуть выше основной улицы.
В гостиной, которой досталось очаровательное место между двух внутренних двориков, царит гармония простоты. Мягкая мебель с лаконичными формами, кажется, совсем не боится брутального бетона, геометричной подсветки на потолке и строгих черных контейнеров для небольших декоративных деревьев.
С одной стороны вы видим выход на основной внутренний дворик, границы которого красиво оформлены вьющимися по забору растениями, а со стороны холма и лесного массива архитектор решил оградить зону еще одного крохотного внутреннего дворика деревянным экраном из реек, который притеняет основное пространство гостиной от солнечного света.
В самом центре дома находится лестничный холл и столовая, оформленная в светлой цветовой гамме. Кроме белого и серых нюансов по всему дому использованы и несколько оттенков натуральной древесины и отделка «под бетон» некоторых стен.
На дальнем плане мы видим зону домашнего кабинета и изящное решение по зонированию между этими двумя комнатами настоящим домашним садом с деревом посередине.
Возле уже упомянутого небольшого бассейна расположилась кухня, которая может удивить вас использованием натуральной гальки, особенно глянцевым внешним видом фасадов и интересной комбинацией из керамических плит и дерева в отделке пола. Стоит заметить, что галька находится под стеклом, а все неровности поверхности на самом деле лишь эффект 3D-конструкции пола.
На втором уровне мы найдем семейную гостиную с зоной домашнего кинотеатра, спальни и ванные комнаты. Здесь находится место сбора всей семьи по вечерам, а также отличный уголок для любования закатом через панорамные окна.
В хозяйской спальне мы найдем очарование азиатского SPA, где как будто вечно витает влажный воздух с запахом тропических цветов. Восточный стиль в дизайне интерьера этой комнаты особенно эффектно подан с помощью именно мексиканской любви к ярким решениям, ведь игра на контрастах всегда хорошо удавалась именно им.
Сочетание природного и технологического факторов в этом проекте поражает. Инновации здесь были использованы для того, чтобы привнести естественную красоту и природу в дом, ближе к детям и собственным будням.
Специально для вас на homify:
— Элегантная мексиканская вилла;