Модерн по-мексикански

Кто бы мог подумать 50 лет назад, что Мексика станет постоянным вдохновением в дизайне частных домов на международной арене именно благодаря тому, что совместила современный стиль и колоритность своей культуры, за которую так часто была осуждаема?

Новый проект виллы в стиле модерн от архитектурного бюро 21arquitectos показывает, что любовь к ярким и эффектным решениям может быть удивительно использована в самых благих целях и выглядеть так удивительно! Ведь противоположности здесь сочетаются, а красота больше не спорит с функциональностью.